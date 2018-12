Netflix Ιανουάριος 2019: Tαινίες και TV Shows που θα προστεθούν

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Σεξουαλική Αγωγή (11/01/2019) - Sex Education

Είναι γιος σεξοθεραπεύτριας και έχει μια ιδέα: να στήσει μια underground "κλινική" σεξουαλικής θεραπείας στο σχολείο. Το πρόβλημα; Δεν έχει και πολλές εμπειρίες.

Γκρέις και Φράνκι: Σεζόν 5 (18/01/2019) - Grace and Frankie: Season 5

Όταν μαθαίνουν ότι οι άντρες τους δεν είναι απλώς συνεργάτες στη δουλειά, δύο γυναίκες προσπαθούν να σταθούν στο ύψος της νέας κατάστασης και "χτίζουν" μια μοναδική φιλία.

Παλιοί Συμφοιτητές: Σεζόν 2 (11/01/2019) - Friends from College: Season 2

Έγιναν λάθη. Πληγώθηκαν άνθρωποι. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Τώρα, με έναν γάμο στον ορίζοντα, η παρέα προσπαθεί να αφήσει πίσω το παρελθόν.

Η Αχτύπητη Κίμι Σμιντ: Σεζόν 4Β (25/01/2019) - Unbreakable Kimmy Schmidt: Season 4B

Η Κίμι έρχεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις ως επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού ενός startup. Παράλληλα, η Τζάκλιν κλείνει τον Τίτο στο πρακτορείο ταλέντων που ανοίγει.

Η Εξέγερση της Μαύρης Γης (25/01/2019) - Black Earth Rising

Το παρελθόν τη στοιχειώνει. Δύσκολα θα ξεχάσει τις τρομακτικές καταστάσεις που έζησε ως παιδί στη γενοκτονία της Ρουάντας. Ένα θρίλερ με διεθνείς πολιτικές διαστάσεις.

Τιτάνες (11/01/2019) - Titans

Με μέντορα τον Ρόμπιν, οι Τιτάνες, μια ομάδα ηρώων που έχουν ταχθεί εναντίον του εγκλήματος, μπαίνουν σε μοναδικές περιπέτειες με πολλή δράση.

Το Βασίλειο (25/01/2019) - Kingdom

Μπορεί η ανάσταση ενός βασιλιά να συνδέεται με μια επιδημία που παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις; Θα τα καταφέρει ο πρίγκιπας να σώσει τον λαό του; Θρίλερ με πολλή δράση.

Πόζα (31/01/2019) - Pose

Νέα Υόρκη, δεκαετία του ’80. Ένα χορευτικό μιούζικαλ εξερευνά τις αντιπαραθέσεις και τη διαφορετικότητα της κοινωνίας στην πόλη που ποτέ δεν κοιμάται.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Η Τελική Εκδίκηση (15/01/2019) - Revenger

Η οικογένειά του βρήκε βίαιο θάνατο. Τώρα, είναι αποφασισμένος να πάρει την εκδίκησή του. Πρώτο βήμα: διεισδύει στη φυλακή όπου κρατούνται οι πιο επικίνδυνοι εγκληματίες.

Κοντά (18/01/2019) - Close

Σε αυτό το θρίλερ μια κληρονόμος πέφτει θύμα απαγωγής. Θα χρειαστεί να αποκαλυφθεί μια ολόκληρη μοχθηρή πλεκτάνη για να μπορεί να έχει μια ελπίδα για να επιβιώσει.

Ιώ (18/01/2019) - Io

Μια έφηβη από τους τελευταίους επιζώντες στη Γη επιδίδεται σε κούρσα για να σώσει τον δηλητηριασμένο πλανήτη προτού το τελευταίο διαστημόπλοιο αναχωρήσει και μείνει μόνη.

Το Τελευταίο Γέλιο (11/01/2019) - The Last Laugh

Παράτησε μια πολλά υποσχόμενη καριέρα κωμικού για να αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Μετά από 40 χρόνια, έχει μια ευκαιρία να πάρει μια γεύση απ’ τη ζωή που δεν έκανε.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

ReMastered: Σφαγή στο Στάδιο της Χιλής (11/01/2019) - ReMastered: Massacre at the Stadium

Επί χρόνια τον θεωρούσαν ένοχο για τη δολοφονία ενός Χιλιανού τραγουδιστή. Δεν το έβαλε κάτω. Θέλει απεγνωσμένα να αποκαταστήσει το όνομά του, έστω κι αν ζει εξορισμένος.

The Ted Bundy Tapes (24/01/2019) - Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes

Ένα ταξίδι στις ανεξερεύνητες σκέψεις ενός κατά συρροή δολοφόνου μέσα από ένα ντοκιμαντέρ που βασίζεται σε δηλώσεις του Τεντ Μπάντι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Μια Σειρά από Ατυχή Γεγονότα: Σεζόν 3 (01/01/2019) - A Series of Unfortunate Events: Season 3

Στην τρίτη και τελευταία σεζόν, τίποτα δεν θα σταθεί εμπόδιο στους Μποντλέρ που θέλουν να λύσουν τα μυστήρια του ΠΣΕ και να σταματήσουν μια για πάντα τον Κόμη Όλαφ.

Πίνκι Μαλίνκι (01/01/2019) - Pinky Malinky

Ο Πίνκι Μαλίνκι βλέπει τη θετική πλευρά σε όλα τα πράγματα, όπως στο να γεννιέσαι χοτ ντογκ. Παρέα με τους κολλητούς του, το μικρό λουκανικάκι ψηφίζει ζωή... δαγκωτό.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ NETFLIX

Σταρ Τρεκ: Ντισκάβερι: Σεζόν 2 (18/01/2019) - Star Trek: Discovery: Season 2

Μυστηριώδη γεγονότα σε διαφορετικά μέρη του γαλαξία οδηγούν το Ντισκάβερι σε μια νέα αποστολή με έναν προσωρινό κυβερνήτη: τον Κρίστοφερ Πάικ του Εντερπράιζ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑΙΝΙΕΣ

AMERICAN CRIME STORY: THE ASSASSINATION OF GIANNI VERSACE - 18/01/19

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ - THE HUNT FOR RED OCTOBER - 1/01/19

LIFE - 31/01/19

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ - FIFTY SHADES DARKER - 6/01/19

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑ ΠΙΣΩ - GIRL, INTERRUPTED - 1/01/19

SERENITY - 26/01/19

ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ 2 - MARVEL STUDIOS GUARDIANS OF THE GALAXY 2 - 2/01/19

THE AMAZING SPIDER-MAN - 1/01/19

Ο ΣΚΟΤ ΠΙΛΓΚΡΙΜ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ 7 ΠΡΩΗΝ - SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD - 18/01/19

ΕΠΙΠΛΕΟΝ TV SHOWS

THE BLACKLIST (Σεζόν 6) - Από 06/01/19 και κάθε Κυριακή

HOW I MET YOUR MOTHER (Σεζόν 1 - 9) - 1/01/19

FAMILY GUY (Σεζόν 12 - 16) - 18/01/19

