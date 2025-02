Ο «ανταγωνιστής» του Civilization διαθέσιμος δωρεάν στο Epic Games Store!

Με διπλό δώρο συνεχίζεται η καθιερωμένη εβδομαδιαία ενέργεια στο Epic Games Store, με τους PC gamers να μπορούν τώρα να διεκδικήσουν δύο εξαιρετικά games από σήμερα έως και την επόμενη Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2025, αρκεί να ολοκληρώσουν την διαδικασία της αγοράς με μηδενικό αντίτιμο.



Το Beyond Blue αναπτύχθηκε από την E-Line Media, το στούντιο πίσω από το Never Alone, και έρχεται ως μια αφηγηματική περιπέτεια που σας μεταφέρει βαθιά στους ωκεανούς της Γης. Η ιστορία λαμβάνει χώρα στο μέλλον, βάζοντάς σας στη θέση της εξερευνήτριας και επιστήμονα θάλασσας βιολογίας, Mirai. Θα κάνετε οκτώ βουτιές στα βαθύτερα σημεία του ωκεανού, ενώ θα εντοπίζετε διάφορα πλάσματα της βαθιάς θάλασσας και κρυμμένα μυστήρια.

Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από τη σειρά ντοκιμαντέρ Blue Planet II του BBC και ακολουθεί μια πιο εκπαιδευτική διαδρομή όσον αφορά την εξερεύνηση των βυθών και των μορφών ζωής που ζουν εκεί. Ο προγραμματιστής είχε συνεργαστεί με τα στούντιο του BBC, την OceanX και επιστημονικούς εμπειρογνώμονες που σχετίζονται με τους ωκεανούς, όταν δημιουργούσε το παιχνίδι.



Το Humankind αποτελεί δημιουργία της Amplitude Studios από το 2021, η οποία τόλμησε να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Civilization! Η υποδοχή του κοινού και των κριτικών ήταν ιδιαίτερα θερμή, γι' αυτό, εάν δεν του είχατε δώσει μια ευκαιρία μέχρι σήμερα, τώρα μπορείτε να το κάνετε χωρίς να ξοδέψετε σεντ!

Στο Humankind οι gamers καλούνται να δημιουργήσουν τον δικό τους μοναδικό πολιτισμό αναμειγνύοντας κουλτούρες από τους 60 κλασικούς πολιτισμούς σε διάφορες ιστορικές χρονικές περιόδους από την Εποχή του Χαλκού μέχρι σήμερα. Οι ομοιότητες με το Civilization είναι αρκετές, καθώς η βασική ιδέα παραμένει η ίδια: ξεκινάς από το μηδέν, ζεις ιστορικά γεγονότα, επιστημονικές ανακαλύψεις και συναντάς πασίγνωστες προσωπικότητες, ενώ περιλαμβάνονται τακτικές μάχες, διπλωματία, εμπόριο κλπ. Η διαφορά, ωστόσο, βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν επιλέγεις έναν πολιτισμό (π.χ. τους Έλληνες) και τέλος. Σε κάθε ιστορική χρονική περίοδο (6 συνολικά) μπορείς να διαλέξεις 6 από τους 10 διαθέσιμους πολιτισμούς και να πάρεις στοιχεία από όλους καθώς διαμορφώνεις τον δικό σου. Όταν φτάσεις στην επόμενη περίοδο, επιλέγεις ακόμη 6 πολιτισμούς που σου εμφανίζονται τότε κ.ο.κ.



