Nokia Charge 300: Το πιο έξυπνο «dumbphone» λειτουργεί και ως power bank!

Σύνοψη

Το Nokia Charge 300 αποτελεί τη νέα πρόταση της εταιρείας στην κατηγορία των συσκευών βασικών λειτουργιών (dumbphones), εστιάζοντας στην παροχή ενέργειας σε τρίτες συσκευές.

Ενσωματώνει τεράστια για τα δεδομένα της κατηγορίας μπαταρία χωρητικότητας 3.700mAh, η οποία μπορεί να φορτίσει ασύρματα ακουστικά ή smartphones μέσω θύρας USB-C με ισχύ 10W.

Προσφέρει κορυφαία επίπεδα αυτονομίας που αγγίζουν τις 37 ώρες συνεχόμενης ομιλίας ή τις 40 ημέρες στη λειτουργία αναμονής.

Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει έναν εξαιρετικά ισχυρό φακό LED, υποδοχή 3.5mm για ενσύρματα ακουστικά, έγχρωμη οθόνη 2.4 ιντσών και κλασικό φυσικό πληκτρολόγιο T9.

Η αρχική διάθεση της συσκευής ξεκινά από την αγορά των Φιλιππίνων με τιμή 1.990 πέσος, ποσό που μεταφράζεται σε περίπου 30 ευρώ, ενώ αναμένεται σταδιακά η επέκταση του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η HMD Global, η εταιρεία που διαχειρίζεται το εμπορικό σήμα της Nokia, συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην κατηγορία των feature phones, προσφέροντας συσκευές που απευθύνονται σε ένα κοινό το οποίο αναζητά τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία μακριά από τους περισπασμούς των κοινωνικών δικτύων.

Το νέο Nokia Charge 300 ξεχωρίζει ακριβώς επειδή δεν προσπαθεί να μιμηθεί τις λειτουργίες ενός smartphone, αλλά επιλέγει να λειτουργήσει ως ένα εξαιρετικά πρακτικό συμπληρωματικό εργαλείο για τον σύγχρονο χρήστη. Η ενσωμάτωση μιας μπαταρίας 3.700mAh σε μια συσκευή που πρακτικά δεν διαθέτει ενεργοβόρο λογισμικό ή μεγάλες οθόνες αφής, δημιουργεί ένα τεράστιο πλεόνασμα ενέργειας το οποίο η κατασκευάστρια εταιρεία αποφάσισε να αξιοποιήσει με τον πιο έξυπνο τρόπο, μετατρέποντας το ίδιο το τηλέφωνο σε ένα λειτουργικό power bank.

Η διαδικασία φόρτισης τρίτων συσκευών πραγματοποιείται μέσω της σύγχρονης θύρας USB-C, η οποία υποστηρίζει παροχή ενέργειας με ισχύ 10W. Παρότι η συγκεκριμένη ταχύτητα υπολείπεται σημαντικά των σύγχρονων προτύπων ταχείας φόρτισης που συναντάμε στα αυτόνομα power banks, κρίνεται απολύτως επαρκής για να αναπληρώσει την μπαταρία ενός ζευγαριού ασύρματων ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας μετακίνησης ή για να προσφέρει το απαραίτητο ποσοστό φόρτισης σε ένα iPhone που κινδυνεύει να απενεργοποιηθεί στη μέση της ημέρας.

Η χωρητικότητα των 3.700mAh σημαίνει πρακτικά ότι, εάν αποφασίσετε να θυσιάσετε την αυτονομία του Nokia, μπορείτε να προσφέρετε μια σχεδόν πλήρη φόρτιση στις περισσότερες σύγχρονες ναυαρχίδες, διατηρώντας παράλληλα το πλεονέκτημα ότι κουβαλάτε μαζί σας μια λειτουργική συσκευή επικοινωνίας και όχι απλώς ένα αδρανές εξάρτημα αποθήκευσης ενέργειας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και σχεδιαστική φιλοσοφία

Πέρα από το εντυπωσιακό ενεργειακό του προφίλ, το Nokia Charge 300 παραμένει απολύτως πιστό στον παραδοσιακό ορισμό ενός dumbphone, επιβάλλοντας συνειδητά αυστηρούς περιορισμούς στις δυνατότητές του. Η συσκευή βασίζεται στον επεξεργαστή Unisoc SC6531E, ένα chipset εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης το οποίο συνοδεύεται από μόλις 4MB μνήμης RAM και ισόποσο εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο. Αυτός ο εντελώς στοιχειώδης τεχνικός εξοπλισμός καθιστά σαφές ότι η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και την ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων SMS, αφήνοντας εκτός εξίσωσης οποιαδήποτε σκέψη για πλοήγηση στο διαδίκτυο ή χρήση σύγχρονων εφαρμογών επικοινωνίας.

