Νέα μέθοδος απλοποιεί την παραγωγή πολύπλοκων κβαντικών καταστάσεων

Σύνοψη

Ερευνητές του UChicago ανέπτυξαν μια απλή θεωρητική μέθοδο για την παραγωγή εξαιρετικά συνεπλεγμένων κβαντικών καταστάσεων, χωρίς την ανάγκη περίπλοκου εξοπλισμού.

Η τεχνική βασίζεται στην πλατφόρμα της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής κοιλότητας, "σπάζοντας" τη συμμετρία των ατόμων μέσω στοχευμένων laser και μαγνητικών πεδίων.

Το σύστημα επιτρέπει τη δημιουργία υπερευαίσθητων κβαντικών αισθητήρων που παραμένουν ανθεκτικοί στον περιβαλλοντικό θόρυβο.

Σταθεροποιεί επίσης θεωρητικές καταστάσεις (όπως η AKLT), ανοίγοντας νέους δρόμους για την επιστήμη των υλικών και τους κβαντικούς υπολογιστές.

Η ανάπτυξη λειτουργικών κβαντικών τεχνολογιών, από τους αισθητήρες ακριβείας έως τους υπερυπολογιστές, βασίζεται απόλυτα στη δημιουργία και τη διατήρηση συνεπλεγμένων κβαντικών καταστάσεων. Η κβαντική διεμπλοκή (quantum entanglement), η ιδιότητα δηλαδή όπου τα χαρακτηριστικά διαφορετικών σωματιδίων αλληλεπιδρούν και συνδέονται άρρηκτα ανεξαρτήτως απόστασης, απαιτεί παραδοσιακά εξαιρετικά πολύπλοκα εργαλεία και ευαίσθητες εργαστηριακές διατάξεις. Η πρόκληση της διατήρησης αυτών των καταστάσεων είναι τεράστια, καθώς η παραμικρή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον προκαλεί αποσυνοχή. Τώρα, ερευνητές από το Pritzker School of Molecular Engineering του Πανεπιστημίου του Σικάγο (UChicago PME) δημοσίευσαν στο περιοδικό Physical Review X μια νέα, θεωρητική αλλά πρακτικά εφαρμόσιμη μέθοδο, η οποία υπόσχεται να απλοποιήσει δραματικά τη διαδικασία παραγωγής αυτών των πολύτιμων καταστάσεων.

Η βάση για τη νέα προσέγγιση είναι μια καθιερωμένη πειραματική πλατφόρμα γνωστή ως κβαντική ηλεκτροδυναμική κοιλότητας (cavity QED). Σε ένα τέτοιο σύστημα, τα άτομα τοποθετούνται στο εσωτερικό μιας οπτικής κοιλότητας η οποία δημιουργείται συνήθως από δύο κάτοπτρα. Μέσα σε αυτόν τον περιορισμένο χώρο, τα σωματίδια αλληλεπιδρούν με το φως που είναι εγκλωβισμένο εκεί. Το βασικό τεχνικό εμπόδιο που αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες είναι η υπερβολική συμμετρία. Στα περισσότερα συστήματα cavity QED, όλα τα άτομα αλληλεπιδρούν με το εγκλωβισμένο φως με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, καθιστώντας τα πρακτικά πανομοιότυπα μεταξύ τους από την οπτική γωνία του συστήματος. Αυτή η αυστηρή συμμετρία περιορίζει σημαντικά το εύρος και την πολυπλοκότητα των κβαντικών καταστάσεων που μπορούν να παραχθούν.

Η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε έναν έξυπνο μηχανισμό για την άρση αυτού του περιορισμού. Κάθε άτομο στην κοιλότητα διαθέτει μια θεμελιώδη και μια διεγερμένη κατάσταση, οι οποίες χωρίζονται από μια συγκεκριμένη διαφορά ενέργειας. Ενώ όλα τα άτομα διεγείρονται από ένα κοινό laser, η ομάδα προτείνει τη χρήση επιπλέον μαγνητικών πεδίων ή συμπληρωματικών laser για να ρυθμιστεί ξεχωριστά η ενέργεια διεγερμένης κατάστασης διαφορετικών ομάδων ατόμων. Ουσιαστικά, οι ερευνητές ζευγαρώνουν τα άτομα έτσι ώστε κάθε ένα να έχει έναν συνεργάτη με ίση και αντίθετη ενεργειακή μετατόπιση. Αυτή η συντονισμένη ασυμμετρία προσδίδει στα σωματίδια διακριτές ταυτότητες, ενώ παράλληλα διατηρείται η δομική σταθερότητα του συστήματος, επιτρέποντάς του να συμπεριφέρεται με προβλέψιμο τρόπο.

