Νέο παγκόσμιο ρεκόρ: Ηλεκτρικό drone πετάει πάνω από 3 ώρες [Video]

Η τεχνολογία των drones σημείωσε μια ακόμη εντυπωσιακή επίδοση: το Q12, ένα ηλεκτρικό πολυροτορικό drone της αμερικανικής εταιρείας SiFly, πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης σε κατηγορία βάρους από 5 έως 20 κιλά. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια στις 26 Ιουλίου, παρουσία οκτώ επίσημων κριτών του Guinness World Records, οι οποίοι επικύρωσαν την επίδοση. Το Q12 πέταξε συνεχόμενα για 3 ώρες, 11 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ κατά σχεδόν μία ώρα.

Αυτό το νέο ρεκόρ δεν αφορά μόνο την αντοχή της συσκευής, αλλά σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή στις δυνατότητες των drones. Όπως τόνισε ο Brian Hinman, ιδρυτής και CEO της SiFly, η επίδοση του Q12 φέρνει τα ηλεκτρικά drones σε επίπεδο παρόμοιο με αυτό των ελικοπτέρων, προσφέροντας παράλληλα ανταγωνιστική σχέση αξίας και κόστους. Η νέα τεχνολογία ανοίγει εντελώς νέες αγορές και δημιουργεί προσδοκίες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ανέφικτες.

Τι κάνει το Q12 τόσο ξεχωριστό

Το Q12 ανήκει στη νέα γενιά συσκευών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL), σχεδιασμένων για εκτεταμένες πτήσεις μεγάλης εμβέλειας. Η SiFly οραματίζεται τα drones της ως «πρώτα εργαλεία διάσωσης» σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, δηλαδή οχήματα που φτάνουν στον χώρο ενός περιστατικού πολύ πριν φτάσουν τα συμβατικά οχήματα ή οι διασώστες.

Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του Q12 περιλαμβάνουν: συνεχή σταθερή πτήση έως 2 ώρες, δυνατότητα πτήσης πάνω από 3 ώρες προς τα εμπρός, μεταφορική ικανότητα έως 4,5 κιλά, αυτονομία περίπου 145 χιλιομέτρων, μέγιστη ταχύτητα 160 χλμ./ώρα, σύνδεση 5G, αντίσταση στο νερό και τη σκόνη κατά IP55 και πλήρως ηλεκτρική, αρθρωτή αρχιτεκτονική. Αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά δείχνουν ότι το Q12 δεν είναι απλά ένα ακόμα drone, αλλά ένα εργαλείο πολλαπλών εφαρμογών που μπορεί να καλύψει τόσο επιχειρησιακές όσο και εμπορικές ανάγκες.

Μια νέα εποχή για τα drones

Η επίδοση αυτή, όπως σχολιάζουν οι υπεύθυνοι της SiFly, δεν περιορίζεται μόνο στη διάρκεια πτήσης. Αντιπροσωπεύει μια νέα εποχή στην κατηγορία των drones. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς: οι αυξανόμενες παραγγελίες για το Q12 δείχνουν ότι οι πελάτες αναγνωρίζουν την αξία του και την προοπτική που ανοίγει.

Ο Hinman επισημαίνει ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να μεταμορφώσει τα drones από εξειδικευμένα gadgets σε απαραίτητα εργαλεία για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Από υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης και επιτήρηση κρίσιμων υποδομών μέχρι εμπορικές μεταφορές και logistics, η ικανότητα του Q12 να πετάει πάνω από 3 ώρες χωρίς ενδιάμεση φόρτιση αυξάνει σημαντικά το εύρος των δυνατοτήτων του.

Η δοκιμή που έγραψε ιστορία

Η δοκιμή στην Καλιφόρνια ήταν προσεκτικά σχεδιασμένη ώστε να πληροί τα αυστηρά κριτήρια των Guinness World Records. Οκτώ επίσημοι κριτές παρακολούθησαν κάθε λεπτομέρεια, από την απογείωση και τη διάρκεια πτήσης μέχρι την προσγείωση. Το αποτέλεσμα ήταν αδιαμφισβήτητο: το Q12 πέταξε συνεχόμενα για περισσότερες από τρεις ώρες, ξεπερνώντας με άνεση το προηγούμενο ρεκόρ.

Η επιτυχία αυτή δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας, αλλά και σχεδιασμού. Η αρθρωτή κατασκευή του Q12 επιτρέπει ευκολία στην συντήρηση και στη μεταφορά, ενώ η πλήρως ηλεκτρική λειτουργία μειώνει το κόστος λειτουργίας και την περιβαλλοντική επιβάρυνση σε σχέση με τα παραδοσιακά drones ή τα μικρά ελικόπτερα.

Εφαρμογές και προοπτικές

Το Q12 αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για νέες εφαρμογές στον χώρο των drones. Οι εταιρείες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για μεταφορές μικρού φορτίου σε απομακρυσμένες περιοχές, οι υπηρεσίες διάσωσης για άμεση ανταπόκριση σε ατυχήματα ή φυσικές καταστροφές, ενώ οι επιστημονικές αποστολές σε δύσβατες περιοχές αποκτούν πλέον ένα αξιόπιστο μέσο παρατήρησης.

Η ταχύτητα, η διάρκεια πτήσης και η δυνατότητα μεταφοράς φορτίου καθιστούν το Q12 ανταγωνιστικό όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κόστους, διευρύνοντας σημαντικά τις εμπορικές δυνατότητες της SiFly.

Η επόμενη γενιά drones

Οι παραδόσεις του Q12 προγραμματίζονται για το 2026, ανοίγοντας την πόρτα για μια νέα γενιά drones που μπορούν να λειτουργούν ως πρώτα ανταποκριτικά εργαλεία ή ως βασικά μέσα σε εμπορικές εφαρμογές μεγάλης εμβέλειας. Η επίδοση αυτή, σημειώνουν οι ειδικοί, πιθανώς θα πυροδοτήσει ένα κύμα καινοτομίας στον κλάδο, μεταμορφώνοντας τα drones από niche συσκευές σε απαραίτητα εργαλεία για επιχειρήσεις, οργανισμούς και επιστημονικές αποστολές.

