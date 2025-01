Νέες ταινίες Goonies και Gremlins στα σκαριά!

Η νοσταλγία για τα ‘80s/‘90s δεν λέει να κοπάσει, καθώς ετοιμάζονται νέες ταινίες Goonies και Gremlins!

Η είδηση ήταν κρυμμένη σε ένα νέο άρθρο του Deadline για τη Warner Bros. χωρίς άλλες λεπτομέρειες εκτός από το ότι οι δύο νέες ταινίες έρχονται να προστεθούν στο Clayface, το Supergirl, το Practical Magic, μια νέα ταινία Matrix και το Lord of the Rings: The Hunt for Gollum στη μεγάλη λίστα των ταινιών για τις οποίες το στούντιο είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένο.

Οι πρωταγωνιστές του Goonies, Martha Plimpton και Corey Feldman, διέψευσαν τις φήμες για ένα πιθανό sequel τον περασμένο Σεπτέμβριο, με την Plimpton να δηλώνει:

Παιδιά, δεν υπάρχει σενάριο για το Goonies 2, δεν υπάρχει κανένας "συνδεδεμένος", ο Spielberg δεν σκηνοθετεί, δεν είναι αληθινό.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν άλλες λεπτομέρειες και δεν είναι σαφές αν οι Feldman και Plimpton θα συμμετάσχουν.

Γνωρίζουμε λίγα περισσότερα για τη νέα ταινία Gremlins, καθώς βρίσκεται στα σκαριά εδώ και αρκετό καιρό, από τον σκηνοθέτη του Harry Potter, Chris Columbus. Η νέα ταινία προορίζεται να είναι ένα κανονικό τρίτο sequel και όχι κάποιο reboot, με τον Columbus να έχει δηλώσει το 2017 ότι δούλευε "επιθετικά" πάνω σε ένα "διεστραμμένο και σκοτεινό σενάριο" με τον σεναριογράφο Carl Ellsworth. Το 2020, ο Columbus δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιούσαν CGI για τα γκρέμλινς, αλλά παραδοσιακές μαριονέτες και animatronics.

Λίγες οι λεπτομέρειες μέχρι στιγμής, οπότε θα περιμένουμε τους επόμενους μήνες για περισσότερα στοιχεία.