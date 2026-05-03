Ρεκόρ εσόδων για την Apple το Q2 2026: Η απόλυτη κυριαρχία του iPhone 17

Σύνοψη

Καταγραφή εσόδων ρεκόρ 111,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και καθαρά κέρδη 29,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Η σειρά iPhone 17, με συμπερίληψη των iPhone 17e και iPhone Air, αναδείχθηκε η πιο εμπορικά επιτυχημένη σειρά στην ιστορία της εταιρείας, φτάνοντας το 99% σε επίπεδο ικανοποίησης πελατών.

Σημαντικές δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω έλλειψης εξειδικευμένων τσιπ (A19/A19 Pro) από την TSMC και επερχόμενη αύξηση στο κόστος της μνήμης RAM.

Άνοδος 16,3% στα έσοδα του τομέα των Υπηρεσιών (Services) και 6% στον τομέα των υπολογιστών Mac, κυρίως λόγω της κυκλοφορίας του MacBook Neo.

Η Apple ανακοίνωσε έσοδα-ρεκόρ ύψους 111,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και καθαρά κέρδη 29,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο του 2026. Η τεράστια αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στις πωλήσεις της σειράς iPhone 17 και στην άνοδο του τομέα των Υπηρεσιών (Services), παρά τα έντονα προβλήματα παραγωγής.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση προς τους μετόχους, η εταιρεία σημείωσε διψήφια ανάπτυξη σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς, καταγράφοντας συνολική αύξηση εσόδων 17% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Τα βασικά οικονομικά δεδομένα που εξάγονται από την αναφορά διαμορφώνονται ως εξής:

Έσοδα από iPhone: 57 δισεκατομμύρια δολάρια (άνοδος 21,7%).

57 δισεκατομμύρια δολάρια (άνοδος 21,7%). Έσοδα από Υπηρεσίες (Services): 31 δισεκατομμύρια δολάρια (άνοδος 16,3%).

31 δισεκατομμύρια δολάρια (άνοδος 16,3%). Έσοδα από Mac: 8,4 δισεκατομμύρια δολάρια (άνοδος 5,7%).

8,4 δισεκατομμύρια δολάρια (άνοδος 5,7%). Έσοδα από Wearables, Home & Accessories: 7,9 δισεκατομμύρια δολάρια (άνοδος 5,0%).

7,9 δισεκατομμύρια δολάρια (άνοδος 5,0%). Έσοδα από iPad: 6,9 δισεκατομμύρια δολάρια (άνοδος 8,0%).

Το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας ανήλθε στο 49,3%. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το μέρισμα ανά μετοχή να αυξάνεται στα 0,27 δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη χρηματοοικονομική ρευστότητα του οργανισμού.

Γιατί η σειρά iPhone 17 είναι η πιο επιτυχημένη στην ιστορία;

Με ενσωματωμένη την τεχνητή νοημοσύνη Apple Intelligence και τη νέα προσθήκη του λεπτού iPhone Air, η οικογένεια iPhone 17 κατέγραψε άνοδο πωλήσεων 21,7%. Οικονομικά μοντέλα όπως το iPhone 17e εδραίωσαν την κυριαρχία της Apple, επιτυγχάνοντας το εξαιρετικά υψηλό 99% στην ικανοποίηση πελατών σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά.

Ο πλήρης διαχωρισμός του καταλόγου smartphones σε πέντε διαφορετικά μοντέλα (iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e και iPhone Air) κάλυψε όλες τις απαιτήσεις της αγοράς. Η τεχνολογία οθόνης 120Hz (ProMotion), η οποία ενσωματώθηκε στα βασικά μοντέλα, σε συνδυασμό με την αυξημένη αυτονομία της μπαταρίας, οδήγησαν τις αναβαθμίσεις παλαιότερων συσκευών σε ιστορικό υψηλό. Αντίστοιχα, η επιλογή του σχεδιασμού για το iPhone Air προσέλκυσε καταναλωτές που αναζητούσαν κορυφαία φορητότητα, παρά τους όποιους συμβιβασμούς στη χωρητικότητα της μπαταρίας και την απόδοση των ηχείων.

Προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Η θετική εικόνα των πωλήσεων αντισταθμίζεται από σημαντικά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο Οικονομικός Διευθυντής της Apple, Kevan Parekh, σημείωσε κατά την ενημέρωση των αναλυτών ότι η παραγωγή συσκευών καθυστέρησε λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας των επεξεργαστών A19 και A19 Pro. Το πρόβλημα πηγάζει από την υπερφόρτωση της TSMC, η οποία κατασκευάζει τα συγκεκριμένα SoC (System on Chip), καθώς πρέπει ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει τη μαζική ζήτηση για μονάδες επεξεργασίας τεχνητής νοημοσύνης τρίτων κατασκευαστών.

Παράλληλα, το κόστος των εξαρτημάτων μνήμης (RAM) βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Οι αναλυτές της Apple εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη αύξηση θα έχει άμεσο αντίκτυπο στα λειτουργικά κόστη κατά το τρίτο ημερολογιακό τρίμηνο του έτους, επηρεάζοντας δυνητικά τον κύκλο κατασκευής της επερχόμενης σειράς iPhone 18.

Στον τομέα των υπολογιστών, οι πωλήσεις υποστηρίχθηκαν καθοριστικά από την κυκλοφορία του MacBook Neo, προσελκύοντας νέους χρήστες και εκπαιδευτικά ιδρύματα που προηγουμένως βασίζονταν σε λύσεις Chromebook. Εντούτοις, οι επαγγελματικές λύσεις, όπως τα Mac mini (τα οποία σύντομα θα κατασκευάζονται στο νέο εργοστάσιο της εταιρείας στο Τέξας) και Mac Studio, αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις στην παράδοση, εξαιτίας της υψηλής ζήτησης που προκάλεσε η ικανότητα τους να εκτελούν βαριά τοπικά μοντέλα (Agentic AI) μέσω των επεξεργαστών σειράς M5.

Βιωσιμότητα και υπηρεσίες (Services)

Στον τομέα του λογισμικού, το μικτό περιθώριο κέρδους για τις Υπηρεσίες άγγιξε το εντυπωσιακό 76,7%. Η επέκταση διαφημιστικών χώρων εντός του App Store, καθώς και η επερχόμενη ενσωμάτωση διαφημίσεων στο Apple Maps (αρχικά στη Βόρεια Αμερική), ενίσχυσαν τη συνολική κερδοφορία. Στον τομέα της κατασκευής, ο Tim Cook επιβεβαίωσε ότι το σύνολο των προϊόντων για το 2026 περιλαμβάνει υλικά κατασκευασμένα κατά 30% από ανακυκλωμένες πηγές, με χρήση 100% ανακυκλωμένου κοβαλτίου στις μπαταρίες και την πλήρη αφαίρεση των πλαστικών στοιχείων από όλες τις συσκευασίες.

Με τη ματιά του Techgear

Η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων επιβεβαιώνει ότι η Apple παραμένει μια απόλυτα ρυθμισμένη οικονομική μηχανή, ικανή να παράγει σχεδόν 31 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο αποκλειστικά από ψηφιακές υπηρεσίες και συνδρομές. Η διοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει άμεσα τα σημεία συμφόρησης της εφοδιαστικής αλυσίδας στην TSMC, καθώς τα λειτουργικά συστήματα και τα νέα χαρακτηριστικά AI απαιτούν συνεχή τροφοδοσία κορυφαίων ημιαγωγών. Το μεγάλο στοίχημα για την Apple την επόμενη διετία δεν είναι απλώς ο σχεδιασμός νέων πλαισίων ή καινοτόμων μορφών (όπως το πολυαναμενόμενο iPhone Fold), αλλά η σταθεροποίηση του κόστους μνήμης RAM και η διασφάλιση ομαλής διαθεσιμότητας του hardware.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!