Not Alone: Πρώτο trailer για τη νέα ταινία της Illumination με τον Timothée Chalamet

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Η Illumination και η Universal Pictures έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για το Not Alone , μια εντελώς νέα, πρωτότυπη sci-fi ρομαντική κωμωδία.

, μια εντελώς νέα, πρωτότυπη sci-fi ρομαντική κωμωδία. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους αναλαμβάνουν οι Timothée Chalamet και Selena Gomez, υποδυόμενοι δύο εσωστρεφείς επιστήμονες που αναπτύσσουν τον πρώτο πύραυλο φυτικών καυσίμων.

Η πλοκή επικεντρώνεται σε τρεις μικροσκοπικούς εξωγήινους φυγάδες που βρίσκουν καταφύγιο στο σπίτι του πρωταγωνιστή, ενώ καταδιώκονται από έναν αδίστακτο αστυνομικό του διαστήματος.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η ομάδα των Eric Guillon, Claire Dodgson και Jonathan Del Val, όλοι βετεράνοι του στούντιο.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Απριλίου 2027.

Η Illumination, το στούντιο πίσω από τεράστιες εισπρακτικές επιτυχίες όπως τα Minions και The Super Mario Bros. Movie, ετοιμάζεται να παρουσιάσει το επόμενο μεγάλο κινηματογραφικό της project. Το Not Alone αποτελεί την πρώτη αμιγώς πρωτότυπη παραγωγή της εταιρείας μετά το Migration του 2023. Η κυκλοφορία του πρώτου teaser trailer επιβεβαιώνει τη στροφή του στούντιο προς πιο συγγραφικές, αυτόνομες ιστορίες, μακριά από τα καθιερωμένα franchises, επενδύοντας σε ένα μείγμα επιστημονικής φαντασίας, ρομαντικής κομεντί και οικολογικού μηνύματος.

Το πρώτο trailer του Not Alone αποκαλύπτει μια πρωτότυπη sci-fi κωμωδία της Illumination, όπου ένας εσωστρεφής μηχανικός πυραύλων και μια αστροβοτανολόγος προσπαθούν να προστατεύσουν τρεις μικροσκοπικούς εξωγήινους από έναν αδίστακτο διαγαλαξιακό αστυνομικό. Η ταινία κάνει πρεμιέρα στις 16 Απριλίου 2027, με πρωταγωνιστές τους Timothée Chalamet και Selena Gomez.

Στα εικαστικά και ακουστικά στοιχεία του βίντεο, κυριαρχεί το κλασικό κομμάτι Space Oddity του David Bowie, το οποίο προσδίδει μια μελαγχολική αλλά και επική αίσθηση στην οπτική γλώσσα της ταινίας. Η αισθητική θυμίζει έντονα τις εγκαταστάσεις εταιρειών διαστημικής τεχνολογίας, αλλά προσαρμοσμένη στα καρτουνίστικα, φωτεινά και πολύχρωμα πρότυπα που χαρακτηρίζουν τις δουλειές της Illumination. Η εστίαση στην ανάπτυξη ενός πυραύλου που κινείται με ενέργεια από φυτά αποτελεί έναν έξυπνο αφηγηματικό μηχανισμό, ο οποίος ενσωματώνει σύγχρονους προβληματισμούς γύρω από την αειφορία, μεταφρασμένους στο πλαίσιο της παιδικής ψυχαγωγίας.

Το φωνητικό cast του Not Alone ηγούνται οι Timothée Chalamet (Joe) και Selena Gomez (Fran), πλαισιωμένοι από τους Brett Goldstein, Rob Brydon, Diane Morgan και Allison Janney. Η σκηνοθεσία ανήκει στους βετεράνους της Illumination, Eric Guillon, Claire Dodgson και Jonathan Del Val.

Ο Timothée Chalamet κάνει το ντεμπούτο του σε ταινία animation, δανείζοντας τη φωνή του στον Joe, έναν ήσυχο και εσωστρεφή μηχανικό πυραύλων. Η Selena Gomez αναλαμβάνει τον ρόλο της Fran, μιας ιδιοφυούς αστροβοτανολόγου. Ανάμεσα στους δύο χαρακτήρες αναπτύσσεται μια ρομαντική έλξη, η οποία όμως χαρακτηρίζεται από έντονη αμηχανία, προσφέροντας το απαραίτητο κωμικό στοιχείο. Η ρουτίνα τους ανατρέπεται πλήρως όταν τρεις εξωγήινοι, οι Dunk, Welly και Shirm, καταφεύγουν στο σπίτι του Joe.

Τις φωνές τους στους εξωγήινους δίνουν οι γνωστοί Βρετανοί κωμικοί Rob Brydon (The Trip), Diane Morgan (Cunk On Earth) και Jamie Demetriou (The Afterparty). Στο κατόπι τους βρίσκεται ο υπερβολικός και ταυτόχρονα ανίκανος αξιωματικός του νόμου Zandro, τον οποίο υποδύεται ο Brett Goldstein, γνωστός από τη σειρά Ted Lasso. Το εντυπωσιακό cast συμπληρώνουν ο Lamorne Morris και η βραβευμένη με Όσκαρ Allison Janney.