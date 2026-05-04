Ανθρωποειδή ρομπότ-τροχονόμοι αναλαμβάνουν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Κίνα [Video]

Σύνοψη

Δεκαπέντε ανθρωποειδή ρομπότ τοποθετήθηκαν επίσημα στους δρόμους της Hangzhou στην Κίνα για να συνδράμουν τους ανθρώπινους τροχονόμους στη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Ρυθμίζουν την κυκλοφορία συγχρονισμένα με τα φανάρια και λειτουργούν ως διαδραστικά σημεία πληροφοριών για πεζούς και τουρίστες.

Εξοπλισμένα με κάμερες υψηλής ανάλυσης, ανιχνεύουν άμεσα παραβάσεις, όπως παραβίαση της γραμμής στάσης και οδήγηση χωρίς κράνος στα ηλεκτρικά πατίνια.

Η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων στην Ελλάδα απαιτεί ριζική αναβάθμιση των δικτύων 5G και επίλυση ζητημάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Στην πόλη Hangzhou της Κίνας, μια ομάδα 15 ανθρωποειδών ρομπότ ελέγχει πλέον την κυκλοφορία. Εξοπλισμένα με κάμερες υψηλής ανάλυσης και αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, συγχρονίζονται με τα φανάρια, εντοπίζουν τροχαίες παραβάσεις (όπως η απουσία κράνους) και καθοδηγούν τους πεζούς. Η ανάπτυξή τους ξεκίνησε με στόχο την αποσυμφόρηση των ανθρώπων τροχονόμων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Η ένταξη της ρομποτικής στις καθημερινές υποδομές των έξυπνων πόλεων παύει να αποτελεί πειραματική προσέγγιση. Η ανάπτυξη των 15 ρομπότ στους κεντρικούς κόμβους της Hangzhou, ειδικά κατά την περίοδο αιχμής της Εργατικής Πρωτομαγιάς του 2026, καταδεικνύει την ετοιμότητα της τεχνολογίας να λειτουργήσει υπό πραγματικές, πιεστικές συνθήκες. Τα συγκεκριμένα ανθρωποειδή ρομπότ δεν αποτελούν απλά στατικά εκθέματα, αλλά δυναμικές μονάδες ελέγχου που αλληλεπιδρούν άμεσα με το περιβάλλον τους, καταγράφουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και λαμβάνουν αποφάσεις βάσει πολύπλοκων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης.

Η τεχνική υποδομή αυτών των συστημάτων βασίζεται στην αδιάλειπτη επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας της πόλης (V2X - Vehicle to Everything). Τα ρομπότ εκτελούν τις τυπικές κινήσεις των τροχονόμων, συγχρονίζοντας τις χειρονομίες τους απόλυτα με τις αλλαγές των φωτεινών σηματοδοτών. Μέσω αρθρώσεων υψηλής ακρίβειας, οι κινήσεις τους είναι καθαρές και άμεσα αναγνωρίσιμες από τους οδηγούς, υποδεικνύοντας πότε πρέπει να σταματήσουν, πότε να ξεκινήσουν και πότε επιτρέπονται οι στροφές.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση του λειτουργικού τους συστήματος με τους αισθητήρες LiDAR και τις πολλαπλές κάμερες περιμετρικής κάλυψης τούς επιτρέπει να χαρτογραφούν δυναμικά την περιοχή του σταυροδρομίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα μηχανήματα αυτά γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τον ακριβή όγκο των οχημάτων και των πεζών γύρω τους. Όταν ο όγκος ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια, μεταδίδουν τα δεδομένα στο κέντρο ελέγχου για την αυτόματη προσαρμογή του χρόνου των φαναριών.

Ο πυρήνας της επιχειρησιακής ικανότητας των ρομπότ εστιάζεται στο σύστημα οπτικής αναγνώρισης. Βασισμένο σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) και νευρωνικά δίκτυα εκπαιδευμένα αποκλειστικά σε κυκλοφοριακά δεδομένα, το σύστημα επεξεργάζεται δεκάδες καρέ ανά δευτερόλεπτο (FPS). Όταν ένας αναβάτης ηλεκτρικού πατινιού ή δικύκλου πλησιάζει χωρίς προστατευτικό κράνος, το λογισμικό τον ταυτοποιεί ακαριαία.

