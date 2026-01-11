Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από την Κίνα, αυτή τη φορά για τη μεταφορά της πράσινης ενέργειας

Η Κίνα έθεσε σε λειτουργία έναν τεχνολογικό κολοσσό που υπόσχεται να λύσει τον μεγαλύτερο γρίφο της πράσινης μετάβασης: τη μεταφορά καθαρής ενέργειας σε τεράστιες αποστάσεις χωρίς απώλειες.

Πρόκειται για τον νέο μετασχηματιστή υπερυψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (UHVDC), ο οποίος έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ και αποτελεί την καρδιά του φιλόδοξου έργου διασύνδεσης «Longdong-Shandong». Το συγκεκριμένο μηχανικό επίτευγμα δεν είναι απλώς ένας μεγαλύτερος μετασχηματιστής, αλλά μια «έξυπνη» πύλη που επιτρέπει την ασφαλή ενσωμάτωση αιολικής και ηλιακής ενέργειας στο εθνικό δίκτυο, σε κλίμακα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αδύνατη.

Ο «δρόμος του μεταξιού» της Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες οικονομίες, και ειδικά η Κίνα, είναι γεωγραφικό. Οι πλούσιες σε αέρα και ήλιο περιοχές βρίσκονται στα αραιοκατοικημένα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας (όπως η επαρχία Gansu και η έρημος Gobi), ενώ τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα που διψούν για ενέργεια βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στις ανατολικές ακτές.

Η παραδοσιακή μεταφορά ρεύματος μέσω εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) σε τέτοιες αποστάσεις είναι ασύμφορη λόγω των τεράστιων απωλειών. Εδώ έρχεται να δώσει τη λύση η τεχνολογία UHVDC (Ultra-High Voltage Direct Current). Λειτουργώντας στα ±800 κιλοβότ (kV), ο νέος αυτός εξοπλισμός λειτουργεί ως μια «ενεργειακή υπερταχεία», μεταφέροντας ηλεκτρισμό με ελάχιστες απώλειες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά που εντυπωσιάζουν

Ο νέος μετασχηματιστής, που κατασκευάστηκε με εγχώρια τεχνογνωσία (με αναφορές σε κινεζικούς κολοσσούς όπως η TBEA και η Changzhou Xidian), αποτελεί ένα μηχανικό θηρίο. Σχεδιασμένος να διαχειρίζεται ισχύ που αγγίζει τα 8 gigawatts (GW), μπορεί να τροφοδοτήσει εκατομμύρια νοικοκυριά.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, δεν είναι το μέγεθος, αλλά η ευφυΐα του. Σε αντίθεση με τους συμβατικούς μετασχηματιστές που λειτουργούν σταθερά, το νέο σύστημα διαθέτει προηγμένους ψηφιακούς ελεγκτές. Αυτοί επιτρέπουν την άμεση προσαρμογή στις διακυμάνσεις τάσης, κάτι κρίσιμο όταν η πηγή ενέργειας είναι ο άνεμος ή ο ήλιος, που από τη φύση τους δεν έχουν σταθερή ροή. Η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζει τη σταθερότητα του δικτύου, αποτρέποντας τα μπλακ άουτ που συχνά απειλούν τα δίκτυα με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ.

Γιατί αυτό αφορά τον υπόλοιπο πλανήτη

Η σημασία της είδησης ξεπερνά τα σύνορα της Κίνας. Η επιτυχής λειτουργία του έργου Longdong-Shandong, το οποίο εκτείνεται σε μήκος περίπου 900+ χιλιομέτρων, αποτελεί το πρώτο στον κόσμο που ενσωματώνει σε τέτοια κλίμακα ένα μείγμα αιολικής, ηλιακής, αλλά και θερμικής ενέργειας (για λόγους σταθεροποίησης) μαζί με συστήματα αποθήκευσης.

Ενώ η Ευρώπη και οι ΗΠΑ παλεύουν ακόμη με την αναβάθμιση των απαρχαιωμένων δικτύων τους για να υποδεχτούν τις ΑΠΕ, το Πεκίνο δημιουργεί ένα σχέδιο για το πώς πρέπει να μοιάζουν τα ηλεκτρικά δίκτυα του μέλλοντος. Η τεχνολογία αυτή μειώνει δραστικά το κόστος της πράσινης ενέργειας για τον τελικό καταναλωτή και επιταχύνει την απεξάρτηση από τον άνθρακα, μεταφέροντας καθαρή ενέργεια ακριβώς εκεί που χρειάζεται.