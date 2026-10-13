Νέο κατάστημα Vodafone στο The Mall Athens - Σημαντικές προσφορές έως 5/11

Σύνοψη

Επένδυση και δίκτυο: Εκσυγχρονισμός άνω των 60 καταστημάτων μέσω επένδυσης που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση της πελατειακής εμπειρίας.

Εκσυγχρονισμός άνω των 60 καταστημάτων μέσω επένδυσης που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση της πελατειακής εμπειρίας. Υποδομές δικτύου: Εγκατάσταση συστημάτων SD-WAN που συνδυάζουν τις οπτικές ίνες με το δίκτυο 5G για ταχύτατη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση.

Εγκατάσταση συστημάτων SD-WAN που συνδυάζουν τις οπτικές ίνες με το δίκτυο 5G για ταχύτατη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση. Νέες υπηρεσίες: Εισαγωγή της κατηγορίας «Τεχνολογία για Παιδιά» για ασφαλή πλοήγηση και υποστήριξη από την ομάδα Tech Heroes.

Εισαγωγή της κατηγορίας «Τεχνολογία για Παιδιά» για ασφαλή πλοήγηση και υποστήριξη από την ομάδα Tech Heroes. Προσφορές εγκαινίων: Παροχές όπως δώρο ο Φ.Π.Α. σε επιλεγμένες κατηγορίες, εκπτώσεις σε προϊόντα Apple και δωρεάν υπηρεσίες για τους αγοραστές του νέου iPhone 18 Pro Max έως τις 5 Νοεμβρίου.

Η δημιουργία ενός πλήρως ανανεωμένου και τεχνολογικά προηγμένου προορισμού αποτελεί τον βασικό στόχο της Vodafone μέσα από τα εγκαίνια του νέου της καταστήματος στο The Mall Athens. Η επιλογή της εταιρείας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο, πολυεπίπεδο επενδυτικό πλάνο το οποίο ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ, στοχεύοντας στον ριζικό μετασχηματισμό του δικτύου λιανικής πώλησης και την προσφορά μιας ενιαίας, αναβαθμισμένης εμπειρίας εξυπηρέτησης που έχει ήδη αγγίξει περισσότερα από 60 καταστήματα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Το ανανεωμένο περιβάλλον φιλοξενεί μια εξαιρετικά ευρεία γκάμα επιλογών συνδεσιμότητας και ψηφιακής ψυχαγωγίας, επιτρέποντας στους επισκέπτες να αλληλεπιδράσουν άμεσα με προϊόντα αιχμής, τα οποία περιλαμβάνουν από smartphones, tablets και φορητούς υπολογιστές, μέχρι προηγμένα συστήματα smarthome, smart tvs, projectors και εξειδικευμένα gadgets ή wearables που καλύπτουν κάθε σύγχρονη καταναλωτική απαίτηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς ψηφιακού οικοσυστήματος για τους ανηλίκους, καθώς η εταιρεία εισάγει την καινοτόμο κατηγορία «Τεχνολογία για Παιδιά», προσφέροντας μια προσεκτικά επιλεγμένη σειρά συσκευών και αξεσουάρ που αποτρέπουν την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο περιορίζοντας δραστικά την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μηχανές αναζήτησης.

Παράλληλα, η παρουσία της εξειδικευμένης ομάδας τεχνολογίας Tech Heroes εντός του καταστήματος διασφαλίζει την παροχή απολύτως προσωποποιημένης υποστήριξης, ενώ οι διαθέσιμες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως τα Vodafone Tech Insurance, Vodafone Tech Protect και Vodafone Tech Service εγγυώνται την ολοκληρωμένη προστασία, ασφάλιση και άμεση επισκευή του τεχνολογικού εξοπλισμού των πελατών. Το τεχνολογικό υπόβαθρο του χώρου βασίζεται στη νέα γενιά δικτυακής υποδομής SD-WAN, η οποία παντρεύει την αξιοπιστία των οπτικών ινών με τις αστραπιαίες ταχύτητες του δικτύου 5G, προσφέροντας απόλυτα σταθερή και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα που επιταχύνει θεαματικά τις διαδικασίες εξυπηρέτησης στο ταμείο και τα διάφορα τμήματα του καταστήματος.

Οι καταναλωτές που θα επιλέξουν να επισκεφτούν τον νέο χώρο μέχρι τις 5 Νοεμβρίου θα έχουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν ένα πλούσιο πακέτο προωθητικών ενεργειών, το οποίο περιλαμβάνει την αφαίρεση του αναλογούντος Φ.Π.Α. με κάθε αγορά smartphone, tablet, wearable ή true wireless ακουστικών, καθώς και μια σημαντική έκπτωση της τάξης του 30% για την επαγγελματική τοποθέτηση προστατευτικής μεμβράνης στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων.

Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει άμεση έκπτωση 100 ευρώ σε συγκεκριμένα μοντέλα iPhone και στο σύνολο των διαθέσιμων iPad, ενώ όσοι προχωρήσουν στην απόκτηση της πολυαναμενόμενης ναυαρχίδας iPhone 18 Pro Max θα λάβουν δωρεάν την τοποθέτηση της μεμβράνης προστασίας, τα τρία πρώτα μηνιαία πάγια του προγράμματος συμβολαίου τους εντελώς δωρεάν και ένα ραντεβού χωρίς χρέωση με την ομάδα των Tech Heroes προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η μεταφορά των προσωπικών τους δεδομένων και η πλήρης αρχική ρύθμιση της συσκευής.

Τέλος, οι νέοι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο προσφοράς που τους εξασφαλίζει απεριόριστα δεδομένα και λεπτά ομιλίας για εννέα μήνες, με το μηνιαίο κόστος να διαμορφώνεται στα μόλις 13 ευρώ.