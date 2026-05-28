Νέο χαρακτηριστικό Anti-Snatching στο iPhone: Κλειδώνει αυτόματα κατά τη βίαιη αρπαγή

Σύνοψη

Η Apple σχεδιάζει την ενσωμάτωση μιας νέας λειτουργίας "anti-snatching", η οποία κλειδώνει ακαριαία το iPhone εάν ανιχνεύσει ότι η συσκευή αφαιρέθηκε βίαια από τα χέρια του χρήστη.

Ο μηχανισμός βασίζεται στη συνδυαστική ανάλυση δεδομένων από το ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρο και στην απότομη αυξομείωση της απόστασης από ένα συνδεδεμένο Apple Watch.

Το σύστημα λειτουργεί ως το πρώτο, άμεσο επίπεδο άμυνας για περιπτώσεις όπου η συσκευή κλαπεί ενώ είναι ήδη ξεκλείδωτη, αποτρέποντας την πρόσβαση σε ανοιχτές εφαρμογές, μηνύματα και τραπεζικά δεδομένα.

Η τεχνολογία αυτή έρχεται να συμπληρώσει το υπάρχον Stolen Device Protection, αξιολογώντας παράλληλα γεωγραφικά δεδομένα (γνωστά δίκτυα Wi-Fi, τοποθεσίες εργασίας ή κατοικίας).

Αντίστοιχη υλοποίηση, το Theft Detection Lock, εφαρμόζεται ήδη στο οικοσύστημα του Android, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της βιομηχανίας προς την κινηματική ανίχνευση απειλών.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στα σύγχρονα smartphones έχει μετατοπιστεί από την απλή αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην ενεργή, σε πραγματικό χρόνο, αντιμετώπιση φυσικών απειλών. Οι αναφορές μέσα από τον κώδικα των επερχόμενων εκδόσεων του iOS υποδεικνύουν ότι η Apple αναπτύσσει έναν προηγμένο μηχανισμό "anti-snatching". Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την αντιμετώπιση του πιο κρίσιμου παραθύρου ευπάθειας: τα δευτερόλεπτα αμέσως μετά την κλοπή μιας ξεκλείδωτης συσκευής κατά τη διάρκεια της ενεργής χρήσης της.

Όσο ισχυρά και αν είναι τα βιομετρικά συστήματα όπως το Face ID, η αποτελεσματικότητά τους μηδενίζεται εάν ο επιτήδειος αποσπάσει τη συσκευή τη στιγμή που ο χρήστης διαβάζει ένα email ή πλοηγείται στα κοινωνικά δίκτυα. Το νέο χαρακτηριστικό στοχεύει να κλείσει αυτό ακριβώς το κενό, καθιστώντας το hardware και το software ικανά να αντιληφθούν το περιβάλλον τους και τις απότομες μεταβολές σε αυτό.

Πώς λειτουργεί η νέα τεχνολογία Anti-Snatching στο iPhone;

Το σύστημα Anti-Snatching της Apple αξιοποιεί το επιταχυνσιόμετρο του iPhone και την ασύρματη συνδεσιμότητα με το Apple Watch για να ανιχνεύσει απότομες κινηματικές αλλαγές. Όταν οι αισθητήρες καταγράψουν βίαιη αρπαγή της συσκευής από τα χέρια του χρήστη, το λογισμικό κλειδώνει ακαριαία την οθόνη, απαιτώντας άμεσα βιομετρική ταυτοποίηση (Face ID) για την αποτροπή υποκλοπής προσωπικών δεδομένων.

Τα βασικά τεχνικά κριτήρια ενεργοποίησης:

Ανάλυση επιταχυνσιόμετρου: Το σύστημα καταγράφει συγκεκριμένα μοτίβα κίνησης. Η απότομη, βίαιη επιτάχυνση που ακολουθείται από γρήγορη μετακίνηση (π.χ. κάποιος αρπάζει το τηλέφωνο και τρέχει ή απομακρύνεται με ποδήλατο) ταυτοποιείται από αλγορίθμους μηχανικής μάθησης εντός της συσκευής ως κίνηση κλοπής.

