Σύνοψη

Η Xiaomi ανακοίνωσε την κυκλοφορία δύο νέων έξυπνων οικιακών συσκευών στην ευρωπαϊκή αγορά, διευρύνοντας το οικοσύστημα Mijia με λύσεις υψηλής τεχνολογίας.

Το Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg ενσωματώνει τρεις ανεξάρτητους κάδους, επιτρέποντας την ταυτόχρονη πλύση διαφορετικών υφασμάτων με εξοικονόμηση χρόνου κατά 68%.

Το ψυγείο Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L διαθέτει αυτόματη παραγωγή πάγου έως 180 παγάκια και τεχνολογία συντήρησης Ion Hygiene⁺ για μείωση των οσμών.

Οι νέες συσκευές θα είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο του 2027, υποστηρίζοντας πλήρη διαχείριση μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home.

Η διεύρυνση του οικοσυστήματος έξυπνων οικιακών συσκευών της Xiaomi αποτελεί πλέον γεγονός, καθώς η εταιρεία παρουσίασε στο Παρίσι δύο νέες προσθήκες στη σειρά Mijia, οι οποίες προορίζονται να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις καθημερινές εργασίες στο σπίτι.

Ακολουθώντας την ανακοίνωση για την ευρεία επέκταση του brand στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της έκθεσης IFA 2026, τα νέα Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg και Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L έρχονται να συνδυάσουν την ανθρωποκεντρική τεχνολογία με την τεχνητή νοημοσύνη. Η κεντρική φιλοσοφία «The Art of Smart Living» αντανακλάται πλήρως στις νέες υλοποιήσεις, προσφέροντας έναν λειτουργικό σχεδιασμό που εναρμονίζεται με τις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου νοικοκυριού, διατηρώντας παράλληλα την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα IoT μέσω της πλατφόρμας Xiaomi Home.

Τι νέο φέρνει το πλυντήριο-στεγνωτήριο Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg;

Το νέο Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg είναι το πρώτο πλυντήριο-στεγνωτήριο τριών ανεξάρτητων κάδων που διαθέτει η εταιρεία εκτός Κίνας, σχεδιασμένο να διαχωρίζει την πλύση παιδικών και ενηλίκων ρούχων ή διαφορετικών υφασμάτων ταυτόχρονα. Αυτή η αρχιτεκτονική μειώνει την κατανάλωση νερού κατά 48%, την κατανάλωση ενέργειας κατά 49% και τον συνολικό χρόνο κατά 68% σε σύγκριση με διαδοχικές πλύσεις.

Εμβαθύνοντας στα τεχνικά χαρακτηριστικά, παρατηρούμε πως η ενσωμάτωση τριών ανεξάρτητων χώρων πλύσης προσφέρει λύσεις σε πρακτικά προβλήματα της καθημερινότητας, όπως η αποφυγή μεταφοράς ρύπων και μικροβίων μεταξύ των ρούχων. Η καινοτομία Xiaomi Oxygen Care Technology αναλαμβάνει να εξουδετερώσει 20 διαφορετικούς τύπους δύσκολων λεκέδων, ενισχύοντας τη λευκότητα των υφασμάτων χωρίς τη χρήση πρόσθετων λευκαντικών ουσιών, ενώ παράλληλα αποτρέπει την ανεπιθύμητη μεταφορά χρωμάτων. Για τους χρήστες που δίνουν προτεραιότητα στην υγιεινή, οι δύο μικρότεροι κάδοι διαθέτουν εξειδικευμένα προγράμματα για την απομάκρυνση αλλεργιογόνων, τα οποία φέρουν την επίσημη πιστοποίηση της TÜV Rheinland.