Η πρόσοψη του τηλεφώνου φιλοξενεί μια έγχρωμη οθόνη τεχνολογίας LCD διαγωνίου 2.4 ιντσών με ανάλυση QVGA, προσφέροντας τη βασική ευκρίνεια που απαιτείται για την ανάγνωση κειμένου και την πλοήγηση στα απλοϊκά μενού του συστήματος. Ακριβώς από κάτω, το παραδοσιακό φυσικό πληκτρολόγιο T9 υπόσχεται την επιστροφή στην απτική ανατροφοδότηση που πολλοί χρήστες νοσταλγούν, επιτρέποντας την τυφλή πληκτρολόγηση μηνυμάτων μετά από μια σύντομη περίοδο προσαρμογής. Η ενσωματωμένη κάμερα περιορίζεται και αυτή σε ανάλυση QVGA, θυμίζοντας έντονα την αισθητική των φωτογραφιών που παρήγαγαν τα κινητά τηλέφωνα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, λειτουργώντας περισσότερο ως ένα βασικό εργαλείο αποτύπωσης της στιγμής παρά ως μια πραγματική φωτογραφική μηχανή.

Η σχεδίαση του κορμού δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανθεκτικότητα και την πρακτικότητα, με το συνολικό βάρος της συσκευής να διατηρείται στα 138 γραμμάρια παρά την ύπαρξη της ογκώδους μπαταρίας. Ένα από τα πλέον χρηστικά χαρακτηριστικά που ενσωματώνει η κατασκευάστρια εταιρεία είναι ο εξαιρετικά ισχυρός φακός LED που βρίσκεται τοποθετημένος στο επάνω τμήμα της συσκευής, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα του τηλεφώνου ως εργαλείου επιβίωσης και καθημερινής χρησιμότητας. Παράλληλα, η διατήρηση της κλασικής υποδοχής 3.5 χιλιοστών για τη σύνδεση ενσύρματων ακουστικών προσφέρει τη δυνατότητα ακρόασης ραδιοφώνου ή μουσικής, προϋποθέτοντας βεβαίως ότι ο χρήστης θα τοποθετήσει τα αντίστοιχα αρχεία MP3 σε μια κάρτα μνήμης microSD, δεδομένου ότι η συσκευή δεν υποστηρίζει καμία απολύτως υπηρεσία streaming.

Διαθεσιμότητα

Με την αρχική τιμή να διαμορφώνεται περίπου στα 30 ευρώ (1.990 πέσος Φιλιππίνων), εκτιμούμε ότι η συσκευή θα φτάσει στα ελληνικά ράφια με μια λιανική τιμή κοντά στα 39 με 45 ευρώ, υπολογίζοντας τους φόρους εισαγωγής και τον τοπικό ΦΠΑ. Σε αυτό το τιμολογιακό επίπεδο, το Nokia Charge 300 μετατρέπεται άμεσα στην απόλυτη επιλογή για τη στρατιωτική θητεία, προσφέροντας στους νεοσύλλεκτους μια ανθεκτική συσκευή επικοινωνίας που δεν παραβιάζει τους κανονισμούς περί καμερών υψηλής ανάλυσης, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει ενέργεια για πολλές εβδομάδες χωρίς την ανάγκη αναζήτησης πρίζας στους θαλάμους.

Επιπλέον, η συσκευή διαθέτει το ιδανικό προφίλ για όσους ασχολούνται με υπαίθριες δραστηριότητες στην Ελλάδα, από το ελεύθερο κάμπινγκ στα νησιά μέχρι την πεζοπορία στα ορεινά μονοπάτια. Η δυνατότητα να διαθέτεις έναν αξιόπιστο φακό, μια συσκευή επικοινωνίας με σήμα εκεί που τα smartphones συχνά αποτυγχάνουν λόγω ευαισθησίας των κεραιών, και ένα backup power bank 10W για τη φόρτιση του GPS ή του βασικού σου τηλεφώνου σε κατάσταση ανάγκης, δικαιολογεί απόλυτα το ελάχιστο βάρος των 138 γραμμαρίων στο σακίδιο.