Το σύστημα καταγράφει συγκεκριμένα μοτίβα κίνησης. Η απότομη, βίαιη επιτάχυνση που ακολουθείται από γρήγορη μετακίνηση (π.χ. κάποιος αρπάζει το τηλέφωνο και τρέχει ή απομακρύνεται με ποδήλατο) ταυτοποιείται από αλγορίθμους μηχανικής μάθησης εντός της συσκευής ως κίνηση κλοπής. Τηλεμετρία Apple Watch: Το οικοσύστημα λειτουργεί συνεργατικά. Η απότομη πτώση της ισχύος του σήματος Bluetooth ή η ραγδαία αύξηση της φυσικής απόστασης μεταξύ του iPhone και του Apple Watch του χρήστη προσφέρει μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας, ελαχιστοποιώντας τα false positives (λανθασμένες ενεργοποιήσεις).

Το οικοσύστημα λειτουργεί συνεργατικά. Η απότομη πτώση της ισχύος του σήματος Bluetooth ή η ραγδαία αύξηση της φυσικής απόστασης μεταξύ του iPhone και του Apple Watch του χρήστη προσφέρει μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας, ελαχιστοποιώντας τα false positives (λανθασμένες ενεργοποιήσεις). Χωρικό πλαίσιο: Το σύστημα ελέγχει άμεσα εάν η συσκευή αποσυνδέεται βίαια από ένα οικείο δίκτυο Wi-Fi (όπως του σπιτιού ή του γραφείου) ή εάν απομακρύνεται γρήγορα από μια καταγεγραμμένη ασφαλή τοποθεσία.

Η αρχιτεκτονική της ασφάλειας και το Stolen Device Protection

Η λογική του anti-snatching δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα πρωτόκολλα της Apple, αλλά λειτουργεί ως ο προπομπός τους. Με την εισαγωγή του Stolen Device Protection στο iOS 17.3, η Apple απαίτησε αυστηρότερα βιομετρικά πρωτόκολλα και χρονικές καθυστερήσεις για την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ή την απενεργοποίηση του Find My. Ωστόσο, το σύστημα αυτό έχει έναν περιορισμό: δεν προστατεύει τον χρήστη από το άμεσο άνοιγμα τραπεζικών εφαρμογών, την ανάγνωση ευαίσθητων μηνυμάτων στο WhatsApp ή την παραβίαση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία είναι άμεσα προσβάσιμα όταν η συσκευή βρίσκεται ήδη στην κεντρική οθόνη (Home Screen).

Με την εφαρμογή του anti-snatching, ο χρόνος έκθεσης της ξεκλείδωτης συσκευής μειώνεται από αρκετά λεπτά (μέχρι να ενεργοποιηθεί το auto-lock) σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η οθόνη μαυρίζει, η συσκευή κλειδώνει και η επαναφορά απαιτεί υποχρεωτικά το πρόσωπο ή το δακτυλικό αποτύπωμα του νόμιμου ιδιοκτήτη.

Η απάντηση της βιομηχανίας και ο ανταγωνισμός

Πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν αποτελεί παρθενογένεση. Η Google έχει ήδη παρουσιάσει και ενσωματώσει το Theft Detection Lock στο οικοσύστημα του Android, αξιοποιώντας τα δικά της μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης για την αναγνώριση κινήσεων που συνδέονται με κλοπή. Η υλοποίηση της Apple, ωστόσο, διαφοροποιείται παραδοσιακά μέσω της βαθύτερης ενσωμάτωσης των δεδομένων. Το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χρηστών iPhone χρησιμοποιεί παράλληλα ένα Apple Watch, προσφέρει στην εταιρεία ένα επιπλέον ισχυρό σημείο επιβεβαίωσης που το οικοσύστημα του Android, λόγω του κατακερματισμού των κατασκευαστών wearables, δυσκολεύεται να προσφέρει με την ίδια αξιοπιστία και καθολικότητα.