Νέο σύστημα laser επιλύει σύνθετο πρόβλημα συντήρησης σε πυρηνικούς σταθμούς

Σύνοψη

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νότιας Φλόριντα (USF) κατασκεύασαν ένα εξειδικευμένο σύστημα laser που επιλύει ένα χρόνιο τεχνικό πρόβλημα ασφαλείας στους πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Ο εξοπλισμός σχεδιάστηκε για τον ασφαλή διαχωρισμό των παγωμένων καλαθιών με βορικό πάγο, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παθητική ψύξη και αποσυμπίεση των εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους, η οπτική τεχνολογία διακόπτει τους δεσμούς πάγου χωρίς να προκαλεί γενικευμένη τήξη, αποτρέποντας τη συσσώρευση νερού που θα μπορούσε να παγώσει ξανά σε χαμηλότερα επίπεδα του σταθμού.

Το μηχάνημα λειτουργεί σε βάθος άνω των 12 μέτρων, ικανοποιώντας τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας της πυρηνικής βιομηχανίας απέναντι στις χαμηλές θερμοκρασίες και τη ραδιενεργή ακτινοβολία.

Η διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί τη διαρκή και λεπτομερή επιθεώρηση δεκάδων υποσυστημάτων, τα οποία παραμένουν σε απόλυτη αδράνεια καθ' όλη τη διάρκεια του ωφέλιμου κύκλου ζωής του αντιδραστήρα, προκειμένου να ενεργοποιηθούν αποκλειστικά σε περιπτώσεις σοβαρών τεχνικών αστοχιών.

Ένα από τα πλέον κρίσιμα παθητικά συστήματα ασφαλείας, το οποίο απαντάται σε συγκεκριμένους τύπους πυρηνικών εγκαταστάσεων στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τη Φινλανδία, είναι οι συμπυκνωτές πάγου. Πρόκειται για γιγαντιαίες διατάξεις εντός του κτιρίου περιορισμού, οι οποίες αποτελούνται από χιλιάδες κατακόρυφα μεταλλικά καλάθια γεμάτα με βορικό πάγο. Ο ρόλος αυτού του ειδικού μείγματος είναι διττός, καθώς το μεν βόριο διαθέτει την ιδιότητα να απορροφά τα νετρόνια περιορίζοντας την κλιμάκωση της πυρηνικής αντίδρασης, ενώ ο τεράστιος όγκος του πάγου προορίζεται για την άμεση απορρόφηση της πλεονάζουσας θερμότητας και τη ραγδαία αποσυμπίεση του κτιρίου σε περίπτωση ανεπιθύμητης διαρροής ραδιενεργού ατμού.

Κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων ελέγχων ρουτίνας, οι χειριστές του σταθμού υποχρεούνται βάσει των διεθνών ρυθμιστικών πρωτοκόλλων να ανασηκώσουν και να ζυγίσουν το κάθε καλάθι ξεχωριστά, διασφαλίζοντας ότι η ποσότητα του πάγου επαρκεί με μαθηματική ακρίβεια για την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ακραίου ατυχήματος. Καθώς περνάει ο χρόνος και προστίθεται διαρκώς νέος πάγος για την αναπλήρωση των φυσικών απωλειών, οι παρακείμενες μεταλλικές δομές έχουν την τάση να παγώνουν μαζί, σχηματίζοντας αρραγείς κρυστάλλινες ενώσεις μεγάλου πάχους. Αυτό το φυσικό φαινόμενο καθιστά αδύνατη την ανεξάρτητη ανύψωση των καλαθιών, αναγκάζοντας το τεχνικό προσωπικό να καταφεύγει σε εξαιρετικά χρονοβόρες και συχνά επικίνδυνες για την ακεραιότητα του πανάκριβου εξοπλισμού χειρωνακτικές μεθόδους διαχωρισμού.

Πώς το σύστημα laser αντιμετωπίζει το πρόβλημα συντήρησης στους συμπυκνωτές πάγου

Το νέο σύστημα laser, το οποίο αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα (USF), λειτουργεί σε βάθος 12 μέτρων διακόπτοντας με ακρίβεια τα συμπαγή στρώματα πάγου που ενώνονται μεταξύ των καλαθιών βορικού πάγου στους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την ταχύτατη επιθεώρηση του εξοπλισμού από το προσωπικό, χωρίς να προκαλείται μαζική τήξη η οποία θα δημιουργούσε επικίνδυνα λιμνάζοντα ύδατα στις χαμηλότερες βαθμίδες των εγκαταστάσεων.