Αντίστοιχα, εντοπίζονται αμέσως οχήματα που παραβιάζουν τη γραμμή στάσης στις διαβάσεις πεζών ή κινούνται με ταχύτητα μεγαλύτερη του επιτρεπτού ορίου μέσα στη διασταύρωση. Η αντίδραση του ρομπότ είναι άμεση: χρησιμοποιεί ηχείο για να παράγει έναν ψηφιακό ήχο σφυρίχτρας και εκτελεί την κατάλληλη διορθωτική χειρονομία προς τον παραβάτη. Παράλληλα, τα δεδομένα της παράβασης μπορούν να καταγραφούν και να προωθηθούν στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση κλήσεων, αυξάνοντας κατακόρυφα την επιτήρηση στους δρόμους χωρίς τη φυσική παρουσία και την κόπωση ενός ανθρώπου.

Μια κρίσιμη λειτουργία που διαφοροποιεί τα συγκεκριμένα μοντέλα από τις παλαιότερες εκδόσεις (όπως αυτές που δοκιμάστηκαν στο Shenzhen) είναι η ικανότητα τους να εξυπηρετούν άμεσα τους πεζούς. Τοποθετημένα σε τουριστικές περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας, όπως η περιοχή του West Lake στην Hangzhou, τα ρομπότ διαθέτουν ενσωματωμένες οθόνες αφής.

Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία φωνητικής εντολής και να ζητήσει πληροφορίες για τη διαδρομή του. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει την τοποθεσία, συνυπολογίζει την τρέχουσα κυκλοφοριακή συμφόρηση και υποδεικνύει στο χρήστη την ασφαλέστερη και ταχύτερη διαδρομή, παρέχοντας τόσο οπτικές (στην οθόνη) όσο και ηχητικές οδηγίες. Αυτή η διπλή ιδιότητα, του αστυνομικού οργάνου και του σημείου πληροφοριών, μεγιστοποιεί την απόδοση της επένδυσης για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Με τη ματιά του Techgear

Η είδηση της λειτουργίας 15 ρομποτικών τροχονόμων αναδεικνύει το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ των ασιατικών μητροπόλεων και των ευρωπαϊκών πόλεων. Μεταφέροντας το πλαίσιο στην ελληνική πραγματικότητα, η εγκατάσταση αντίστοιχων συστημάτων σε κεντρικούς κόμβους της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης προσκρούει σε δύο θεμελιώδη εμπόδια.

Το πρώτο αφορά την υποδομή του δικτύου. Τα ρομπότ αυτά απαιτούν μηδενικό latency και συνεχή, εξαιρετικά γρήγορη μεταφορά τεράστιου όγκου δεδομένων μέσω δικτύων 5G Standalone (SA). Ενώ η κάλυψη 5G στην Ελλάδα επεκτείνεται, η πυκνότητα των κεραιών και η σταθερότητα του bandwidth στα κέντρα των πόλεων παραμένουν προκλήσεις για συστήματα mission-critical όπως η ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Το δεύτερο και κρισιμότερο ζήτημα αφορά τη νομοθεσία. Η συνεχής καταγραφή προσώπων, πινακίδων και συμπεριφορών στο δημόσιο χώρο ελέγχεται αυστηρά από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αντίθεση με την Κίνα, όπου η συλλογή βιομετρικών και οπτικών δεδομένων αποτελεί κανονικότητα, οι ευρωπαϊκές αρχές απαιτούν ανωνυμοποίηση των δεδομένων στο edge (στην ίδια τη συσκευή δηλαδή) πριν την οποιαδήποτε μετάδοση, κάτι που αυξάνει δραματικά το κόστος και την απαίτηση για τοπική υπολογιστική ισχύ (Edge Computing).

Παρόλα αυτά, τα συγκεκριμένα ρομπότ υποδεικνύουν την εξέλιξη της οδικής ασφάλειας. Για την ελληνική αγορά, η αρχική υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών θα μπορούσε ρεαλιστικά να ξεκινήσει από ελεγχόμενους ιδιωτικούς ή ημι-δημόσιους χώρους (όπως αεροδρόμια, μεγάλα εμπορικά λιμάνια και βιομηχανικά πάρκα) πριν καν συζητηθεί η πλήρης ενσωμάτωση τους στους δημόσιους δρόμους.

