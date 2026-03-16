Νέα τεχνολογία απεικόνισης μειώνει τον χρόνο εντοπισμού όγκων στα PET Scans

Σύνοψη

Ερευνητές του University of Missouri ανέπτυξαν ένα στοχευμένο «αντίσωμα-φακό» για τον ακριβή εντοπισμό καρκινικών όγκων.

Η τεχνολογία εντοπίζει και προσδένεται στην πρωτεΐνη EphA2, η οποία υπερεκφράζεται σε πολλά είδη καρκινικών κυττάρων.

Μέσω ενός ενσωματωμένου ραδιενεργού δείκτη, ο όγκος απεικονίζεται με σαφήνεια κατά τη διάρκεια μιας τυπικής εξέτασης τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET Scan).

Η μέθοδος δοκιμάστηκε επιτυχώς σε προκλινικό in vivo μοντέλο (ποντίκια), με τα αποτελέσματα να δημοσιεύονται στο περιοδικό Molecular Imaging and Biology .

. Στόχος της έρευνας είναι η αντικατάσταση των χρονοβόρων βιοψιών και ο ταχύτερος προσδιορισμός των ασθενών που πληρούν τις προϋποθέσεις για στοχευμένες θεραπείες.

Πώς λειτουργεί το νέο ραδιενεργό αντίσωμα στα PET Scans;

Το νέο διαγνωστικό εργαλείο βασίζεται σε ένα ειδικά κατασκευασμένο, μικροσκοπικό αντίσωμα το οποίο αναζητά και συνδέεται αποκλειστικά στην πρωτεΐνη EphA2 των καρκινικών κυττάρων. Με την προσθήκη ενός ραδιενεργού ισοτόπου, το σύμπλεγμα αυτό εκπέμπει σήμα που καταγράφεται με απόλυτη χωρική ακρίβεια στους τομογράφους εκπομπής ποζιτρονίων (PET Scan), αποκαλύπτοντας άμεσα τη θέση και την έκταση του κακοήθους όγκου.

Η βιοχημική μηχανική πίσω από την ογκολογική απεικόνιση

Η αναγκαιότητα για ακριβέστερα διαγνωστικά εργαλεία στην ογκολογία οδηγεί την ιατρική έρευνα σε λύσεις υψηλής εξειδίκευσης. Ο Barry Edwards, αναπληρωτής καθηγητής βιοχημείας στην Ιατρική Σχολή του University of Missouri, παρουσίασε ένα νέο εργαλείο μοριακής απεικόνισης που λειτουργεί ως «φακός» για την ανίχνευση καρκινικών κυττάρων. Η έρευνα επικεντρώνεται στην πρωτεΐνη EphA2, έναν υποδοχέα τυροσινικής κινάσης που συνήθως απουσιάζει ή υποεκφράζεται στους υγιείς ιστούς, αλλά παρουσιάζει έντονη παρουσία στην επιφάνεια πολλών τύπων συμπαγών όγκων.

Η ομάδα κατασκεύασε ένα «minibody», δηλαδή ένα μικροσκοπικό τμήμα αντισώματος, το οποίο φέρει το πλεονέκτημα της ταχύτερης διείσδυσης στους ιστούς σε σύγκριση με τα πλήρη μονοκλωνικά αντισώματα, ενώ παράλληλα αποβάλλεται γρηγορότερα από την κυκλοφορία του αίματος. Η πρόσδεση ενός ραδιενεργού ιχνηθέτη στο συγκεκριμένο αντίσωμα μετατρέπει τη βιοχημική αλληλεπίδραση σε ένα μετρήσιμο οπτικό σήμα κατά τη διάρκεια της σάρωσης.

Η εξέλιξη της Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET)

Τα παραδοσιακά PET Scans χρησιμοποιούν κυρίως τη φθοριοδεοξυγλυκόζη (FDG), ένα ραδιενεργό ανάλογο της γλυκόζης, για να εντοπίσουν περιοχές με αυξημένο μεταβολισμό – μια κοινή ιδιότητα των καρκινικών κυττάρων. Ωστόσο, η FDG δεν είναι απόλυτα ειδική για τον καρκίνο, καθώς οι φλεγμονές ή η φυσιολογική εγκεφαλική δραστηριότητα παρουσιάζουν επίσης υψηλή πρόσληψη γλυκόζης, οδηγώντας ενίοτε σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα.

