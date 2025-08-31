Ο «αστυνομικός-φάντασμα» της Σεούλ: Ένα πείραμα ασφαλείας με ολογράμματα!

Κάθε βράδυ, ένα πάρκο στο κέντρο της Σεούλ μετατρέπεται σε σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Από τις επτά το απόγευμα και έπειτα, ανάμεσα στα φώτα των δρόμων, εμφανίζεται η φιγούρα ενός αστυνομικού με άψογα περιποιημένη στολή. Μιλά με σταθερή φωνή, απευθύνει ένα μήνυμα στους περαστικούς και εξαφανίζεται στον αέρα. Δύο λεπτά αργότερα επανεμφανίζεται για να επαναλάβει ακριβώς την ίδια σκηνή. Δεν πρόκειται φυσικά για πραγματικό αστυνομικό, αλλά για ένα ολόγραμμα σε φυσικό μέγεθος, που συνδυάζει τον ρόλο της αστικής ατραξιόν με ένα νέο μέτρο ασφάλειας.

Η αρχή του πειράματος

Το σχέδιο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024, με κοινή πρωτοβουλία του αστυνομικού τμήματος Jungbu και του δημοτικού συμβουλίου της Σεούλ. Η επιλογή του πάρκου μόνο τυχαία δεν ήταν: βρίσκεται δίπλα στη δημοφιλή γαστρονομική περιοχή Euljiro, όπου τα περιστατικά που σχετίζονται με κατανάλωση αλκοόλ ήταν συχνό φαινόμενο. Οι αρχές αναζητούσαν έναν τρόπο να ενισχύσουν την παρουσία της αστυνομίας, χωρίς όμως να χρειάζεται να απασχολούν περισσότερους ένστολους σε δύσκολες βραδινές βάρδιες. Έτσι, στράφηκαν στη συνεργασία με μια εταιρεία τεχνολογίας που ανέπτυξε το σύστημα προβολής του εικονικού αστυνομικού.

Ένα ολόγραμμα για την αποτροπή εγκλήματος

Η τεχνολογία βασίζεται σε έναν προβολέα που «ρίχνει» την εικόνα ενός αστυνομικού πάνω σε διάφανη ακρυλική επιφάνεια φυσικού μεγέθους. Κάθε δύο λεπτά, το ολόγραμμα κάνει την εμφάνισή του για λίγα δευτερόλεπτα, συνοδευόμενο από ηχητικό μήνυμα. Η φωνή του υπενθυμίζει στους περαστικούς ότι η περιοχή παρακολουθείται μέσω έξυπνου συστήματος CCTV, ικανό να ειδοποιήσει την αστυνομία σε πραγματικό χρόνο σε περίπτωση βίας ή άλλου επείγοντος περιστατικού. Το μήνυμα κλείνει με τη διαβεβαίωση ότι το τμήμα Jungbu θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον δήμο για μια ασφαλέστερη γειτονιά.

Τα πρώτα αποτελέσματα

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η πρωτοβουλία δεν πέρασε απαρατήρητη. Μεταξύ Οκτωβρίου 2024 και Μαΐου 2025, τα καταγεγραμμένα περιστατικά στο πάρκο μειώθηκαν κατά περίπου 22% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε σε περιστατικά που σχετίζονταν με αυθόρμητους καυγάδες και επεισόδια λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Για την αστυνομία, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, έστω και πειραματικά, το ολόγραμμα κάλυψε ένα σημαντικό κενό επιτήρησης.

Οι πολίτες και οι αντιδράσεις τους

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος τονίζουν ότι η ιδέα προέκυψε από μια πολύ συγκεκριμένη ανάγκη. Ο αστυνομικός Kim Hyun-don εξήγησε σε συνέντευξή του στο κανάλι KLAB ότι το πάρκο, περιτριγυρισμένο από μπαρ και χώρους διασκέδασης, είχε αποκτήσει κακή φήμη και αρκετοί κάτοικοι απέφευγαν να το διασχίσουν το βράδυ.

Σκεφτήκαμε ότι η παρουσία ενός αστυνομικού, έστω και εικονικού, θα μπορούσε να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας και να αποθαρρύνει τους ταραξίες.

Ωστόσο, δεν βλέπουν όλοι με τον ίδιο τρόπο το μέτρο. Ορισμένοι πολίτες θεωρούν ότι προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας, ενώ άλλοι αμφισβητούν την αποτελεσματικότητά του σε βάθος χρόνου. Κάτοικος που μίλησε στην εφημερίδα The Scoop υποστήριξε πως η πραγματική μείωση των επεισοδίων απαιτεί πιο συχνούς περιπολικούς ελέγχους ή αλλαγές στη λειτουργία της γειτονιάς. Στα κοινωνικά δίκτυα, οι αντιδράσεις κινήθηκαν ανάμεσα στο χιούμορ και τον εντυπωσιασμό: κάποιοι το αποκάλεσαν «αστυνομικό φάντασμα», ενώ άλλοι χαιρέτισαν την καινοτομία.

Προβλήματα και αμφιβολίες

Παρά τα θετικά δείγματα, το εγχείρημα δεν στερείται δυσκολιών. Οι υπεύθυνοι αναγνωρίζουν ότι η τεχνολογία είναι ευάλωτη σε εξωτερικούς παράγοντες: σε περιόδους ακραίων θερμοκρασιών, ο προβολέας μπορεί να παρουσιάσει βλάβες. Επιπλέον, σε στιγμές που η περιοχή έχει πολύ θόρυβο, η φωνή του ολογράμματος δεν ακούγεται καθαρά. Το μεγαλύτερο όμως ερώτημα είναι αν το εικονικό αυτό μέτρο θα διατηρήσει τον αποτρεπτικό του χαρακτήρα ή αν με τον καιρό θα ενσωματωθεί στο τοπίο και θα χάσει τη δυναμική του.

