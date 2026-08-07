Νέο σκάνδαλο στη Meta: Διαφημίσεις με υλικό κακοποίησης ανηλίκων

Σύνοψη

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι η Meta φιλοξένησε δεκάδες διαφημίσεις με AI υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης (CSAM) για εννέα μήνες.

Παρά τις δεσμεύσεις, οι διαφημίσεις πέρασαν τους ελέγχους, ορισμένες μάλιστα προωθούσαν εφαρμογές που «αφαιρούν» ρούχα από φωτογραφίες (nudifying apps).

Το φαινόμενο αποδίδεται (και) στην υπερβολική εξάρτηση από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI moderation) εις βάρος των ανθρώπινων ελέγχων.

Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο υποδεικνύει συστημικό πρόβλημα στον πυρήνα των εργαλείων διαφήμισης (Ad Library) της Meta.

Η υπόσχεση για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο σκοντάφτει, για πολλοστή φορά, στις ίδιες τις πλατφόρμες που το διαμορφώνουν. Σύμφωνα με νέα, εκτενή έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Wired και βασίζεται σε στοιχεία του Tech Transparency Project (TTP), η Meta πιάστηκε ξανά (γιατί δεν είναι η πρώτη φορά) να φιλοξενεί, και κυρίως να κερδίζει χρήματα, από διαφημίσεις που περιείχαν εικόνες παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης (CSAM), δημιουργημένες με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της έρευνας δεν είναι μόνο η φύση του περιεχομένου, αλλά η διάρκεια και η ευκολία με την οποία παρακάμφθηκαν τα υποτιθέμενα αυστηρά φίλτρα της πλατφόρμας. Οι επίμαχες διαφημίσεις βρίσκονταν μάλιστα αποθηκευμένες και ορατές στην ίδια τη δημόσια Ad Library της Meta, ένα εργαλείο που δημιουργήθηκε ακριβώς για να ενισχύσει τη διαφάνεια. Το χρονικό διάστημα είναι ενδεικτικό: από τον Νοέμβριο του 2025 έως τις αρχές Αυγούστου του 2026, αυτές οι διαφημίσεις προβλήθηκαν σε χρήστες στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και σε περισσότερες από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες, με τουλάχιστον μία από αυτές να φτάνει σε περισσότερους από 2.500 λογαριασμούς μόνο στην Ευρώπη.

Όπως επισημαίνει η Katie Paul, διευθύντρια του TTP, δεν πρόκειται για αναρτήσεις χρηστών που απλά ξέφυγαν, αλλά για περιεχόμενο που η Meta εξέτασε (ή έστω, τα συστήματα της εξέτασαν), ενέκρινε και εισέπραξε τα αντίστοιχα διαφημιστικά έσοδα. Η Paul υπογραμμίζει ότι οι εικόνες δεν έκαναν καμία προσπάθεια να καμουφλαριστούν, καθώς πολλές από αυτές τις διαφημίσεις συνδέονταν απευθείας με εφαρμογές nudifying, με τη χειρότερη περίπτωση να αφορά την εφαρμογή MaskAI, η οποία αφαιρέθηκε από το App Store της Apple μόνο μετά από σχετική ειδοποίηση του Wired.

Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη απογοήτευση, ωστόσο, είναι το επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Μόλις λίγες εβδομάδες πριν από αυτή τη δημοσιοποίηση, ξεχωριστή έρευνα του BBC ανέδειξε ότι το Instagram έτρεχε πληρωμένες διαφημίσεις που προωθούσαν υλικό κακοποίησης στην Ινδία, κατευθύνοντας τους χρήστες σε κανάλια στο Telegram. Το ιστορικό αποτυχιών της Meta σε αυτόν τον τομέα εκτείνεται εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, με διαρροές (όπως της Frances Haugen), καταθέσεις στο Κογκρέσο (όπως του μηχανικού Arturo Bejar) και δικαστικές αποφάσεις εκατομμυρίων (όπως η πρόσφατη των $375 εκατ. στο Νέο Μεξικό τον Μάρτιο του 2026) να επιβεβαιώνουν το μέγεθος του προβλήματος.

Η στροφή της Meta στην αποκλειστική σχεδόν χρήση του AI-driven moderation φαίνεται πως προκαλεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Ενώ η εταιρεία ισχυρίζεται ότι έχει αφαιρέσει 36 εκατομμύρια αντίστοιχα κομμάτια περιεχομένου τον περασμένο χρόνο, η πραγματικότητα που βιώνουν οι χρήστες δείχνει ότι το σύστημα πλημμυρίζει από αναφορές χαμηλής ποιότητας, καθιστώντας τον εντοπισμό πραγματικών, επικίνδυνων παραβάσεων (και τη συνεργασία με τις Αρχές) εξαιρετικά δυσχερή.