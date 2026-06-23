Ο Donald Trump θέτει ως στόχο τον πρώτο λειτουργικό κβαντικό υπολογιστή για το 2028

Σύνοψη

Υπογραφή δύο εκτελεστικών διαταγμάτων από τον Donald Trump που καθιστούν την κβαντική πληροφορική κεντρική εθνική προτεραιότητα των ΗΠΑ.

Θέσπιση σαφούς χρονοδιαγράμματος για τη δημιουργία ενός κβαντικού υπολογιστή ικανού για επιστημονική έρευνα αυξημένων απαιτήσεων έως το 2028.

Εντολή προς το αμερικανικό Πεντάγωνο για την πλήρη ανάπτυξη και επιχειρησιακή ενσωμάτωση κβαντικών αισθητήρων στο ίδιο χρονικό ορόσημο (2028).

Επίπευση κατά τέσσερα χρόνια (νέα διορία το 2031) της υποχρεωτικής μετάβασης όλων των ομοσπονδιακών πολιτικών υποδομών σε αλγόριθμους κρυπτογραφίας post-quantum (PQC).

Άμεσος στόχος η διατήρηση του τεχνολογικού προβαδίσματος απέναντι στην Κίνα και η προστασία των υποδομών από μελλοντικές αποκρυπτογραφήσεις (Harvest Now, Decrypt Later).

Έμμεση, αλλά καταλυτική πίεση στις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές (ENISA) προκειμένου να επιταχύνουν τα δικά τους προγράμματα κυβερνοασφάλειας.

Η αμερικανική κυβέρνηση επαναπροσδιορίζει τον τεχνολογικό της σχεδιασμό, εστιάζοντας τους πόρους της στο επόμενο μεγάλο πεδίο υπολογιστικής ισχύος. Με γνώμονα τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό και την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών, οι ΗΠΑ προχωρούν σε επιθετική επίσπευση των προγραμμάτων ανάπτυξης κβαντικών συστημάτων.

Τι προβλέπουν τα νέα προεδρικά διατάγματα για την κβαντική πληροφορική;

Ο Donald Trump υπέγραψε δύο εκτελεστικά διατάγματα που αναδεικνύουν την κβαντική τεχνολογία σε κορυφαία εθνική προτεραιότητα, δεσμεύοντας την κυβέρνηση για τη δημιουργία ενός λειτουργικού, επιστημονικά ικανού κβαντικού υπολογιστή έως το 2028. Παράλληλα, μειώνεται δραστικά το χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης των ομοσπονδιακών υποδομών με τα νέα πρότυπα κρυπτογραφίας post-quantum, μεταφέροντας την καταληκτική ημερομηνία στο 2031.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας OSTP του Λευκού Οίκου, Michael Kratsios, επιβεβαίωσε την πεποίθηση της αμερικανικής διοίκησης ότι η υλοποίηση ενός συστήματος ικανού για προηγμένη έρευνα στα υλικά, τη χημεία και την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι απολύτως εφικτή μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Αυτό υποδηλώνει μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της διόρθωσης σφαλμάτων, το μεγαλύτερο τεχνικό εμπόδιο για τη μετάβαση από τα σημερινά συστήματα Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ) σε μηχανές γενικής χρήσης.

Η απειλή για την κρυπτογραφία και η επιτάχυνση του Post-Quantum

Το δεύτερο εκτελεστικό διάταγμα εστιάζει αποκλειστικά στην κυβερνοασφάλεια, και συγκεκριμένα στην προστασία των δεδομένων από υπολογιστές ικανούς να εκτελέσουν τον αλγόριθμο του Shor. Η επιστημονική κοινότητα επισημαίνει σταθερά ότι τα παραδοσιακά πρωτόκολλα κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού (όπως τα RSA και ECC), τα οποία προστατεύουν το σύνολο σχεδόν των ψηφιακών επικοινωνιών και των τραπεζικών συναλλαγών σήμερα, θα καταρρεύσουν.

