Ο Donald Trump λανσάρει μια χρεωστική κάρτα για κρυπτονομίσματα

Η οικογένεια Trump επεκτείνει δυναμικά την παρουσία της στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, λανσάροντας τώρα μια χρεωστική κάρτα μέσω της εταιρείας τους World Liberty Financial. Πρόκειται για το πιο πρόσφατο βήμα σε μια αλυσίδα από crypto εγχειρήματα που ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνουν stablecoin, digital token, memecoins αλλά και πλατφόρμα εξόρυξης bitcoin.

Από το stablecoin στη χρεωστική κάρτα

Η World Liberty Financial, που ιδρύθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο με στόχο –όπως δηλώνει– να «αποκεντρώσει τη χρηματοοικονομική δραστηριότητα» και να περιορίσει τον ρόλο των τραπεζών, ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει τη χρεωστική κάρτα μέχρι το τέλος του έτους. Οι γιοι του πρώην προέδρου, Donald Jr., Eric και Barron, είναι συνιδρυτές της εταιρείας, ενώ ο ίδιος ο Donald Trump είχε τον τίτλο του “επίτιμου συνιδρυτή” μέχρι την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Ο CEO Zach Witkoff, σε συνέδριο κρυπτονομισμάτων στη Σιγκαπούρη, δίπλα στον Donald Trump Jr., επιβεβαίωσε ότι το πιλοτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει το επόμενο τρίμηνο και η κάρτα θα κυκλοφορήσει είτε στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 είτε στις αρχές του 2026. Ο ίδιος είναι γιος του Steve Witkoff, στενού συνεργάτη του Trump σε ζητήματα Μέσης Ανατολής και Ρωσίας.

Τι σημαίνει μια crypto χρεωστική κάρτα

Η ιδέα της χρεωστικής κάρτας που συνδέεται με κρυπτονομίσματα δεν είναι νέα. Visa και Mastercard διαθέτουν ήδη αντίστοιχα προϊόντα σε συνεργασία με ανταλλακτήρια ψηφιακών νομισμάτων. Το ιδιαίτερο στοιχείο αυτών των καρτών είναι οι φορολογικές επιπτώσεις τους: κάθε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, θεωρείται φορολογικό γεγονός. Από την άλλη, αν η αξία του κρυπτονομίσματος έχει πέσει από τη στιγμή που αγοράστηκε, ο χρήστης μπορεί να δηλώσει κεφαλαιακή ζημία και να μειώσει τον φόρο εισοδήματος. Σε έναν χώρο τόσο ευμετάβλητο όσο τα crypto, αυτά τα σενάρια είναι ιδιαίτερα συνηθισμένα.

Πολιτική και ρυθμιστική στήριξη

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης του ρόλου των κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ. Από τότε που ο Trump επέστρεψε στην προεδρία, έχει επιχειρήσει να δώσει στα ψηφιακά νομίσματα θεσμική υπόσταση. Η μέχρι πρότινος αυστηρή Securities and Exchange Commission (SEC) άλλαξε πορεία, εισάγοντας νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και παρουσιάζοντας προγράμματα που φιλοδοξούν να κάνουν τις ΗΠΑ «πρωτεύουσα των crypto».

Ορισμένες από τις σκληρές ενέργειες εναντίον μεγάλων εταιρειών του κλάδου, όπως η Coinbase, η Crypto.com και η Kraken, εγκαταλείφθηκαν. Παράλληλα, τον περασμένο Ιούλιο, ο Trump υπέγραψε νομοθεσία που αναγνώρισε επίσημα τον ρόλο των stablecoins, λίγους μήνες αφότου η World Liberty Financial παρουσίασε το δικό της stablecoin, με το όνομα USD1.

Ο Donald Trump Jr., σχολιάζοντας τη στρατηγική αυτή στη Σιγκαπούρη, τόνισε: «Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος πρόεδρος που έτρεξε ανοιχτά με φιλο-crypto ατζέντα».

Από σκεπτικιστής σε υποστηρικτής

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Donald Trump υπήρξε αρχικά σκεπτικιστής απέναντι στα ψηφιακά νομίσματα. Ωστόσο, η μεταστροφή του και η αξιοποίηση της ρυθμιστικής εξουσίας που διαθέτει, όχι μόνο έφεραν την αγορά πιο κοντά στη νομιμοποίηση, αλλά έκαναν και την οικογένειά του πλουσιότερη από ποτέ.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, η World Liberty Financial έχει αποφέρει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια στην οικογένεια Trump μέσα σε μόλις έναν χρόνο λειτουργίας. Μετά την είσοδο του δικού της ψηφιακού νομίσματος στην αγορά τον Σεπτέμβριο, η αξία του μεριδίου του Trump και των γιων του ανήλθε σε 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ένα νέο κεφάλαιο στο crypto αφήγημα

Η κίνηση με τη χρεωστική κάρτα αντανακλά μια στρατηγική όπου πολιτική εξουσία και επιχειρηματικά συμφέροντα πλέκονται στενά, δίνοντας στους Trump ένα προβάδισμα σε έναν κλάδο που παραμένει γεμάτος αβεβαιότητες.

Εάν το νέο προϊόν καταφέρει να προσελκύσει μαζικά χρήστες, μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται τα κρυπτονομίσματα, φέρνοντάς τα πιο κοντά στην καθημερινή οικονομία. Παράλληλα, όμως, εγείρει και ερωτήματα για το κατά πόσο η στενή εμπλοκή της οικογένειας Trump στην αγορά αυτή θα δημιουργήσει νέες εντάσεις γύρω από το μείγμα πολιτικής και επιχειρηματικών συμφερόντων.

