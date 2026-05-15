Google Quick Share: Ασφαλής αποστολή αρχείων στο iOS με σκανάρισμα QR Code

Σύνοψη

Η Google ξεκίνησε τη διάθεση νέας δυνατότητας στο Quick Share για ασφαλή ανταλλαγή αρχείων μεταξύ Android και iPhone μέσω σάρωσης QR code.

Ο χρήστης iPhone δεν χρειάζεται να εγκαταστήσει καμία επιπλέον εφαρμογή, καθώς η σάρωση γίνεται απευθείας από την εργοστασιακή κάμερα του iOS.

Η μεταφορά πραγματοποιείται μέσω cloud με απόλυτη end-to-end κρυπτογράφηση και τα αρχεία διαγράφονται αυτόματα μετά από 24 ώρες.

Το χαρακτηριστικό αποτελεί «γέφυρα» μέχρι την πλήρη, εγγενή (native) συμβατότητα Quick Share και AirDrop που έρχεται στις ναυαρχίδες του 2026, όπως τα Galaxy S25 και Z Fold7.

Η αποστολή φωτογραφιών, βίντεο και εγγράφων μεταξύ χρηστών Android και iPhone αποτελούσε διαχρονικά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην καθημερινή χρήση των φορητών συσκευών. Η απουσία ενός κοινού, ενσωματωμένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας υποχρέωνε τους χρήστες να καταφεύγουν σε λύσεις τρίτων, σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων (οι οποίες κατά κανόνα συμπιέζουν την ποιότητα της εικόνας και του ήχου), ή σε χρονοβόρες διαδικασίες αποστολής email.

Η Google προχωρά στην οριστική επίλυση αυτού του ζητήματος, ξεκινώντας την ευρεία διάθεση μιας εντελώς νέας δυνατότητας στην πλατφόρμα του Quick Share. Μέσω της δημιουργίας ενός απλού QR code, η μεταφορά δεδομένων προς συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS γίνεται πλέον απρόσκοπτα, δίχως να απαιτείται καμία απολύτως παρέμβαση ή εγκατάσταση εφαρμογής από την πλευρά του παραλήπτη.

Πώς λειτουργεί το Quick Share μέσω QR Code

Το νέο σύστημα του Quick Share επιτρέπει στους χρήστες Android να επιλέξουν τα αρχεία τους και να δημιουργήσουν ένα μοναδικό QR code στην οθόνη. Ο χρήστης του iPhone σκανάρει το QR με την προεπιλεγμένη κάμερα της συσκευής του. Τα αρχεία ανεβαίνουν προσωρινά στο cloud της Google και κατεβαίνουν απευθείας στο iOS, παρακάμπτοντας την ανάγκη για Bluetooth ή κοινό δίκτυο Wi-Fi.

Η διαδικασία σχεδιάστηκε με γνώμονα την απόλυτη απλότητα του User Experience (UX). Το οικοσύστημα της Apple (AirDrop) και αυτό της Google (Quick Share) χρησιμοποιούν διακριτά πρωτόκολλα για την απευθείας μεταφορά δεδομένων (peer-to-peer). Για να καλύψει το τεχνολογικό κενό στις συσκευές που δεν διαθέτουν ακόμη hardware επίπεδο συμβατότητας, η Google αξιοποιεί την ισχύ των υποδομών cloud. Το smartphone του αποστολέα "ανεβάζει" στο παρασκήνιο το πακέτο των δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα η συσκευή του παραλήπτη αντλεί τα δεδομένα αυτά μέσω μιας ασφαλούς σύνδεσης.

Το αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα για τον χρήστη iPhone είναι η παντελής απουσία τριβής, καθώς η εφαρμογή της κάμερας στο iOS είναι σχεδιασμένη ώστε να αναγνωρίζει αυτόματα τα QR codes. Μόλις η κάμερα εστιάσει στην οθόνη του Android, εμφανίζεται αμέσως το αναδυόμενο παράθυρο (pop-up link) που οδηγεί στην ασφαλή λήψη του αρχείου, απευθείας στην εσωτερική μνήμη της συσκευής.

