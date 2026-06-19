Spider-Man: Brand New Day – Το νέο trailer φέρνει τον Tom Holland απέναντι σε έναν αόρατο εχθρό

Η Marvel έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο trailer για το επερχόμενο Spider-Man: Brand New Day, την τέταρτη αυτόνομη ταινία του Tom Holland στο Marvel Cinematic Universe (MCU) που αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να διαχειριστεί τις συνέπειες του No Way Home (2021), φέρνοντας τον πρωταγωνιστή αντιμέτωπο με την απόλυτη απομόνωση.

Η νέα παραγωγή ξεφεύγει από τις πολυδιαστατικές μάχες του Multiverse και εστιάζει σε μια πιο σκοτεινή αφήγηση που θυμίζει έντονα τις κλασικές αστυνομικές ιστορίες των κόμικ, ενώ περιλαμβάνει εμφάνιση του Bruce Banner (Hulk) και ενσωματώνει επίσημα την οργάνωση The Hand στην κεντρική αφήγηση του MCU.

Το νέο trailer επιβεβαιώνει ότι ο Peter Parker θα έρθει αντιμέτωπος με έναν αόρατο villain που έχει την ικανότητα να ελέγχει τον πληθυσμό. Ωστόσο, η πιο καθοριστική σκηνή εκτυλίσσεται σε ένα πανεπιστημιακό αμφιθέατρο όπου ο πρωταγωνιστής διακόπτει μια διάλεξη βιολογίας του Bruce Banner (Mark Ruffalo), αναζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια για τον έλεγχο των ικανοτήτων του. Ο Banner, διαθέτοντας τη βιωματική εμπειρία του Hulk, τον προειδοποιεί αυστηρά πως η φύση δεν διαχωρίζει το καλό από το κακό και πως ο απόλυτος έλεγχος είναι μια ψευδαίσθηση.

Αμέσως μετά, ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Tramell Tillman (γνωστός από την εξαιρετική ερμηνεία του στο Severance του Apple TV) ενημερώνει τον Spider-Man για μια νέα, αόρατη απειλή. Ο συγκεκριμένος villain διαθέτει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει τον έλεγχο των ανθρώπων και των δυνάμεών τους, δημιουργώντας έναν στρατό ανδρείκελων. Ο Peter Parker, για άγνωστους μέχρι στιγμής βιολογικούς ή γενετικούς λόγους, παρουσιάζει πλήρη ανοσία σε αυτή την ικανότητα επιρροής, γεγονός που τον καθιστά τον μοναδικό προστάτη της πόλης.

Η σύνοψη που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ταινίας ξεκαθαρίζει ακόμη περισσότερο το τοπίο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο Peter Parker πολεμά το έγκλημα σε πλήρη απασχόληση, σε έναν κόσμο που δεν τον θυμάται. Βλέπουμε την MJ να προχωρά τη ζωή της έχοντας αποκτήσει νέο σύντροφο, ενώ ο Ned, αδυνατώντας να αναγνωρίσει τον παλιό του φίλο, διατηρεί έναν πίνακα παρακολούθησης ("Spidey Tracker") για να καταγράφει τις περιπολίες του Spider-Man. Η παρουσία της Sadie Sink (Stranger Things), φορώντας ένα χαρακτηριστικό κίτρινο τζάκετ, εγείρει ερωτήματα για το αν πρόκειται για συνεργάτη του Spider-Man ή αν συνδέεται άμεσα με τον αόρατο villain.

Εξάλλου, το trailer επιβεβαιώνει την παρουσία της οργάνωσης The Hand. Οι περιβόητοι νίντζα, που ταλαιπώρησαν τον Daredevil και τους Defenders, επιστρέφουν με αναβαθμισμένο εξοπλισμό και οπτική πιστότητα στα κόμικ. Αναφορές γίνονται επίσης σε μια άμεση σύγκρουση του Peter με τον Frank, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις φήμες για εμπλοκή του Punisher (Frank Castle) στην πλοκή.

Η επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα του Spider-Man: Brand New Day έχει προγραμματιστεί για τις 31 Ιουλίου.