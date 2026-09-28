Νέα σειρά εκτυπωτών Epson EcoTank: Μειωμένο κόστος εκτύπωσης κατά 95% και compact σχεδιασμός

Σύνοψη

Η Epson παρουσίασε τέσσερα νέα μοντέλα εκτυπωτών της σειράς EcoTank, τα οποία προορίζονται για οικιακή χρήση και μικρά γραφεία.

Οι συσκευασίες των νέων εκτυπωτών περιλαμβάνουν μελάνι που επαρκεί για έως και τρία χρόνια χρήσης.

Οι χρήστες μπορούν να επιτύχουν εξοικονόμηση στο κόστος εκτύπωσης που αγγίζει έως και το 95% συγκριτικά με τους συμβατικούς εκτυπωτές που βασίζονται σε cartridges.

Τα μοντέλα L-1350, L-3350 και L-3360 καταλαμβάνουν τουλάχιστον 25% λιγότερο χώρο σε σχέση με αντίστοιχες ανταγωνιστικές λύσεις της αγοράς.

Η απόδοση φτάνει τις 4.700 ασπρόμαυρες και 7.500 έγχρωμες σελίδες με τη χρήση ενός μόνο σετ φιαλιδίων αναπλήρωσης.

Η διαρκής ανάγκη για αξιόπιστη, γρήγορη και κυρίως οικονομική εκτύπωση στο σύγχρονο σπίτι και το μικρό γραφείο βρίσκει νέες απαντήσεις μέσα από την ανανεωμένη προϊοντική γκάμα της Epson, η οποία προχώρησε στον εμπλουτισμό της εξαιρετικά επιτυχημένης σειράς EcoTank με τέσσερα νέα μοντέλα. Οι νέες προτάσεις της εταιρείας έρχονται να συνδυάσουν τον compact σχεδιασμό με το εξαιρετικά χαμηλό κόστος λειτουργίας και την απρόσκοπτη ασύρματη συνδεσιμότητα, ανταποκρινόμενες στις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων επαγγελματιών και των οικιακών χρηστών.

Κεντρικός πυλώνας της νέας αυτής σειράς είναι η εξάλειψη του άγχους που αφορά την αναπλήρωση των αναλωσίμων, καθώς τα νέα μοντέλα έρχονται εξοπλισμένα με ποσότητα μελανιού στη συσκευασία τους που αρκεί για λειτουργία έως και τρία χρόνια. Η προσέγγιση αυτή μεταφράζεται σε εξοικονόμηση στο κόστος εκτύπωσης που μπορεί να φτάσει έως και το 95% όταν γίνεται άμεση σύγκριση με τους συμβατικούς εκτυπωτές που κάνουν χρήση παραδοσιακών δοχείων μελανιού (cartridges). Παράλληλα, ο κατασκευαστής έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη χωροταξική βελτιστοποίηση, προσφέροντας τα μοντέλα EcoTank L-1350, L-3350 και L-3360 με όγκο μειωμένο κατά τουλάχιστον 25% σε σύγκριση με αντίστοιχες λύσεις του ανταγωνισμού, καθιστώντας την τοποθέτηση τους εφικτή ακόμα και στα πιο περιορισμένα γραφεία.

Η νέα προϊοντική γραμμή της Epson απαρτίζεται από τέσσερις διακριτές συσκευές, καθεμία από τις οποίες στοχεύει σε διαφορετικά σενάρια χρήσης. Το εισαγωγικό μοντέλο EcoTank L-1350 προορίζεται για απλή και οικονομική καθημερινή εκτύπωση, ενσωματώνοντας παράλληλα δυνατότητα εκτέλεσης εντολών απευθείας από φορητές συσκευές. Για τους χρήστες που αναζητούν περισσότερες λειτουργίες, το EcoTank L-3350 αποτελεί μια πολυλειτουργική πρόταση που αναλαμβάνει εργασίες εκτύπωσης, αντιγραφής και σάρωσης εγγράφων. Η αμέσως επόμενη επιλογή είναι το EcoTank L-3360, το οποίο ενσωματώνει μια έγχρωμη οθόνη διαγωνίου 3,7 εκατοστών, προσφέροντας αισθητά μεγαλύτερη ευκολία στη διαχείριση των λειτουργιών του εκτυπωτή χωρίς την ανάγκη χρήσης υπολογιστή. Στην κορυφή της νέας σειράς τοποθετείται το EcoTank L-5390, μια συσκευή σχεδιασμένη για πιο απαιτητικά περιβάλλοντα χρήσης, εξοπλισμένη με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) και προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας, ιδανική για μικρές επιχειρήσεις.