Ασφάλεια, κρυπτογράφηση και ιδιωτικότητα δεδομένων

Η μεταφορά ιδιωτικών αρχείων μέσω υποδομών cloud εγείρει πάντα αυστηρά ερωτήματα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Σε αυτόν τον τομέα, η Google έχει μεριμνήσει ώστε ολόκληρη η διαδικασία μεταφοράς από το Android οικοσύστημα στο iPhone να προστατεύεται από end-to-end (E2E) κρυπτογράφηση. Αυτή η αρχιτεκτονική σημαίνει πρακτικά ότι τα αρχεία παραμένουν "κλειδωμένα" κατά τη διάρκεια του ανεβάσματος, της αποθήκευσης και του κατεβάσματος από τους servers.

Το κλειδί αποκρυπτογράφησης δεν μεταδίδεται μέσω διαδικτύου, αλλά αντιθέτως, βρίσκεται ενσωματωμένο αποκλειστικά στο οπτικό μοτίβο του ίδιου του QR code. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι μόνο ο φυσικός παραλήπτης, ο οποίος σκανάρει την οθόνη του αποστολέα από κοντινή απόσταση, μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Επιπρόσθετα, τα δεδομένα δεν παραμένουν μόνιμα στους servers της Google. Το σύστημα επιβάλλει ένα αυστηρό χρονικό όριο διαθεσιμότητας, το οποίο ορίζεται στις 24 ώρες. Μετά την πάροδο αυτού του 24ώρου, τα αρχεία διαγράφονται οριστικά από το cloud, ελευθερώνοντας χώρο και εκμηδενίζοντας τους κινδύνους διαρροής. Ο αποστολέας βλέπει ξεκάθαρα τη σχετική ειδοποίηση ασφαλείας στην οθόνη του Android smartphone του πριν ολοκληρώσει την κοινοποίηση.

Η εκτέλεση είναι άμεση και κατανοητή:

Επιλογή Δεδομένων: Ανοίγεις την εφαρμογή της Gallery ή το File Manager στο Android smartphone. Μενού Κοινοποίησης: Πατάς το εικονίδιο Share και επιλέγεις το Quick Share. Δημιουργία QR Code: Στη σχετική οθόνη, διαλέγεις τη νέα επιλογή Share via QR code. Σάρωση από το iPhone: Ζητάς από τον κάτοχο του iPhone να ανοίξει την εφαρμογή της κάμερας και να την στρέψει στο QR code που προβάλλεται στην οθόνη σου. Λήψη: Πατώντας τον σύνδεσμο που εμφανίζεται στο iPhone, ανοίγει ο browser και το αρχείο κατεβαίνει στην αρχική του ανάλυση και ποιότητα.

Η πορεία προς την πλήρη εγγενή υποστήριξη

Η τεχνολογία του QR code λειτουργεί ως μια άκρως λειτουργική και απαραίτητη λύση για τα εκατομμύρια Android smartphones που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά και αδυνατούν να επικοινωνήσουν απευθείας με το AirDrop πρωτόκολλο της Apple. Το μεγάλο στοίχημα της βιομηχανίας κινητής τηλεφωνίας, ωστόσο, παραμένει η απευθείας, συσκευή-με-συσκευή μεταφορά.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα κατά τη διάρκεια του πρόσφατου The Android Show: I/O Edition, η Google εργάζεται εντατικά στο παρασκήνιο με τους κορυφαίους κατασκευαστές προκειμένου να ενσωματώσει την πλήρη επικοινωνία μεταξύ Quick Share και AirDrop σε επίπεδο hardware.

Η λίστα των συσκευών που θα υποστηρίζουν το εγγενές πρωτόκολλο

Σειρά Samsung Galaxy S25 και Galaxy S24

Samsung Galaxy Z Flip7 και Z Fold7

Τα προγενέστερα Galaxy Z Flip6 και Z Fold6

Η ολοκαίνουρια κατηγορία Samsung Galaxy Z TriFold

Σειρά OPPO Find X8

Το OnePlus 15

HONOR Magic V6 και HONOR Magic8 Pro

Η ενσωμάτωση αυτή αναμένεται να αλλάξει οριστικά τη δυναμική των οικοσυστημάτων. Μέχρι όμως τα συγκεκριμένα μοντέλα να αποκτήσουν το απαραίτητο μερίδιο αγοράς, η κοινοποίηση μέσω QR code και cloud θα αποτελεί το βασικό εργαλείο καθημερινής ανταλλαγής μεγάλων αρχείων.

