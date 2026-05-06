$250 εκατ. θα πληρώσει η Apple για την καθυστέρηση της AI-powered Siri

Σύνοψη

Η Apple συμφώνησε στην καταβολή 250 εκατομμυρίων δολαρίων για να κλείσει ομαδική αγωγή που αφορούσε παραπλανητική διαφήμιση του AI Siri.

Η αγωγή επικεντρώθηκε στην καθυστέρηση διάθεσης των προηγμένων λειτουργιών του Apple Intelligence, οι οποίες προωθήθηκαν έντονα κατά το λανσάρισμα των iPhone 16 και iPhone 15 Pro.

Το νομικό γραφείο Clarkson κατηγόρησε την εταιρεία για πρακτικές «vapourware», καθώς τα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά δεν ήταν διαθέσιμα κατά την αγορά των συσκευών.

Οι κάτοχοι των επηρεαζόμενων συσκευών στις ΗΠΑ μπορούν να λάβουν αποζημίωση από 25 έως 95 δολάρια ανά συσκευή.

Η Apple δεν αποδέχεται νομική υπαιτιότητα και δηλώνει ότι προχωρά στον συμβιβασμό αποκλειστικά για να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των προϊόντων της.

Η Apple συμφώνησε στην καταβολή 250 εκατομμυρίων δολαρίων για τον διακανονισμό ομαδικής αγωγής στις ΗΠΑ. Η υπόθεση αφορά τους ισχυρισμούς περί παραπλανητικής διαφήμισης των λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης (Apple Intelligence) και της αναβαθμισμένης έκδοσης του Siri κατά την περίοδο κυκλοφορίας της σειράς iPhone 16.

Η ομαδική αγωγή στηρίχθηκε στο επιχείρημα ότι η Apple παραβίασε τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εταιρεία διεξήγαγε μια επιθετική διαφημιστική καμπάνια, υποσχόμενη στους καταναλωτές έναν πλήρως ανανεωμένο, προσωποποιημένο ψηφιακό βοηθό (Siri) με δυνατότητες κατανόησης του περιεχομένου της οθόνης (on-screen awareness) και εκτέλεσης πολύπλοκων εντολών μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν ήταν διαθέσιμα τον Σεπτέμβριο του 2024 με την κυκλοφορία του iOS 18, αλλά μετατέθηκαν για μεταγενέστερες αναβαθμίσεις την άνοιξη του 2025.

Οι ενάγοντες χαρακτήρισαν την πρακτική αυτή ως πώληση «vapourware» — ενός προϊόντος δηλαδή που ανακοινώνεται και διαφημίζεται πριν καν υπάρξει στην πραγματικότητα. Αν και η Apple ενσωμάτωσε σταδιακά στοιχεία όπως τα Writing Tools, το Genmoji και το Clean Up, η ριζική αναβάθμιση του Siri καθυστέρησε σημαντικά, αναγκάζοντας την εταιρεία να αποσύρει μέχρι και τηλεοπτικές διαφημίσεις που εστίαζαν στις συγκεκριμένες δυνατότητες.

Τα 250 εκατομμύρια δολάρια αφορούν αποκλειστικά τους καταναλωτές στις ΗΠΑ. Οι συσκευές που εμπίπτουν στον διακανονισμό είναι αυτές που διαθέτουν το απαραίτητο hardware (επεξεργαστές A17 Pro και A18/A18 Pro, σε συνδυασμό με τουλάχιστον 8GB RAM) για την τοπική εκτέλεση των Large Language Models (LLMs) της Apple.

Επιλέξιμες Συσκευές: Όλα τα μοντέλα της σειράς iPhone 16, καθώς και τα iPhone 15 Pro και iPhone 15 Pro Max.

Περίοδος Αγοράς: Από τις 10 Ιουνίου 2024 (ημερομηνία του WWDC 2024 όπου ανακοινώθηκε το Apple Intelligence) έως τις 29 Μαρτίου 2025.

Ποσό Αποζημίωσης: Το βασικό ποσό ορίζεται στα 25 δολάρια ανά συσκευή. Ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων αιτήσεων που θα υποβληθούν, το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί έως και τα 95 δολάρια ανά συσκευή, εφόσον η συμμετοχή είναι χαμηλότερη του αναμενομένου.

Από νομικής άποψης, ο συμβιβασμός δεν αποτελεί παραδοχή ενοχής. Η Apple εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι διευθετεί την υπόθεση εξωδικαστικά προκειμένου να αποφύγει το υψηλό κόστος και τον χρόνο που απαιτεί μια μακροχρόνια δικαστική διαμάχη, διατηρώντας την προσοχή της στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, στο τμήμα μηχανικών λογισμικού της εταιρείας δικαιολογεί τις καθυστερήσεις. Η μετάβαση του Siri από ένα παραδοσιακό σύστημα αναγνώρισης φωνής σε έναν ευφυή AI agent βασισμένο σε LLMs απαίτησε πρωτοφανείς πόρους. Η Apple επέλεξε μια υβριδική προσέγγιση: τοπική επεξεργασία για ζητήματα ιδιωτικότητας και ταχύτητας, και μεταφορά πολύπλοκων ερωτημάτων στο Private Cloud Compute ή σε τρίτους παρόχους (ChatGPT της OpenAI και μελλοντικά Gemini της Google). Η διασφάλιση της σταθερότητας αυτού του οικοσυστήματος, χωρίς να καταναλώνεται δραματικά η μπαταρία της συσκευής και με σεβασμό στα αυστηρά πρωτόκολλα κρυπτογράφησης, ήταν ο κύριος λόγος που η πλήρης έκδοση του Siri μετατοπίστηκε χρονικά.

Η άποψη του Techgear

Η απόφαση της Apple να καταβάλει 250 εκατομμύρια δολάρια δεν αφορά την οικονομική ζημιά – το ποσό είναι αμελητέο για τα ταμειακά της διαθέσιμα. Αφορά τη διαχείριση της εικόνας της. Το λανσάρισμα του iPhone 16 βασίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στο αφήγημα του Apple Intelligence, το οποίο τη στιγμή της κυκλοφορίας της συσκευής απουσίαζε ηχηρά. Το hardware ήταν εκεί (τα 8GB RAM επιβεβαιώνουν την πρόθεση), αλλά το software απείχε μήνες από την ολοκλήρωση.

Αυτή η υπόθεση υπογραμμίζει ένα δομικό πρόβλημα της σύγχρονης τεχνολογικής βιομηχανίας: την πίεση των επενδυτών για άμεσα αποτελέσματα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Προκειμένου να μην δείξει αδυναμία απέναντι στον ανταγωνισμό (Google, Microsoft), η Apple αναγκάστηκε να προωθήσει επιθετικά χαρακτηριστικά που βρίσκονταν ακόμα σε φάση ανάπτυξης.