Η Tennessee Valley Authority απευθύνθηκε στην ερευνητική κοινότητα αναζητώντας μια ασφαλέστερη και αποδοτικότερη τεχνολογική προσέγγιση για το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς η χρήση θερμικών ή μηχανικών μέσων εγκυμονεί τον κίνδυνο δομικής κόπωσης των μεταλλικών στοιχείων. Η απάντηση ήρθε ύστερα από τέσσερα χρόνια εντατικής μελέτης, σχεδιασμού και εργαστηριακών δοκιμών, μέσω μιας πολυθεματικής συνεργασίας που ηγήθηκε ο καθηγητής μηχανολογίας και αεροδιαστημικής του USF, Ahmad Vaselbehagh, μαζί με τον μεταδιδακτορικό ερευνητή Ty Hagan. Η ομάδα των μηχανικών ανέπτυξε ένα πρωτοποριακό σύστημα κοπής, το οποίο καλείται να λειτουργήσει σε εξαιρετικά στενά περάσματα και σε μεγάλο βάθος κάτω από την επιφάνεια του δαπέδου λειτουργίας.

Το μηχάνημα αξιοποιεί την εστιασμένη οπτική ακτινοβολία για να κόψει τα φύλλα πάγου, επιτρέποντας τον διαχωρισμό τους με χειρουργική ακρίβεια. Το πλέον εντυπωσιακό χαρακτηριστικό αυτής της εφαρμογής είναι η ικανότητα του εξοπλισμού να αφαιρεί τον πάγο χωρίς να προκαλεί εκτεταμένη τήξη. Η αποφυγή της τήξης αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο λειτουργίας, διότι η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων υγρού νερού θα κατέληγε λόγω βαρύτητας στα κατώτερα επίπεδα της εγκατάστασης, όπου θα πάγωνε εκ νέου ή θα απαιτούσε εξαιρετικά περίπλοκες διαδικασίες απάντλησης, ελέγχου και διαχείρισης δυνητικά μολυσμένων υδάτων. Το εξειδικευμένο laser ουσιαστικά διακόπτει στοχευμένα τα σημεία επαφής ελαχιστοποιώντας την παραγωγή υγρού, αποτρέποντας έτσι οποιαδήποτε δευτερογενή προβλήματα συντήρησης.



Η μετάβαση από τη θεωρητική μελέτη ενός οπτικού συστήματος στην πρακτική κατασκευή ενός βιομηχανικού εργαλείου απαίτησε τεχνογνωσία η οποία εκτείνεται ραγδαία μέσα από πολλαπλά ακαδημαϊκά πεδία. Η ερευνητική ομάδα συγκέντρωσε ειδικούς από τη μηχανολογία, την ηλεκτρολογία, την οπτική, τον σχεδιασμό προηγμένων συστημάτων ελέγχου και την αυστηρή ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων. Το κατασκευασμένο μηχάνημα έπρεπε να χωράει μέσα από εξαιρετικά στενά ανοίγματα, να αντέχει τη συνεχή έκθεση στο κρύο και να λειτουργεί άψογα αποκλειστικά στα χέρια του τακτικού τεχνικού προσωπικού του σταθμού, χωρίς την παραμικρή φυσική παρουσία ή καθοδήγηση από τους κατασκευαστές του.

Η επιχειρησιακή ανεξαρτησία του συστήματος αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ολόκληρου του έργου, δεδομένου ότι η χρήση εξοπλισμού σε ελεγχόμενα ραδιενεργά περιβάλλοντα υπόκειται στα πλέον αυστηρά νομοθετικά πλαίσια παγκοσμίως. Οι ίδιοι οι ερευνητές υποβλήθηκαν σε εντατικές εκπαιδεύσεις για την απόκτηση πιστοποιήσεων εργασίας σε συνθήκες ακτινοβολίας και ασφαλούς χρήσης συστημάτων λέιζερ, προκειμένου να κατανοήσουν απόλυτα τους χωρικούς και πρακτικούς περιορισμούς που θα αντιμετώπιζαν οι τελικοί χρήστες κατά τη λειτουργία.