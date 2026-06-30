The Angry Birds Movie 3: Ο Red αντιμέτωπος με την πατρότητα στο πρώτο επίσημο trailer

Το The Angry Birds Movie 3 θα κυκλοφορήσει επίσημα στους κινηματογράφους στις 23 Δεκεμβρίου 2026 από την Paramount Pictures. Στη νέα προσθήκη του franchise, ο Red (Jason Sudeikis) και η Silver (Rachel Bloom) έρχονται αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής τους, την πατρότητα και τη μητρότητα. Παράλληλα με το μεγάλωμα των τριών παιδιών τους, καλούνται να υπερασπιστούν το Νησί των Πουλιών και να σώσουν τον κόσμο.

Αντί να βασιστεί αποκλειστικά στον "θυμό" και την καταστροφή, στοιχεία που έχτισαν τον μύθο του ομώνυμου mobile game, το τρίτο μέρος επιλέγει να εξερευνήσει τις δυναμικές της οικογένειας. Ο Red, γνωστός για το οξύθυμο ταμπεραμέντο του, προσπαθεί μάταια να γίνει ο "κουλ" μπαμπάς. Το trailer μάς συστήνει τα τρία παιδιά του ζευγαριού: τον Glider, την June και τον μικρό Olly, καθώς και το νέο τους κατοικίδιο, τον Fuzzy. Η αντίθεση ανάμεσα στον σωτήρα του κόσμου και τον αδέξιο πατέρα αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό κωμικό πυλώνα του σεναρίου.

Ένα από τα ισχυρότερα «όπλα» της νέας παραγωγής είναι αναμφίβολα το cast της. Η ταινία διατηρεί τον βασικό της κορμό, εξασφαλίζοντας την επιστροφή του Jason Sudeikis στον ρόλο του Red, του Josh Gad ως Chuck, της Rachel Bloom (Silver) και του Danny McBride (Bomb). Τα παιδιά του Red και της Silver δανείζονται τις φωνές των Walker Scobell (γνωστού από το Percy Jackson and the Olympians), της Emma Myers (η δημοφιλής Enid από το Wednesday του Netflix) και του Psalm West.

Παράλληλα, οι παραγωγοί έχουν εντάξει βαριά ονόματα από διάφορους χώρους της βιομηχανίας του θεάματος για τους υποστηρικτικούς ρόλους. Στη λίστα φιγουράρουν οι Keke Palmer, Lily James, Tim Robinson, Nikki Glaser, Anna Cathcart, Marcello Hernández, James Austin Johnson, αλλά και ο δημοφιλέστερος δημιουργός περιεχομένου παγκοσμίως, ο MrBeast.

Στην καρέκλα του σκηνοθέτη συναντάμε τον John Rice, ο οποίος είχε ρόλο συν-σκηνοθέτη στη δεύτερη ταινία του franchise, ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή του Thurop Van Orman (The Marvelous Misadventures of Flapjack). Η ομάδα παραγωγής, με επικεφαλής τον John Cohen και τον Namit Malhotra (Prime Focus), φιλοδοξεί να επαναλάβει την τεράστια εμπορική επιτυχία του παρελθόντος. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη ταινία είχε συγκεντρώσει πάνω από 352 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως το 2016.