Ο τομέας της συνδεσιμότητας έχει αναβαθμιστεί πλήρως ώστε να συμβαδίζει με τις σύγχρονες ανάγκες δικτύωσης, με όλες τις νέες συσκευές να υποστηρίζουν πρωτόκολλα Wi-Fi και Wi-Fi Direct, επιτρέποντας την απρόσκοπτη εκτύπωση από φορητούς υπολογιστές, smartphones και tablets. Αξίζει να σημειωθεί πως η ενσωμάτωση υποστήριξης για δίκτυα Wi-Fi πολλαπλών σημείων πρόσβασης (mesh) εγγυάται μια πολύ πιο σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση σε μεγάλους χώρους όπου χρησιμοποιούνται αναμεταδότες σήματος. Ο πλήρης έλεγχος των εκτυπωτών μπορεί να πραγματοποιηθεί απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής Epson Smart Panel, η οποία παρέχει πρόσβαση σε λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής και σάρωσης, ενώ παράλληλα επιτρέπει την παρακολούθηση της στάθμης των μελανιών και τη λεπτομερή διαχείριση των ρυθμίσεων της συσκευής. Επιπρόσθετα, τα νέα μοντέλα φέρουν πλήρη συμβατότητα με το πρότυπο Apple AirPrint™, διευκολύνοντας την απευθείας ασύρματη εκτύπωση από το ευρύ οικοσύστημα των συμβατών συσκευών της Apple.

Η καρδιά της τεχνολογίας EcoTank βρίσκεται στις ενσωματωμένες δεξαμενές μελανιού υψηλής χωρητικότητας, οι οποίες επαναγεμίζονται εύκολα και με ασφάλεια. Η απόδοση ενός και μόνο σετ ανταλλακτικών φιαλών είναι ικανή να καλύψει την εκτύπωση έως και 4.700 ασπρόμαυρων και 7.500 έγχρωμων σελίδων. Αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα περιορίζει δραστικά την ανάγκη για συχνή αγορά αναλωσίμων και συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση των πλαστικών αποβλήτων που παράγονται από τα εξαντλημένα cartridges. Σε επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών, παρά το μικρό τους μέγεθος, οι νέοι εκτυπωτές διαθέτουν οπίσθια τροφοδοσία χαρτιού χωρητικότητας 100 φύλλων, επιτρέπουν την εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώρια σε μέγεθος έως 10x15 εκατοστά, και επιτυγχάνουν ταχύτητες εκτύπωσης που αγγίζουν τις 11 σελίδες ανά λεπτό.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Lee Withers, Product Manager της Epson Europe, το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοχοι οικιακών εκτυπωτών έγκειται στο υψηλό κόστος των αναλωσίμων και την τακτική ανάγκη αναπλήρωσής τους. Ο ίδιος επισημαίνει πως μέσα από τους νέους εκτυπωτές EcoTank, η εταιρεία προσφέρει μια αποδεδειγμένα αξιόπιστη λύση που εξισορροπεί άριστα την ευκολία χρήσης με την υψηλή απόδοση και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της αξίας της επένδυσης.

Κλείνοντας, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η νέα γενιά συσκευών ενσωματώνει τη βραβευμένη Heat-Free Technology της Epson, μια καινοτομία που λειτουργεί χωρίς την παραγωγή θερμότητας κατά τη διαδικασία της ρίψης του μελανιού στο χαρτί. Η συγκεκριμένη μηχανική προσέγγιση εξασφαλίζει σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνει την αξιοπιστία των εσωτερικών εξαρτημάτων και επεκτείνει τον κύκλο ζωής του εξοπλισμού. Οι συσκευές αυτές παρουσιάζουν πιστοποιημένη αντοχή που φτάνει τις 50.000 σελίδες, απευθυνόμενες ιδανικά στους χρήστες που απαιτούν σταθερότητα και οικονομία σε βάθος χρόνου.