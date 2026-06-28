Νέοι κανόνες για το cloud: Στο στόχαστρο της ΕΕ οι Amazon και Microsoft

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τον χαρακτηρισμό των Amazon (AWS) και Microsoft (Azure) ως "Gatekeepers" βάσει της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA).

Ο κανονισμός εστιάζει στην εξάλειψη των τεχνητών εμποδίων κατά τη μετάβαση μεταξύ παρόχων cloud.

Οι δύο κολοσσοί υποχρεούνται να προσφέρουν πλήρη διαλειτουργικότητα και να καταργήσουν τις υπέρογκες χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων.

Η μη συμμόρφωση επισύρει πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και το 10% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου τους.

Οι νέοι κανόνες αναμένεται να μειώσουν δραστικά τα λειτουργικά κόστη των ελληνικών επιχειρήσεων που βασίζονται σε υποδομές cloud.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στον χαρακτηρισμό των Amazon και Microsoft ως "Gatekeepers" αποκλειστικά για τις υπηρεσίες cloud computing. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί τη σημαντικότερη ρυθμιστική παρέμβαση στον τομέα των υποδομών IT, μεταφέροντας το βάρος της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA) από τα καταναλωτικά προϊόντα και τα app stores, απευθείας στον πυρήνα των εταιρικών υποδομών.

Η Amazon Web Services (AWS) και το Microsoft Azure κατέχουν συντριπτικό μερίδιο της αγοράς, ελέγχοντας κρίσιμες ροές δεδομένων και υποδομών τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως. Η απόφαση της Επιτροπής δεν αποτελεί έκπληξη για τους αναλυτές της αγοράς τεχνολογίας, καθώς οι πρακτικές τιμολόγησης και τα τεχνικά εμπόδια που εμπόδιζαν την ελεύθερη μετακίνηση πελατών βρίσκονταν στο μικροσκόπιο των ρυθμιστικών αρχών εδώ και αρκετούς μήνες. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει τη βούληση της ΕΕ να διασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό, ανοίγοντας τον δρόμο για μικρότερους ευρωπαϊκούς παρόχους cloud.

Τι σημαίνει ο χαρακτηρισμός Gatekeeper για το Cloud

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε τις Amazon (AWS) και Microsoft (Azure) ως Gatekeepers στον τομέα του cloud computing βάσει του νόμου DMA. Αυτό τους επιβάλλει αυστηρούς κανόνες διαλειτουργικότητας, απαγορεύει τις πρακτικές εγκλωβισμού πελατών και διευκολύνει τη δωρεάν ή εξαιρετικά χαμηλού κόστους μεταφορά δεδομένων σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες.

Κύρια σημεία συμμόρφωσης

Κατάργηση Egress Fees: Απαγόρευση των υπερβολικών χρεώσεων για την εξαγωγή δεδομένων από το οικοσύστημα της πλατφόρμας.

Απαγόρευση των υπερβολικών χρεώσεων για την εξαγωγή δεδομένων από το οικοσύστημα της πλατφόρμας. Διαλειτουργικότητα API: Υποχρεωτική παροχή ανοιχτών API που επιτρέπουν την ομαλή ενσωμάτωση εργαλείων από τρίτους παρόχους.

Υποχρεωτική παροχή ανοιχτών API που επιτρέπουν την ομαλή ενσωμάτωση εργαλείων από τρίτους παρόχους. Απαγόρευση Self-Preferencing: Οι εταιρείες δεν μπορούν να ευνοούν το δικό τους software (π.χ. Microsoft 365 στο Azure) έναντι ανταγωνιστικών λύσεων εις βάρος της απόδοσης ή της τιμής.

Η εφαρμογή αυτών των κανόνων απαιτεί βαθιές αλλαγές στην αρχιτεκτονική των υπηρεσιών των δύο παρόχων. Η AWS και η Microsoft οφείλουν να υποβάλουν αναλυτικές αναφορές συμμόρφωσης μέσα στο επόμενο εξάμηνο, αποδεικνύοντας τεχνικά πώς επιτρέπουν στους πελάτες τους να αξιοποιούν στρατηγικές multi-cloud χωρίς τεχνητές καθυστερήσεις ή οικονομικές ποινές.

Οι τεχνικές επιπτώσεις στο Multi-Cloud και τα Egress Fees

Το μεγαλύτερο τεχνικό αγκάθι που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές συστημάτων (sysadmins) και οι αρχιτέκτονες cloud είναι το φαινόμενο του vendor lock-in. Οι hyperscalers έχουν δημιουργήσει οικοσυστήματα υπηρεσιών (όπως βάσεις δεδομένων, serverless functions και εργαλεία AI) που συνεργάζονται άψογα μεταξύ τους, αλλά καθιστούν τεχνικά πολύπλοκη και οικονομικά ασύμφορη τη μεταφορά φορτίων εργασίας σε άλλον πάροχο.

