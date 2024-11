Nobody 2: Πρώτη ματιά στο sequel με τον Bod Odenkirk

Το Nobody 2, το sequel της ταινίας Nobody του 2021, μας δίνει επιτέλους μια πρώτη εικόνα στην οποία βλέπουμε τον Bob Odenkirk (Breaking Bad, Better Call Saul) καλυμμένο με αίμα και έτοιμο για δράση. Η πρώτη ματιά έρχεται από το περιοδικό Empire και υποδηλώνει ότι ο Hutch που υποδύεται ο Odenkirk θα ζήσει άλλη μια βίαιη περιπέτεια στο sequel.

Όπως ανέφερε ο σκηνοθέτης Timo Tjahjanto στο Empire:

Τώρα που επιστρέφει σε πλήρη ένταση, πώς αντιδρά η οικογένειά του απέναντι σε αυτό το θηρίο; Θα δείτε πολλά από τα ερωτήματα που θέτουν οι πατέρες και οι σύζυγοι, «Πώς αντιδρούν σε αυτή την άλλη πλευρά του εαυτού μου που συνεχώς δουλεύει και εργάζεται για την οικογένεια». Θα είναι ένα μεγάλο ταξίδι. Θα καταργήσουμε όλη την μουντή, ζοφερή ατμόσφαιρα του εργοστασίου/αποθήκης της πρώτης ταινίας και θα την κάνουμε πολύ πιο καλοκαιρινή και πολύχρωμη.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής κρατούνται ακόμη μυστικές, αλλά γνωρίζουμε ότι η Sharon Stone θα συμμετάσχει στο καστ ως villain. Μπορεί ο σκηνοθέτης του Nobody, Ilya Naishuller, να μην επιστρέφει, ωστόσο η αρχική ομάδα παραγωγής της πρώτης ταινίας, η Kelly McCormick και ο David Leitch θα βρίσκονται πίσω από την παραγωγή, στην οποία συμμετέχει και ο Odenkirk.

Η ταινία Nobody 2 αναμένεται στους κινηματογράφους στις 15 Αυγούστου 2025.