Η προσέγγιση του Edwards διαφοροποιείται θεμελιωδώς. Το ραδιενεργό αντίσωμα δεν αναζητά μεταβολική δραστηριότητα, αλλά την ύπαρξη του συγκεκριμένου μοριακού στόχου (EphA2). Όταν το τροποποιημένο αντίσωμα συνδεθεί στον όγκο, η διάσπαση του ραδιενεργού ισοτόπου εκπέμπει ποζιτρόνια. Αυτά συγκρούονται άμεσα με ηλεκτρόνια του ιστού, παράγοντας ακτίνες γάμμα (φωτόνια) που ανιχνεύονται από τον δακτύλιο του τομογράφου PET. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός τρισδιάστατου χάρτη υψηλής αντίθεσης, αποκλειστικά για τα κύτταρα που φέρουν τον υποδοχέα EphA2.

Στο προκλινικό μοντέλο, τα ποντίκια με όγκους θετικούς στην EphA2 παρουσίασαν έντονη συγκέντρωση του ιχνηθέτη, επιβεβαιώνοντας τη χωρική ακρίβεια της μεθόδου. Ο υγιής ιστός παρέμεινε ανεπηρέαστος, αποδεικνύοντας την in vivo σταθερότητα και εξειδίκευση του συμπλέγματος αντισώματος-ραδιοϊσοτόπου.

Τα όρια των βιοψιών και της Μαγνητικής Τομογραφίας

Η τρέχουσα κλινική πρακτική για την επιβεβαίωση των πρωτεϊνικών δεικτών ενός όγκου βασίζεται στις βιοψίες ιστού. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη χειρουργική λήψη δείγματος, η οποία ενέχει κινδύνους αιμορραγίας και λοιμώξεων, ενώ παράλληλα απαιτεί χρόνο για την ιστολογική ανάλυση. Επιπλέον, οι βιοψίες πάσχουν από το πρόβλημα της ετερογένειας του όγκου: το δείγμα που συλλέγεται ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύει το σύνολο της κακοήθειας, αφήνοντας περιοχές του όγκου με διαφορετικό μοριακό προφίλ αδιάγνωστες.

Από την άλλη πλευρά, η Μαγνητική Τομογραφία (MRI) παρέχει εξαιρετική ανατομική λεπτομέρεια, αλλά υστερεί στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την έκφραση συγκεκριμένων πρωτεϊνών στην επιφάνεια των κυττάρων. Η νέα τεχνική απεικόνισης συνδυάζει τα πλεονεκτήματα μιας μη επεμβατικής εξέτασης με την παροχή δεδομένων σε μοριακό επίπεδο για το σύνολο του όγκου.

Ιατρική ακριβείας και στοχευμένες θεραπείες

Η ανάπτυξη τέτοιων διαγνωστικών εργαλείων αποτελεί βασικό πυλώνα της ιατρικής ακριβείας. Πολλές νέες ογκολογικές θεραπείες είναι σχεδιασμένες να επιτίθενται αποκλειστικά σε κύτταρα που φέρουν τον υποδοχέα EphA2. Η χορήγηση αυτών των φαρμάκων σε ασθενείς των οποίων οι όγκοι δεν εκφράζουν τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη δεν έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα και εκθέτει τον οργανισμό σε περιττή τοξικότητα.

Η μέθοδος του University of Missouri επιτρέπει στους ογκολόγους να επιβεβαιώνουν μέσα σε λίγες ώρες, μέσω μιας απλής σάρωσης PET, εάν ένας ασθενής είναι κατάλληλος υποψήφιος για τη στοχευμένη θεραπεία. Αυτό μειώνει τον χρόνο μέχρι την έναρξη της θεραπευτικής αγωγής και βελτιστοποιεί τα ποσοστά ανταπόκρισης.

Με τη ματιά του Techgear

Η μετάβαση τεχνολογιών μοριακής απεικόνισης από το εργαστήριο στην κλινική πράξη απαιτεί αυστηρό ρυθμιστικό έλεγχο και πολυετείς κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους (Φάσεις I-III). Επομένως, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι η χρήση του ραδιενεργού αντισώματος για την πρωτεΐνη EphA2 βρίσκεται ακόμη σε προκλινικό επίπεδο και δεν είναι διαθέσιμη στα διαγνωστικά κέντρα.

Η αντικατάσταση χειρουργικών βιοψιών από ειδικά PET Scans δεν μειώνει μόνο την ταλαιπωρία του ασθενούς, αλλά εξαλείφει τα έξοδα νοσηλείας, το κόστος των επεμβατικών πράξεων και τον φόρτο εργασίας των παθολογοανατομικών εργαστηρίων. Η αξιοποίηση των υφιστάμενων τομογράφων PET στην Ελλάδα με νέας γενιάς βιοδείκτες (όπως έχει γίνει ήδη με το PSMA για τον καρκίνο του προστάτη) μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων, βελτιστοποιώντας την κατανομή των πόρων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).