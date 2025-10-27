Νέο ερευνητικό project με στόχο τη χαρτογράφηση της «έκτης αίσθησης» του σώματος μας

Κάτω από το δέρμα μας λειτουργεί ένα αόρατο δίκτυο αισθητήρων που παρακολουθεί κάθε ανάσα, κάθε παλμό και κάθε πεπτική διεργασία, διατηρώντας το σώμα μας ζωντανό και ισορροπημένο. Αυτό το σύστημα, γνωστό ως ενδοσκόπηση (interoception), αποτελεί ουσιαστικά την «έκτη αίσθηση» του οργανισμού, τη μυστική γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στον εγκέφαλο και τα εσωτερικά μας όργανα.

Σήμερα, μια διεθνής ομάδα ερευνητών επιχειρεί κάτι που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αδύνατο: να χαρτογραφήσει αυτό το αθέατο σύστημα σε πρωτοφανή λεπτομέρεια. Το εγχείρημα, ύψους 14,2 εκατομμυρίων δολαρίων, χρηματοδοτείται από το National Institutes of Health (NIH) των ΗΠΑ και συντονίζεται από το Scripps Research Institute σε συνεργασία με το Allen Institute.

Επικεφαλής του έργου είναι ο Ardem Patapoutian, βραβευμένος με Νόμπελ Φυσιολογίας / Ιατρικής το 2021 για την ανακάλυψη των κυτταρικών αισθητήρων που αντιλαμβάνονται την αφή και την πίεση. Μαζί του συνεργάζονται ο Li Ye, πρόεδρος της έδρας N. Paul Whittier στην Χημεία και Βιολογία του Scripps Research, και η Bosiljka Tasic, διευθύντρια Μοριακής Γενετικής στο Allen Institute. Ο Xin Jin, αναπληρωτής καθηγητής στο Scripps, θα ηγηθεί της ανάλυσης των γονιδίων και του εντοπισμού των διαφορετικών τύπων κυττάρων.

Η ομάδα έλαβε το Transformative Research Award του NIH, μια διάκριση που προορίζεται για επιστημονικά έργα υψηλού ρίσκου και μεγάλου αντίκτυπου. Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν τον πρώτο άτλαντα του εσωτερικού αισθητηρίου συστήματος, χαρτογραφώντας τις νευρικές συνδέσεις που επιτρέπουν στον εγκέφαλο να «ακούει» το σώμα.

Είναι τιμή μας που το NIH στηρίζει ένα τόσο συνεργατικό και πολυσύνθετο εγχείρημα,. Η ενδοσκόπηση είναι από τις πιο μυστηριώδεις λειτουργίες του νευρικού συστήματος και μπορεί να μας αποκαλύψει πώς ο εγκέφαλος κρατά τον οργανισμό σε ισορροπία.

Σε αντίθεση με τις κλασικές αισθήσεις όπως η όραση, η ακοή ή η όσφρηση που μας συνδέουν με τον εξωτερικό κόσμο, η ενδοσκόπηση (interoception) αφορά τα εσωτερικά μας σήματα. Είναι η αίσθηση που επιτρέπει στον εγκέφαλο να γνωρίζει πότε να αναπνεύσουμε, πότε να αυξήσουμε τους παλμούς μας, πώς να ρυθμίσει την πέψη ή να ενεργοποιήσει την άμυνα του ανοσοποιητικού.

Αυτά τα σήματα μεταφέρονται από ένα τεράστιο δίκτυο νευρώνων διάσπαρτων στα όργανα, από την καρδιά και τους πνεύμονες μέχρι το στομάχι και τα νεφρά. Το σύστημα αυτό λειτουργεί αδιάκοπα και σχεδόν πάντα ασυνείδητα, γι’ αυτό και οι επιστήμονες το αποκαλούν «η κρυφή έκτη αίσθηση».

Παρά τον καθοριστικό του ρόλο, η ενδοσκόπηση έχει μελετηθεί ελάχιστα. Οι νευρώνες που τη συνθέτουν είναι διάσπαρτοι και δύσκολο να απομονωθούν, ενώ τα σήματά τους είναι πολυεπίπεδα και αλληλοεπικαλυπτόμενα. Μέχρι σήμερα, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το σώμα και ο εγκέφαλος «συνομιλούν» σε κυτταρικό επίπεδο παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αναπάντητα ερωτήματα της νευρολογίας.

Με την υποστήριξη του NIH, οι επιστήμονες του Scripps και του Allen Institute σχεδιάζουν να κατασκευάσουν ένα λεπτομερές ανατομικό και μοριακό μοντέλο της ενδοσκόπησης. Ο «άτλαντας» αυτός θα αποτυπώνει πώς οι αισθητικοί νευρώνες συνδέονται με συγκεκριμένα όργανα, από την καρδιά και το έντερο έως τον λιπώδη ιστό, και πώς τα σήματα μεταδίδονται στον εγκέφαλο.

Το project χωρίζεται σε δύο βασικά σκέλη:

Απεικόνιση και ιχνηλάτηση: Οι ερευνητές θα σημειώνουν με μοριακές ετικέτες τους νευρώνες και θα χρησιμοποιούν τεχνικές τρισδιάστατης απεικόνισης για να εντοπίσουν τις πορείες τους από τον νωτιαίο μυελό προς τα όργανα. Έτσι θα δημιουργηθεί ένας 3D χάρτης εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης. Γενετική χαρτογράφηση: Παράλληλα, θα αναλύουν τη γονιδιακή υπογραφή των κυττάρων ώστε να διακρίνουν ποιοι νευρώνες στέλνουν σήματα από το στομάχι, ποιοι από την ουροδόχο κύστη και ποιοι από το ανοσοποιητικό σύστημα.

Ο συνδυασμός των δύο αυτών βάσεων δεδομένων θα δημιουργήσει τον πρώτο ολοκληρωμένο οδηγό για την κατανόηση του εσωτερικού αισθητηρίου μας δικτύου, ως μια βάση αναφοράς για κάθε μελλοντική έρευνα πάνω στη σχέση εγκεφάλου-σώματος.

Η αποκωδικοποίηση της ενδοσκόπησης δεν είναι απλώς ένα επιστημονικό επίτευγμα, αλλά μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε πλήθος ασθενειών. Διαταραχές αυτής της επικοινωνίας έχουν συνδεθεί με χρόνιο πόνο, αυτοάνοσα νοσήματα, υπέρταση, νευροεκφυλιστικές παθήσεις, ακόμη και ψυχιατρικές διαταραχές όπως το άγχος ή η κατάθλιψη.

«Η ενδοσκόπηση είναι θεμελιώδης για σχεδόν κάθε πτυχή της υγείας μας, αλλά παραμένει ένας ανεξερεύνητος κόσμος», εξηγεί ο Xin Jin. «Με τη δημιουργία του πρώτου άτλαντα αυτού του συστήματος, θέλουμε να κατανοήσουμε πώς ο εγκέφαλος διατηρεί την ομοιόσταση του σώματος, πώς αυτή διαταράσσεται από τις ασθένειες και, τελικά, πώς μπορούμε να την αποκαταστήσουμε».

Η έρευνα αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες θεραπείες που θα στοχεύουν απευθείας στις νευρικές οδούς που συνδέουν τα όργανα με τον εγκέφαλο, ένα εντελώς νέο είδος νευρολογίας που θα βασίζεται στη ρύθμιση της εσωτερικής επικοινωνίας του σώματος.

[source]