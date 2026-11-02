Nokia 2360 Flip: Επιστροφή στην απλότητα με διπλή οθόνη, πλήκτρο SOS και αυτονομία 15 ημερών

Σύνοψη

Κλασικός αναδιπλούμενος σχεδιασμός (clamshell) με κύρια οθόνη 2.8 ιντσών και δευτερεύουσα εξωτερική οθόνη 1.77 ιντσών.

Ενσωματωμένο πλήκτρο SOS για άμεση κλήση και αυτόματη αποστολή γραπτών μηνυμάτων σε προεπιλεγμένες επαφές έκτακτης ανάγκης.

Πρωτοποριακή λειτουργία Family Assist για απομακρυσμένη διαχείριση της συσκευής μέσω SMS, η οποία διευκολύνει την υποστήριξη ηλικιωμένων χρηστών.

Εξοπλισμένο με το λειτουργικό σύστημα Nokia Series 30+, αφαιρούμενη μπαταρία 1450mAh, θύρα φόρτισης USB Type-C και υποστήριξη δικτύων 2G.

Η HMD παρουσιάζει το Nokia 2360 Flip, ένα νεό feature phone το οποίο επαναφέρει στο προσκήνιο τον πολυαγαπημένο αναδιπλούμενο σχεδιασμό clamshell. Η συσκευή απευθύνεται ξεκάθαρα στο κοινό που αναζητά μια αξιόπιστη και άκρως λειτουργική λύση για βασική επικοινωνία, αποφεύγοντας τον καταιγισμό πληροφοριών και τις πολύπλοκες διεπαφές των σύγχρονων smartphones. Ο μηχανισμός αναδίπλωσης προσφέρει ένα άμεσο φυσικό πλεονέκτημα, καθώς επιτρέπει τον τερματισμό και την έναρξη κλήσεων με μια απλή κίνηση του χεριού, προστατεύοντας παράλληλα το πληκτρολόγιο από τυχαίες πιέσεις όταν η συσκευή βρίσκεται στην τσέπη ή την τσάντα. Το βάρος διατηρείται στα 121 γραμμάρια, καθιστώντας την κατασκευή εξαιρετικά φορητή και βολική για καθημερινή μεταφορά.

Εξωτερικά, ο χρήστης συναντά μια δευτερεύουσα οθόνη QQVGA 1.77 ιντσών, η οποία προβάλλει βασικές πληροφορίες όπως την ώρα, την ημερομηνία και τις εισερχόμενες ειδοποιήσεις, εξαλείφοντας την ανάγκη για συνεχές άνοιγμα της συσκευής. Ανοίγοντας το πορτάκι, αποκαλύπτεται η κύρια οθόνη QVGA τεχνολογίας TFT με διαγώνιο 2.8 ιντσών και ανάλυση 240 x 320 pixels. Το περιβάλλον χρήσης βασίζεται στο δοκιμασμένο λειτουργικό σύστημα Nokia Series 30+, προσφέροντας μεγάλα εικονίδια, ευανάγνωστες γραμματοσειρές και ένα παραδοσιακό αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο που διευκολύνει την πληκτρολόγηση μηνυμάτων και την κλήση αριθμών, ιδιαίτερα για άτομα με προβλήματα όρασης ή μειωμένη εξοικείωση με τις οθόνες αφής.

Εστίαση στην ασφάλεια και την οικογενειακή διαχείριση

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του Nokia 2360 Flip αποτελεί η ενσωμάτωση ενός ειδικού πλήκτρου SOS στην πίσω πλευρά της συσκευής. Η ενεργοποίηση αυτού του πλήκτρου εκκινεί άμεσα μια αυτοματοποιημένη διαδικασία κλήσης προς την κύρια επαφή έκτακτης ανάγκης, ενώ ταυτόχρονα αποστέλλει προκαθορισμένα γραπτά μηνύματα σε έως και πέντε επιλεγμένους παραλήπτες. Η λειτουργία αυτή κρίνεται ζωτικής σημασίας για τους ηλικιωμένους χρήστες που ενδέχεται να βρεθούν σε κατάσταση ανάγκης και χρειάζονται έναν άμεσο τρόπο να ζητήσουν βοήθεια.

