Nintendo Switch: Ξεπέρασε τα 146 εκατ. πωλήσεις, δεν αλλάζουν τα σχέδια για το Switch 2

Σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα της Nintendo, το Nintendo Switch παρουσιάζει μια μικρή πτώση στις πωλήσεις του, αλλά η εταιρεία έσπευσε να υπενθυμίσει σε όλους ότι η κονσόλα είναι πλέον σχεδόν οκτώ ετών.

Η τελευταία οικονομική αναφορά της Nintendo για την εξάμηνη περίοδο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 δείχνει ότι οι πωλήσεις για την πλήρη οικογένεια συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων OLED και Lite) είναι μειωμένες κατά 31% και ανέρχονται σε 4,72 εκατομμύρια τεμάχια.

Όπως θα περίμενε κανείς με βάση αυτό, οι πωλήσεις λογισμικού είναι επίσης μειωμένες, πέφτοντας κατά 27,6% σε 70,28 εκατομμύρια τεμάχια.

Ωστόσο, η Nintendo έχει επισημάνει πολλούς λόγους για τους οποίους μπορεί να συμβαίνει αυτό. Καταρχάς, την ίδια περίοδο του προηγούμενου οικονομικού έτους σημειώθηκε τεράστια αύξηση των πωλήσεων χάρη τόσο στο The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, όσο και στο The Super Mario Bros. Movie, το οποίο έδωσε σημαντική ώθηση στο brand της εταιρείας.

Ωστόσο, το πρώτο εξάμηνο του φετινού οικονομικού έτους (Μάρτιος 2024 - Μάρτιος 2025) δεν είχε «ειδικούς παράγοντες» που να ωθούν τις πωλήσεις με τον ίδιο τρόπο, και ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι «με το Nintendo Switch να διανύει πλέον τον όγδοο χρόνο από την κυκλοφορία του, οι πωλήσεις μονάδων τόσο του hardware όσο και του software μειώθηκαν σημαντικά σε ετήσια βάση».

Στα έγγραφα της οικονομικής έκθεσης δεν υπάρχει καμία αναφορά στον διάδοχο του Switch, αλλά η ιστοσελίδα VGC αναφέρει ότι ο πρόεδρος της Nintendo, Shuntaro Furukawa, σχολίασε κατά τη διάρκεια χθεσινής συνέντευξης Τύπου ότι τα σχέδια για την ανακοίνωση της κονσόλας επόμενης γενιάς πριν από το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους (ουσιαστικά, πριν από την 1η Απριλίου 2025) δεν έχουν αλλάξει. Αν και δεν αποκαλύφθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες, σίγουρα πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά σε αυτή την αποκάλυψη.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας επιβεβαιώνουν επίσης ότι άλλαξε τις οικονομικές της προβλέψεις για το υπόλοιπο του τρέχοντος οικονομικού έτους, με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις λογισμικού να είναι πλέον μειωμένες κατά πέντε εκατομμύρια τεμάχια και του hardware κατά ένα εκατομμύριο.

