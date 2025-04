Το Nintendo Switch 2 αποκαλύφθηκε σε όλο του το μεγαλείο κατά τη διάρκεια της τελευταίας παρουσίασης του Nintendo Direct, όπου ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας, τα νέα χαρακτηριστικά, τα παιχνίδια και πολλά άλλα. Μετά το τέλος της παρουσίασης, άρχισαν να έρχονται στη δημοσιότητα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες όπως η τιμή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κονσόλας, απ’ όπου μαθαίνουμε και πράγματα για την αυτονομία του.



Όντας μια υβριδική κονσόλα που υποστηρίζει το χειροκίνητο gameplay, ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα σχετικά με τη συσκευή ήταν η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Διαθέτοντας έναν «custom επεξεργαστή κατασκευασμένο από την NVIDIA», το Switch 2 έχει επιβεβαιωμένο εύρος περίπου 2 έως 6,5 ώρες παιχνιδιού με την μπαταρία χωρητικότητας 5220mAh. Φυσικά, τα παιχνίδια που παίζονται θα επηρεάσουν αυτόν τον αριθμό. Το αρχικό Switch διέθετε ένα custom SoC με βάση το NVIDIA Tegra X1.



Αν και η χωρητικότητα της μπαταρίας του Switch 2 έχει αναβαθμιστεί από την μπαταρία 4310mAh του αρχικού Switch (3570mAh στο Switch Lite), οι εκτιμήσεις για τον χρόνο παιχνιδιού έχουν υποστεί τεράστια υποβάθμιση. Για σύγκριση, η Nintendo έχει προσδιορίσει την κατά προσέγγιση διάρκεια ζωής της μπαταρίας του αρχικού Switch ως 4,5 έως 9 ώρες (3 έως 7 ώρες στο Lite).

Επιπλέον, η Nintendo αναφέρει ότι το Switch 2 θα χρειαστεί περίπου τρεις ώρες για να φορτίσει ενώ το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Παράλληλα, τα νέα χειριστήρια Joy-Con θα χρειαστούν 3 ώρες και 30 λεπτά για να φορτιστούν ενώ είναι συνδεδεμένα με την κονσόλα και θα αντέχουν για 20 ώρες ανεξάρτητα, ανάλογα με τη χρήση.

Σε συνδυασμό με την ανάγκη τροφοδοσίας της μεγαλύτερης οθόνης των 7,9 ιντσών 1080p, η εταιρεία μπορεί να πιέζει τα εσωτερικά της Nvidia για να αποκτήσει περισσότερη ισχύ, χάνοντας παράλληλα τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Το Switch 2 έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι θα λάβει και ένα σωρό παιχνίδια υψηλού προφίλ, όπως τα Elden Ring 2, Cyberpunk 2077, Star Wars Outlaws, Hogwarts Legacy, Hitman, Split Fiction, Street Fighter 6, μια αποκλειστικότητα από τη FromSoftware, καθώς και πληρωμένες αναβαθμίσεις για μεγάλες αποκλειστικότητες της Nintendo, όπως τα The Legend of Zelda Breath of the Wild και Tears of the Kingdom.

Οι gamers μάλλον θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να κυκλοφορήσει η νέα κονσόλα, καθώς και τα παιχνίδια, για να πάρουν δεδομένα πραγματικής διάρκειας ζωής της μπαταρίας από τρίτους.

Το Nintendo Switch 2 κυκλοφορεί στις 5 Ιουνίου με τιμή 449,99 δολάρια. Μια έκδοση bundle με το Mario Kart World να περιλαμβάνεται, επίσης, φθάνει για 499,99 δολάρια.



Nintendo Switch 2 - Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οθόνη 7.9’’ LCD FHD (1920 x 1080, HDR10, 120Hz)

Επεξεργαστής custom Nvidia

Αποθηκευτικός χώρος 256GB (επέκταση με microSD Express έως 2TB)

Έξοδος video (μέσω HDMI σε τηλεόραση): 4K στα 60fps, υποστήριξη 120fps σε ανάλυση FHD και 2K

WiFi 6, Bluetooth, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο

Υποδοχή Game Card (υπόστηριξη καρτών Switch και Switch 2)

Υποδοχές 2x USC-C, 3.5mm για ακουστικά

Ηχεία stereo, μικρόφωνο με ακύρωση θορύβου

Μπαταρία 5220mAh

Αυτονομία 2-6.5 ώρες

Πλήρης φόρτιση σε περίπου 3 ώρες (σε Sleep mode)

Διαστάσεις 114.3 x 271.78 x 13.97 mm

Βάρος περίπου 535gr με τα Joy-Cons

Nintendo Switch 2 Dock