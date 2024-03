Το πολυδιαφημισμένο Nothing Phone (2a) είναι πλέον επίσημο, λίγο λιγότερο από μια εβδομάδα μετά το limited ντεμπούτο του στο MWC after party της εταιρείας. Το τρίτο τηλέφωνο της Nothing είναι το πρώτο που στοχεύει απευθείας στο χώρο των mid-tier/budget συσκευών, με τιμή εκκίνησης τα €329.

Η Nothing ισχυρίζεται ότι προσφέρει τη βέλτιστη καθημερινή εμπειρία με την τεχνογνωσία της στη μηχανική και τη συναρμολόγηση. Το Phone (2a) χρησιμοποιεί την πρώτη εσωτερική σχεδιαστική ιδέα της Nothing για smartphone, η οποία δημιουργήθηκε το 2020, λίγους μήνες μετά την ίδρυση της Nothing.

Η βασική πτυχή του σχεδιασμού είναι το σύστημα διπλής κάμερας, το οποίο βρίσκεται μέσα στο πηνίο NFC και δημιουργεί αυτό που η Nothing αποκαλεί "μάτια". Το πίσω πάνελ του τηλεφώνου τυλίγεται γύρω από τις άκρες σε γωνία 90 μοιρών, καθιστώντας τη συσκευή πιο ανθεκτική στις πτώσεις. Το Nothing Phone (2a) διαθέτει το εικονικό περιβάλλον εργασίας Glyph της Nothing με 26 ζώνες που μπορούν να διευθετηθούν ξεχωριστά. Τα τρία φώτα υποστηρίζουν το Glyph Timer, τις ειδοποιήσεις, τον Glyph Torch και το Glyph Progress.

Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το Nothing Phone (2a) έρχεται με οθόνη 6.78’’’ 10-bit AMOLED FHD+ (2412 x 1084, 1300nits φωτεινότητας, 30-120Hz ρυθμό ανανεώσης εικόνας), επεξεργαστή MediaTek Dimensity 7200 Pro (4nm), 8GB/12GB μνήμη RAM, 128GB/256GB αποθηκευτικό χώρο, dual κάμερα 50MP f/1.88 (1/1.56’’) OIS + 50MP f/2.2 (1/2.76’’) ultrawide, εμπρόσθια κάμερα 32MP f/2.2 (1/2.74’’), in-display αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, 5G, λειτουργικό σύστημα Android 14 με Nothing OS 2.5 (3 χρόνια αναβαθμίσεις Android, 4 χρόνια αναβαθμίσεις ασφαλείας), μπαταρία 5000mAh με φορτιστή 45W (0-50% σε 23 λεπτά) και υποδοχή USB-C.

Οι προπαραγγελίες έχουν ανοίξει ήδη από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας και οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν από τις 12 Μαρτίου 2024.