Πέραν του πλήκτρου SOS, η HMD εισάγει τη λειτουργία Family Assist, παρέχοντας στα μέλη της οικογένειας τη δυνατότητα να διαχειρίζονται απομακρυσμένα το τηλέφωνο του αγαπημένου τους προσώπου. Η επικοινωνία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω μηνυμάτων SMS, πράγμα που σημαίνει πως δεν απαιτείται κανένα πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για να λειτουργήσει. Μέσω του Family Assist, οι συγγενείς μπορούν να προσθέτουν νέες επαφές στον τηλεφωνικό κατάλογο, να προσαρμόζουν την ένταση του ήχου, να ρυθμίζουν καθημερινές υπενθυμίσεις για φάρμακα ή ραντεβού και να ρυθμίζουν τις επαφές έκτακτης ανάγκης. Η συσκευή ενσωματώνει επίσης λειτουργίες γονικού ελέγχου και School Mode, επιτρέποντας στους γονείς να εφαρμόζουν περιορισμούς μέσω ενός κωδικού PIN, καθιστώντας το τηλέφωνο κατάλληλο και για μικρά παιδιά που αποκτούν την πρώτη τους συσκευή επικοινωνίας χωρίς τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Τεχνικές προδιαγραφές, συνδεσιμότητα και αυτονομία

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ανταποκρίνονται απλά στις απαιτήσεις ενός βασικού τηλεφώνου, διαθέτοντας 4MB μνήμης RAM και 4MB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου, με δυνατότητα επέκτασης έως και τα 32GB μέσω κάρτας microSDHC για την αποθήκευση μουσικής ή φωτογραφιών. Η βασική κάμερα ανάλυσης QVGA συνοδεύεται από LED flash, εξυπηρετώντας απλώς τη λήψη περιστασιακών, χαμηλής ανάλυσης φωτογραφιών. Ο τομέας της συνδεσιμότητας περιλαμβάνει υποστήριξη για δύο κάρτες SIM (Mini-SIM), ραδιόφωνο FM που λειτουργεί και μέσω του ενσωματωμένου ηχείου, καθώς και την παραδοσιακή υποδοχή ακουστικών 3.5 mm. Αξίζει να σημειωθεί πως το Nokia 2360 Flip πληροί το πρότυπο συμβατότητας με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC2011), ενισχύοντας περαιτέρω την καταλληλότητά του για άτομα τρίτης ηλικίας.

Η τροφοδοσία εξασφαλίζεται από μια αφαιρούμενη μπαταρία χωρητικότητας 1450mAh, η οποία προσφέρει αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως και τις 15 ημέρες στην κατάσταση αναμονής και έως 27.5 ώρες συνεχούς χρόνου ομιλίας. Η φόρτιση πραγματοποιείται μέσω σύγχρονης θύρας USB Type-C, ένα ευπρόσδεκτο χαρακτηριστικό που εναρμονίζει τη συσκευή με τα τρέχοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και απαλλάσσει τους χρήστες από την ανάγκη διατήρησης παλαιότερων καλωδίων micro-USB. Η συσκευή προσφέρεται σε τρεις χρωματικές επιλογές: Charcoal, Teal και Burgundy Red.

Βασικός περιορισμός της συσκευής αποτελεί η αποκλειστική υποστήριξη δικτύων 2G (GSM 900/1800MHz), χωρίς καμία δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυα 3G, 4G LTE ή 5G. Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα έχουν καταργηθεί ήδη τα δίκτυα 3G, ενώ για τα 2G γνωρίζουμε πως έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες κατάργησης από την Telekom με στόχο το 2028 (αν και μπορεί να καθυστερήσει μέχρι το 2029-2030).

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή η τιμή του για την Ευρώπη, αλλά στις Φιλιππίνες πωλείται κοντά στα €40.