Η ερευνητική ομάδα Quantum AI της Google υπολογίζει ότι ένας κβαντικός υπολογιστής με λιγότερα από 500.000 φυσικά qubits θα έχει την ικανότητα να αποκρυπτογραφήσει τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα κρυπτονομίσματα (και κατ' επέκταση στα τραπεζικά δίκτυα) μέσα σε λίγα λεπτά. Η νέα οδηγία μειώνει το περιθώριο μετάβασης κατά τέσσερα χρόνια, μετακινώντας την προθεσμία για τα μη διαβαθμισμένα πολιτικά δίκτυα των ΗΠΑ από το 2035 (στόχος της κυβέρνησης Biden) στο 2031.

Οι αλγόριθμοι Post-Quantum Cryptography (PQC), οι οποίοι έχουν ήδη τυποποιηθεί από το αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) το 2024, αποτελούν τον νέο κανόνα. Η πρόκληση πλέον μετατοπίζεται από την αμιγή έρευνα στη διοικητική εκτέλεση: η αναβάθμιση εκατομμυρίων γραμμών κώδικα, servers και τελικών συσκευών προτού οι επιτιθέμενοι αποκτήσουν πρόσβαση σε κβαντικό hardware.

Στρατιωτικές εφαρμογές: Το Πεντάγωνο και οι κβαντικοί αισθητήρες

Πέραν των υπολογιστών, το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας λαμβάνει σαφή εντολή για την ταχεία ενσωμάτωση κβαντικών αισθητήρων στο πεδίο των επιχειρήσεων, με ορίζοντα επίσης το 2028. Οι κβαντικοί αισθητήρες προσφέρουν πρωτοφανή επίπεδα ακρίβειας, καταγράφοντας ελάχιστες μεταβολές στη βαρύτητα, τον μαγνητισμό και τον χρόνο.

Πρακτικές χρήσεις

Πλοήγηση χωρίς GPS: Δυνατότητα καθοδήγησης αεροσκαφών, πλοίων και πυραύλων σε περιβάλλοντα όπου το σήμα GPS έχει μπλοκαριστεί (jamming) από τον εχθρό.

Δυνατότητα καθοδήγησης αεροσκαφών, πλοίων και πυραύλων σε περιβάλλοντα όπου το σήμα GPS έχει μπλοκαριστεί (jamming) από τον εχθρό. Ανίχνευση υπογείων εγκαταστάσεων: Τοποθέτηση των αισθητήρων σε δορυφορικά συστήματα για τον εντοπισμό υπόγειων σιλό πυραύλων, στρατιωτικών τούνελ και υποβρυχίων, αναλύοντας τις ανωμαλίες στο βαρυτικό πεδίο της Γης.

Η ικανότητα αυτών των συστημάτων να αποκαλύπτουν γεωγραφικά δεδομένα που τα συμβατικά ραντάρ και τα οπτικά μέσα αδυνατούν να εντοπίσουν, εξηγεί τον απόλυτο βαθμό κατεπείγοντος που επιδεικνύει η αμερικανική κυβέρνηση. Η Κίνα σημειώνει αντίστοιχη πρόοδο στην κβαντική επικοινωνία (με το δίκτυο δορυφόρων Micius), καθιστώντας τον τομέα ζωτικής σημασίας για την αμερικανική κυριαρχία.

Ο αντίκτυπος στις ευρωπαϊκές υποδομές

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν άμεσα δεδομένα για την Ευρώπη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας (ENISA), ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, παρακολουθεί στενά την τυποποίηση του NIST. Η ταχύτερη υιοθέτηση των πρωτοκόλλων PQC από τις ΗΠΑ δημιουργεί ένα ντόμινο απαιτήσεων συμμόρφωσης.

Τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών και οι κρατικές ψηφιακές πλατφόρμες (όπως το gov.gr και τα συστήματα της ΑΑΔΕ) θα χρειαστεί να αναθεωρήσουν τους σχεδιασμούς τους. Αν τα αμερικανικά συστήματα πρέπει να είναι συμβατά έως το 2031, οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες (NIS2 και μελλοντικές ενημερώσεις) θα ευθυγραμμιστούν με αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Το κόστος μετάβασης και αναβάθμισης των κρυπτογραφικών κλειδιών για τις τοπικές επιχειρήσεις αναμένεται υψηλό, εντείνοντας την ανάγκη για άμεσες επενδύσεις στον τομέα του Information Security.