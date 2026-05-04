Νέοι κανόνες στα Όσκαρ: Εκτός βραβείων ταινίες με AI παραγωγή σε σενάριο και ερμηνείες

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών δημοσιοποίησε τους νέους, αυστηρούς κανονισμούς που θα διέπουν τα 99α βραβεία Όσκαρ. Οι νέες οδηγίες στοχεύουν στην άμεση αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης των εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (Gen AI) στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Με τις αποφάσεις αυτές, η Ακαδημία διαχωρίζει τη σαφή γραμμή μεταξύ του τεχνολογικού βοηθήματος και της πλήρους αντικατάστασης της ανθρώπινης δημιουργικότητας, θεσπίζοντας ξεκάθαρους κανόνες για το τι θεωρείται επιλέξιμο κινηματογραφικό έργο.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της Ακαδημίας για τα 99α βραβεία Όσκαρ, αποκλείονται οριστικά από τις διαγωνιστικές κατηγορίες σενάρια που έχουν δημιουργηθεί μέσω Generative AI και ψηφιακά παραγόμενοι ηθοποιοί. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπεται αποκλειστικά ως υποστηρικτικό εργαλείο στο στάδιο του post-production και των οπτικών εφέ, απαιτώντας από τα στούντιο παραγωγής να παρέχουν αναλυτική αναφορά των συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν.

Η επίσημη ανακοίνωση υποδεικνύει μια θεμελιώδη αλλαγή στα κριτήρια αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, στους κανονισμούς αποσαφηνίζεται ότι για να είναι επιλέξιμο ένα έργο στις κατηγορίες Πρωτότυπου και Διασκευασμένου Σεναρίου, ο «κύριος δημιουργός» πρέπει να είναι άνθρωπος. Αντίστοιχα, οι ερμηνείες που διεκδικούν βραβείο Α’ και Β’ Ανδρικού ή Γυναικείου Ρόλου πρέπει να προέρχονται από βιολογικούς ανθρώπους, των οποίων η απόδοση καταγράφηκε από κάμερα. Η ψηφιακή δημιουργία χαρακτήρων μέσω εργαλείων μετατροπής κειμένου σε βίντεο θεωρείται τεχνικό επίτευγμα και όχι καλλιτεχνική ερμηνεία.

Οι απεργίες των σεναριογράφων (WGA) και των ηθοποιών (SAG-AFTRA) το 2023 έθεσαν τα θεμέλια για την προστασία των επαγγελματιών του Χόλιγουντ από την ανεξέλεγκτη χρήση αλγορίθμων. Τρία χρόνια αργότερα, τα μοντέλα γενετικής νοημοσύνης έχουν εξελιχθεί εντυπωσιακά. Εργαλεία ικανά να γράψουν ολοκληρωμένα προσχέδια σεναρίων σε δευτερόλεπτα ή να δημιουργήσουν φωτορεαλιστικά βίντεο με ψηφιακούς ανθρώπους που εκφράζουν συναισθήματα, είναι πλέον προσβάσιμα στα περισσότερα μεγάλα στούντιο.

Η Ακαδημία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κρίσιμη απόφαση. Ο κίνδυνος υποβάθμισης του κύρους των βραβείων από ταινίες όπου ο αλγόριθμος έχει αναλάβει το συντριπτικό ποσοστό της δημιουργικής διαδικασίας, οδήγησε στη λήψη άμεσων μέτρων. Ο νέος κανονισμός προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία των ανθρώπων δημιουργών και επιβεβαιώνει πως η αφήγηση, στον πυρήνα της, παραμένει μια βαθιά ανθρώπινη διαδικασία.

Τα στούντιο υποχρεούνται πλέον να καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση κατά την υποβολή της ταινίας τους. Σε αυτήν τη δήλωση πρέπει να αναφέρεται ρητά το ποσοστό συμμετοχής συστημάτων AI στη συγγραφή του σεναρίου. Εάν διαπιστωθεί ότι η συνεισφορά της τεχνητής νοημοσύνης υπερβαίνει την απλή διόρθωση, μορφοποίηση ή έρευνα βάσης δεδομένων, η ταινία χάνει αυτόματα το δικαίωμα υποψηφιότητας στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Παρά τις αυστηρές απαγορεύσεις σε σενάριο και ερμηνείες, η Ακαδημία δεν εξοβελίζει πλήρως την τεχνητή νοημοσύνη από την κινηματογραφική παραγωγή. Ο κανονισμός αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία της τεχνολογίας στο κομμάτι των οπτικών εφέ (VFX), του ήχου και του μοντάζ. Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούνται για αποθορυβοποίηση ήχου, βελτίωση ανάλυσης εικόνας και δημιουργία ψηφιακών τοπίων παραμένουν καθόλα νόμιμοι.

Ακόμη και η ψηφιακή ανανέωση (de-aging) ηθοποιών, μια πρακτική που έχει καθιερωθεί σε μεγάλες παραγωγές, επιτρέπεται, αρκεί η βασική ερμηνεία να προέρχεται από τον ίδιο τον ηθοποιό στο σετ. Η διαφορά έγκειται στην πρόθεση και το αποτέλεσμα: το AI επιτρέπεται ως εργαλείο βελτιστοποίησης ενός υπάρχοντος ανθρώπινου υλικού, αλλά απαγορεύεται αυστηρά ως ο πρωταρχικός γεννήτορας της ερμηνείας.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν επηρεάζει μόνο τις παραγωγές εκατομμυρίων. Ανεξάρτητοι κινηματογραφιστές που άρχισαν να χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να μειώσουν τα κόστη παραγωγής – αντικαθιστώντας π.χ. βοηθητικούς ηθοποιούς στο background με ψηφιακά μοντέλα – θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ο κανονισμός απαιτεί πλήρη καταγραφή και αναφορά κάθε ψηφιακού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε. Η παράλειψη αναφοράς θεωρείται επαρκής λόγος για την αφαίρεση της ταινίας από τη λίστα υποψηφιοτήτων, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τους νομικούς και τους παραγωγούς κατά τη διαδικασία υποβολής φακέλων στην Ακαδημία.

