The Blair Witch Project: Επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου reboot!

Η Lionsgate προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της ημερομηνίας κυκλοφορίας για το πολυαναμενόμενο reboot του The Blair Witch Project, ορίζοντας την πρεμιέρα της ταινίας για τις 24 Σεπτεμβρίου 2027. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από ένα αινιγματικό teaser στα κοινωνικά δίκτυα, το οποίο απεικόνιζε ξύλινα δημιουργήματα να σχηματίζουν το χαρακτηριστικό σύμβολο του franchise μαζί με την ημερομηνία 9/24/27.

Το νέο Blair Witch σηματοδοτεί τη συνένωση δυνάμεων μεταξύ της Blumhouse (Jason Blum) και της Atomic Monster (James Wan). Οι δύο εταιρείες έχουν επαναπροσδιορίσει τα οικονομικά και δημιουργικά δεδομένα του είδους την τελευταία δεκαετία, εφαρμόζοντας μοντέλα παραγωγής χαμηλού προϋπολογισμού με τεράστιες αποδόσεις στο box office.

Η συμμετοχή του Jason Blum, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία στο franchise του Paranormal Activity, τον άμεσο πνευματικό διάδοχο του Blair Witch όσον αφορά την τεχνική του found footage, προσφέρει τα εχέγγυα για τη σωστή διαχείριση του υλικού. Παράλληλα, η παρουσία του βετεράνου παραγωγού Roy Lee, ο οποίος συμμετείχε και στο άμεσο sequel του 2016 που σκηνοθέτησε ο Adam Wingard, διασφαλίζει τη συνέχεια στη διαχείριση των δικαιωμάτων της σειράς από τη μεριά της Lionsgate. Η πρόκληση για τις δύο εταιρείες είναι να καταφέρουν να ενσωματώσουν την ωμή, ρεαλιστική αισθητική του αρχικού φιλμ μέσα στα σύγχρονα, εξαιρετικά στιλιζαρισμένα πρότυπα παραγωγής που συχνά ακολουθούν.

Η απόφαση να ανατεθεί η σκηνοθεσία στον Dylan Clark κρύβει ισχυρό συμβολισμό. Ο Clark, γνωστός στο ευρύ κοινό από την πλατφόρμα του YouTube και δημιουργός του επιτυχημένου διαδικτυακού short film Portrait of God, εκπροσωπεί τη γενιά των δημιουργών περιεχομένου που αναπτύχθηκαν αμιγώς μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον. Το The Blair Witch Project του 1999 υπήρξε η πρώτη κινηματογραφική παραγωγή που αξιοποίησε τις δυνατότητες του (τότε πρώιμου) διαδικτύου για τη δημιουργία μιας viral καμπάνιας marketing. Συνεπώς, η ανάθεση του project σε έναν σκηνοθέτη με εγγενή κατανόηση της διαδικτυακής κουλτούρας και της διασποράς του ψηφιακού τρόμου θεωρείται εξαιρετικά εύστοχη επιλογή.

Το σενάριο αναπτύσσεται από τον Chris Thomas Devlin σε συνεργασία με τον ίδιο τον Clark. Ο στόχος του συγγραφικού διδύμου θα είναι να επιλύσει το βασικό πρόβλημα που αντιμετώπισαν τα προηγούμενα sequels: πώς διατηρείται ο φόβος του αγνώστου όταν το κοινό γνωρίζει ήδη τους κανόνες της μυθολογίας του δάσους του Burkittsville.

Μία από τις πιο σημαντικές τεχνικές λεπτομέρειες του επερχόμενου reboot είναι η σύνθεση της ομάδας των εκτελεστικών παραγωγών. Η Lionsgate και η Blumhouse φρόντισαν να εντάξουν στο σχήμα τους αρχικούς δημιουργούς Eduardo Sánchez και Daniel Myrick, καθώς και τον παραγωγό Gregg Hale.

Εξίσου σημαντική είναι η συμμετοχή των Joshua Leonard και Michael C. Williams. Στο παρελθόν, είχαν υπάρξει νομικές και ηθικές τριβές σχετικά με τη χρήση των ονομάτων και των προσώπων τους για την προώθηση της σειράς χωρίς την αντίστοιχη οικονομική αποζημίωση. Η επιστροφή τους στο ρόλο των executive producers επιλύει το ζήτημα της εταιρικής ευθύνης, ικανοποιώντας τη βάση των σκληροπυρηνικών οπαδών που απαιτούσαν το σεβασμό προς τους ανθρώπους που έχτισαν το οικοδόμημα του franchise με μηδαμινούς πόρους.

Το αυθεντικό The Blair Witch Project παραμένει ένα μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία του κινηματογράφου. Με αρχικό προϋπολογισμό παραγωγής που δεν ξεπερνούσε τα 60.000 δολάρια (και συνολικό κόστος μετά το post-production γύρω στις 500.000), απέφερε παγκοσμίως 248 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το δυσθεώρητο κέρδος καθιέρωσε το είδος του found footage ως το πλέον προσοδοφόρο επιχειρηματικό μοντέλο στο Hollywood.

Παρά την τεράστια επιτυχία, οι προσπάθειες επέκτασης του σύμπαντος δεν βρήκαν την ίδια απήχηση. Το Book of Shadows: Blair Witch 2 (2000), το οποίο απομακρύνθηκε πλήρως από τη found footage αισθητική, αντιμετώπισε την αποδοκιμασία κοινού και κριτικών. Αρκετά χρόνια αργότερα, το άμεσο sequel Blair Witch (2016) προσπάθησε να φέρει την τεχνολογία των drones και των GPS στο δάσος, προσφέροντας καλές ιδέες που όμως δεν κατάφεραν να αναβιώσουν την κλειστοφοβική παράνοια του πρωτότυπου, συγκεντρώνοντας συνολικά περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Φτάνοντας στο 2027, η έννοια της καταγραφής βίντεο και της απώλειας σήματος διαφέρει ριζικά σε σύγκριση με τα τέλη της δεκαετίας του '90. Η πλήρης διείσδυση των smartphones, η ύπαρξη δορυφορικού internet και οι δυνατότητες των φορετών καμερών (bodycams / action cams) απαιτούν σεναριακή ευρηματικότητα για να δικαιολογηθεί η «απομόνωση» των πρωταγωνιστών στο δάσος.

Είναι εξαιρετικά πιθανό η προσέγγιση του Dylan Clark να αξιοποιήσει αισθητικές που συναντάμε σήμερα στο λεγόμενο "analog horror" και στους διαδικτυακούς αστικούς μύθους. Η σύγχρονη τάση στο horror επιβάλλει την επιστροφή στην αίσθηση του αυθεντικού, "βρώμικου" υλικού, αντιδρώντας στις υπερ-φωτισμένες και φανταχτερές παραγωγές.