Ο χρόνος αποτελεί πολύτιμο πόρο για κάθε οικογένεια, γεγονός που εξηγεί την προσθήκη της τεχνολογίας Smart Infusion. Μέσω του κεντρικού κάδου, το πρόγραμμα Smart Wash ολοκληρώνει έναν αποτελεσματικό κύκλο καθαρισμού σε μόλις 32 λεπτά, ενώ το πρόγραμμα Quick Wash μπορεί να φέρει εις πέρας την πλύση σε 12 λεπτά με την ταυτόχρονη χρήση και των τριών κάδων. Η εξουδετέρωση βακτηρίων σε ποσοστό 99,99% διασφαλίζεται μέσω των ειδικών προγραμμάτων υγιεινής που συνδυάζουν ατμό υψηλής θερμοκρασίας με ζεστό νερό. Το σύστημα στεγνώματος Smart Drying προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία για να προστατεύσει τις ίνες, ενώ οι μικροί κάδοι υποστηρίζουν στέγνωμα σε χαμηλές θερμοκρασίες για τα πιο ευαίσθητα υφάσματα. Όλες αυτές οι παράμετροι ρυθμίζονται απομακρυσμένα μέσω του smartphone, δίνοντας στον χρήστη τον πλήρη έλεγχο της κατανάλωσης υδάτινων και ενεργειακών πόρων, με το σύστημα να δέχεται συνεχείς αναβαθμίσεις λογισμικού OTA.

Ποιες είναι οι καινοτομίες του ψυγείου Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L;

Το Mijia Refrigerator Pro Multi-Door προσφέρει συνολική χωρητικότητα 546 λίτρων, ενσωματώνοντας ένα προηγμένο σύστημα αυτόματης παραγωγής πάγου (έως 180 παγάκια στην έκδοση French-door) και τεχνολογία Dual Cooling Fresh για ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας. Η λειτουργία Ion Hygiene⁺ συμβάλλει στη δραστική μείωση των οσμών, διατηρώντας τα τρόφιμα φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η αρχιτεκτονική του νέου ψυγείου συνδυάζει τον μεγάλο αποθηκευτικό χώρο με ένα εξαιρετικά λεπτό σώμα πλάτους 600mm, επιτρέποντας την κομψή ενσωμάτωσή του στα ντουλάπια της κουζίνας χωρίς να απαιτούνται μεγάλα πλευρικά κενά. Το φινίρισμα Graphite Gray με τις γυάλινες επενδύσεις στις πόρτες προσδίδει μια premium αισθητική, ενώ ο πανοραμικός φωτισμός διευκολύνει τον εντοπισμό των τροφίμων στο εσωτερικό του. Το σύστημα παραγωγής πάγου προσφέρει λειτουργία ταχείας δημιουργίας που ολοκληρώνεται σε 55 λεπτά, κατασκευασμένο από αντιβακτηριακά υλικά και συνοδευόμενο από λειτουργία αυτοκαθαρισμού με ένα άγγιγμα για μέγιστη υγιεινή.

Η διατήρηση της φρεσκάδας των τροφίμων ενισχύεται από τα ειδικά συρτάρια Dual Humidity Boxes, τα οποία ελέγχουν αυστηρά τα επίπεδα υγρασίας για την προστασία φρούτων και λαχανικών. Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση των τροφίμων μέσα από το Xiaomi Home, να καταγράφει τα προϊόντα ανά ράφι, να λαμβάνει ειδοποιήσεις για τις ημερομηνίες λήξης και να δέχεται προτάσεις αποθήκευσης, ενώ η υποστήριξη ψηφιακών βοηθών όπως οι Google Assistant και Amazon Alexa προσφέρει τη δυνατότητα φωνητικού ελέγχου.

Διαθεσιμότητα στην Ελληνική Αγορά

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι νέες συσκευές θα ξεκινήσουν την εμπορική τους πορεία στην ελληνική αγορά τον Ιανουάριο του 2027. Οι καταναλωτές θα μπορούν να προμηθευτούν τα προϊόντα μέσα από το επίσημο δίκτυο της Info Quest Technologies, στα φυσικά Xiaomi Stores σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, καθώς και στο ηλεκτρονικό κατάστημα mistore-greece.gr.