Η επιβολή του καθεστώτος Gatekeeper υποχρεώνει τις Amazon και Microsoft να αναθεωρήσουν τον κώδικα και τα πρωτόκολλα των υπηρεσιών τους. Ουσιαστικά, η διασύνδεση με έναν τοπικό πάροχο cloud θα πρέπει να είναι το ίδιο αποδοτική με τη διασύνδεση δύο εσωτερικών υπηρεσιών του Azure ή του AWS. Τα λεγόμενα "egress fees" (χρεώσεις εξόδου δεδομένων), τα οποία συχνά λειτουργούσαν ως "όμηρος" για τα εταιρικά δεδομένα, πλέον θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος δικτύου και όχι να αποτελούν εργαλείο αποτροπής.

Για τους developers, αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ελευθερία σχεδιασμού λύσεων. Η χρήση εργαλείων όπως το Terraform ή το Kubernetes θα διευκολυνθεί σημαντικά, καθώς τα εμπόδια διαλειτουργικότητας μεταξύ των υποδομών του Gatekeeper και ενός τρίτου παρόχου θα πρέπει νομικά να εκλείψουν.

Η ελληνική αγορά και το τοπικό οικοσύστημα

Για την ελληνική αγορά, η οποία βρίσκεται σε πλήρη φάση ψηφιακού μετασχηματισμού, η απόφαση αυτή έχει άμεσο και μετρήσιμο αντίκτυπο. Η υιοθέτηση του cloud από τις ελληνικές μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις συχνά σκοντάφτει στον φόβο της απόλυτης εξάρτησης από έναν μόνο πάροχο.

Η Ελλάδα έχει προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις σε data centers από πολυεθνικές, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft και AWS (μέσω των Local Zones). Ωστόσο, υπάρχουν και ισχυροί εγχώριοι και ευρωπαϊκοί παίκτες που αδυνατούσαν να ανταγωνιστούν ισότιμα, ακριβώς λόγω των εξόδων μεταφοράς δεδομένων που αντιμετώπιζε ένας πελάτης εάν ήθελε να αφήσει την AWS.

Πλέον, μια ελληνική επιχείρηση λιανεμπορίου ή ένας οργανισμός του δημοσίου μπορεί να διατηρεί τον βασικό κορμό των δεδομένων του σε έναν τοπικό ευρωπαϊκό πάροχο για λόγους κυριαρχίας δεδομένων, και να αξιοποιεί τους υπολογιστικούς πόρους τεχνητής νοημοσύνης του Azure μόνο όταν αυτό απαιτείται, μεταφέροντας δεδομένα χωρίς το φόβο εξωφρενικών χρεώσεων. Οι τιμολογιακές πολιτικές θα αναγκαστούν να προσαρμοστούν σε ένα πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο, μειώνοντας το τελικό κόστος (TCO) για τις ελληνικές εταιρείες.

Οι προκλήσεις και οι αντιδράσεις

Οι αντιδράσεις από την πλευρά της Amazon και της Microsoft αναμένονται έντονες. Ιστορικά, οι εταιρείες τεχνολογίας αμφισβητούν νομικά τέτοιες αποφάσεις, επικαλούμενες την προστασία της ασφάλειας των δεδομένων των χρηστών. Το βασικό επιχείρημα είναι πως το άνοιγμα των API και η αναγκαστική διαλειτουργικότητα με τρίτους, ενδέχεται να δημιουργήσει κενά ασφαλείας (vulnerabilities) και να περιπλέξει τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την άλλη, διαθέτει το ισχυρό εργαλείο των προστίμων, τα οποία υπό το πρίσμα του DMA είναι σχεδιασμένα ώστε να αποτρέπουν την απλή απορρόφησή τους ως "κόστος λειτουργίας". Το πρόστιμο του 10% επί του παγκόσμιου τζίρου μπορεί να γονατίσει οικονομικά οποιαδήποτε προσπάθεια συστηματικής παραβίασης, δίνοντας στα χέρια των ρυθμιστών ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί.

Οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι, καθώς οι τεχνικές ομάδες των δύο εταιρειών θα πρέπει να καταθέσουν τα πλάνα συμμόρφωσης τους. Η τεχνική κοινότητα αναμένει με ενδιαφέρον να δει πώς θα υλοποιηθεί πρακτικά η διαλειτουργικότητα, χωρίς να θυσιαστεί η σταθερότητα και η ταχύτητα των υποδομών.