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι η ευκολία εφαρμογής της. Όπως εξηγεί ο Anjun Chu, η ενεργοποίηση των συγκεκριμένων laser οδηγεί το σύστημα από μόνο του σε μια διαδικασία σταθεροποίησης που καταλήγει σε μια ισχυρά συνεπλεγμένη κβαντική κατάσταση. Αλλάζοντας απλώς τις ρυθμίσεις των συχνοτήτων των laser, οι επιστήμονες μπορούν να προσαρμόσουν ολόκληρο το σύστημα και να έχουν πρόσβαση σε νέες μορφές διεμπλοκής, χωρίς να χρειάζεται να τροποποιήσουν τον φυσικό εξοπλισμό του εργαστηρίου.

Η κύρια και πιο άμεση εφαρμογή αυτής της νέας θεωρίας εντοπίζεται στον τομέα της κβαντικής ανίχνευσης. Οι συνεπλεγμένες καταστάσεις μπορούν να καταγράψουν απειροελάχιστες μεταβολές σε μαγνητικά ή βαρυτικά πεδία μεταξύ δύο ξεχωριστών τοποθεσιών. Μέχρι σήμερα, η παραγωγή αισθητήρων που συνδυάζουν την απόλυτη ευαισθησία με την αντοχή στον εξωτερικό θόρυβο φαινόταν αδύνατη, αφού η διεμπλοκή είναι εξαιρετικά εύθραυστη. Οι ερευνητές του UChicago απέδειξαν ότι ένα σύστημα cavity QED που αποτελείται από δύο ομάδες ατόμων μπορεί να μετρήσει με ακρίβεια τις βαθμίδες των πεδίων, αγνοώντας ταυτόχρονα τον περιβαλλοντικό θόρυβο που επηρεάζει ομοιόμορφα και τις δύο τοποθεσίες. Επιπλέον, η ανάγνωση των δεδομένων δεν απαιτεί εξωτικές ή μη διαθέσιμες τεχνολογίες μέτρησης, αλλά μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τις καθιερωμένες μετρήσεις Ramsey.

Πέρα από τη δημιουργία προηγμένων αισθητήρων, το νέο θεωρητικό μοντέλο επιτρέπει την παραγωγή καταστάσεων με μεγάλη αξία για την κατανόηση θεμελιωδών νόμων της φυσικής. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η σταθεροποίηση της κατάστασης AKLT (Affleck-Kennedy-Lieb-Tasaki). Αυτή η κβαντική κατάσταση περιγράφηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1980 για τη μελέτη και περιγραφή περίπλοκων μαγνητικών υλικών. Η δυνατότητα αξιόπιστης παραγωγής της στο εργαστήριο μέσω μιας τόσο απλής διάταξης laser είναι κομβική όχι μόνο για την επιστήμη των υλικών, αλλά και για τη μελλοντική αρχιτεκτονική της κβαντικής υπολογιστικής.

Προς το παρόν, η εργασία έχει καθαρά θεωρητικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η ερευνητική ομάδα βρίσκεται ήδη σε επαφές με πειραματικά εργαστήρια προκειμένου να υλοποιήσει και να δοκιμάσει τη συγκεκριμένη προσέγγιση σε πραγματικές συνθήκες. Η χρηματοδότηση από το εθνικό κέντρο Q-NEXT του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE) εξασφαλίζει ότι το project θα προχωρήσει γρήγορα στο επόμενο στάδιο.

Με τη ματιά του Techgear

Αυτή η εξέλιξη δεν αφορά μόνο τα ερευνητικά κέντρα των ΗΠΑ, αλλά έχει βαθιές επιπτώσεις για το παγκόσμιοτεχνολογικό οικοσύστημα. Αν η μέθοδος του UChicago επαληθευτεί πειραματικά, μειώνει κατακόρυφα το κόστος και την πολυπλοκότητα των εργαστηριακών διατάξεων που απαιτούνται για την κβαντική έρευνα. Αυτό επιτρέπει σε ιδρύματα με μικρότερους προϋπολογισμούς να διεξάγουν πειράματα αιχμής στον τομέα της κβαντικής ανίχνευσης χρησιμοποιώντας υπάρχοντα συστήματα οπτικών κοιλοτήτων (cavity QED).

Στην αγορά, η δημιουργία φθηνότερων και πιο ανθεκτικών κβαντικών αισθητήρων θα επιταχύνει τις εφαρμογές στη γεωλογική χαρτογράφηση, την ιατρική απεικόνιση υψηλής ακρίβειας και τα αυτόνομα συστήματα πλοήγησης, τομείς στους οποίους η Ευρώπη επενδύει στρατηγικά μέσω της πρωτοβουλίας Quantum Flagship. Το κρίσιμο στοίχημα πλέον είναι η ταχύτητα με την οποία η θεωρία θα μεταφραστεί σε λειτουργικό hardware.