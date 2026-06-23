Οδηγός ασφαλείας: Τι να κάνετε αν χάσετε το Android ή το iPhone σας

Σύνοψη

Η περίοδος των θερινών διακοπών, των ταξιδιών και των μεγάλων γεγονότων αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο απώλειας ή κλοπής smartphones.

Η ενεργοποίηση λειτουργιών εντοπισμού όπως το Find My Device ή το Find My είναι το πρώτο και πολυτιμότερο βήμα για τον γεωγραφικό εντοπισμό.

Απαιτείται άμεσο απομακρυσμένο κλείδωμα της συσκευής και αυξημένη προσοχή σε πιθανές απόπειρες εξαπάτησης (phishing) από τους κλέφτες.

Είναι κρίσιμη η άμεση επικοινωνία με τον πάροχο για φραγή της κάρτας SIM και με την τράπεζα για ακύρωση των συνδεδεμένων καρτών.

Εάν η συσκευή δεν μπορεί να ανακτηθεί, η απομακρυσμένη διαγραφή όλων των δεδομένων αποτελεί την έσχατη, αλλά απαραίτητη λύση προστασίας.

Τα μεγάλα αθλητικά και μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ ταυτόχρονα κορυφώνεται και η περίοδος των θερινών ταξιδιών. Κάτω από αυτές τις αυξημένες συνθήκες κινητικότητας και συγχρωτισμού, παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση στα περιστατικά απώλειας ή κλοπής κινητών τηλεφώνων. Όταν διαπιστώσετε πως χάσατε το κινητό σας, είτε βρίσκεστε σε ένα γεμάτο στάδιο, είτε σε ένα μουσικό φεστιβάλ, είτε σε ένα πολυσύχναστο αεροδρόμιο, ο πανικός που ακολουθεί είναι συχνά αναπόφευκτος.

Οι πραγματικοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την απώλεια μιας σύγχρονης έξυπνης συσκευής είναι τεράστιοι, ξεκινώντας από το ενδεχόμενο να βρείτε άδειους τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς μέχρι την πλήρη κλοπή των προσωπικών σας δεδομένων. Για την άμεση αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, οι ειδικοί της Kaspersky δημοσίευσαν ένα πρακτικό σχέδιο ενεργειών, βήμα προς βήμα, για τη στιγμή που θα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας αγνοείται.

Η προετοιμασία: Πρόληψη και ρυθμίσεις (Βήμα 0)

Η προστασία των δεδομένων σας πρέπει να ξεκινά πριν καν προκύψει το πρόβλημα. Οι παρακάτω ενέργειες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις συνέπειες της απώλειας του τηλεφώνου σας. Αρχικά, ενεργοποιήστε την παρακολούθηση τοποθεσίας, καθώς οι συσκευές Android και iOS διαθέτουν ενσωματωμένες λειτουργίες εντοπισμού και απομακρυσμένης διαγραφής δεδομένων. Επιπρόσθετα, το Kaspersky for Android παρέχει αυτή τη δυνατότητα μέσω της εξειδικευμένης λειτουργίας Where Is My Device.

Εξίσου σημαντικό είναι να επιτρέψετε την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Μέσω αυτής της ρύθμισης, θα μπορείτε να ανακτήσετε απρόσκοπτα φωτογραφίες, βίντεο, έγγραφα, επαφές και άλλα σημαντικά δεδομένα σε περίπτωση απώλειας. Παράλληλα, αποθηκεύστε τα ευαίσθητα δεδομένα σε προστατευμένη μορφή. Χρησιμοποιήστε λύσεις όπως το Kaspersky Password Manager, το οποίο διαθέτει ειδικό «θησαυροφυλάκιο» για σημαντικά έγγραφα, σαρωμένα διαβατήρια ή ταυτότητες, αρχεία PDF, διευθύνσεις και σημειώσεις, πέρα από την ασφαλή αποθήκευση κωδικών και τραπεζικών καρτών. Τέλος, ενεργοποιήστε το αυτόματο κλείδωμα οθόνης ώστε η συσκευή να παραμένει πάντα κλειδωμένη όταν δεν χρησιμοποιείται, και φροντίστε να τη διατηρείτε σε ασφαλή σημεία στους δημόσιους χώρους, αποφεύγοντας τις πίσω τσέπες ή τα τραπέζια.

Εντοπισμός μέσω άλλης συσκευής (Βήμα 1)

Το πρώτο βήμα για να εντοπίσετε το κινητό σας είναι η ενεργοποίηση της λειτουργίας Find My Device για το οικοσύστημα του Android ή της λειτουργίας Find My για το iPhone, ώστε να δείτε άμεσα την ακριβή τοποθεσία της συσκευής στον χάρτη. Μπορείτε να συνδεθείτε από οποιαδήποτε άλλη συσκευή στους λογαριασμούς σας στην Google ή την Apple αντίστοιχα, και να δείτε τη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών σας. Ειδικότερα, οι χρήστες του Kaspersky for Android μπορούν επίσης να εντοπίσουν τη συσκευή τους μέσω της λειτουργίας Where Is My Device, αποκτώντας πρόσβαση από το portal My Kaspersky. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διευκρίνιση: για να λειτουργήσουν σωστά οι υπηρεσίες εντοπισμού, πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί από τον χρήστη εκ των προτέρων.

Κλείδωμα συσκευής και αντιμετώπιση phishing (Βήμα 2)

Αφού καταφέρετε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και εντοπίσετε τη χαμένη συσκευή στη σχετική λίστα, προχωρήστε στην ενεργοποίηση της λειτουργίας Lost Mode. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Block, όπου σας δίνεται η δυνατότητα να ορίσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης, καθώς και να προσθέσετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα ή έναν εναλλακτικό αριθμό επικοινωνίας, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη σε όποιον βρει το τηλέφωνο. Αν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο εκείνη τη στιγμή, η εντολή για το κλείδωμα θα εκτελεστεί και θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις αυτή συνδεθεί ξανά στο δίκτυο.

Οι χρήστες του Kaspersky for Android έχουν στη διάθεσή τους προηγμένες λειτουργίες που ξεπερνούν το απλό κλείδωμα. Μπορούν να ενεργοποιήσουν έναν δυνατό συναγερμό ο οποίος ηχεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε αθόρυβη λειτουργία. Αυτή η επιλογή είναι εξαιρετικά χρήσιμη αν η συσκευή έχει χαθεί μέσα στο σπίτι (π.χ., έχει πέσει κάτω από κάποιο έπιπλο), αλλά λειτουργεί και αποτρεπτικά για έναν πιθανό κλέφτη. Επιπλέον, υποστηρίζεται η λειτουργία Mugshot. Σε συσκευές που διαθέτουν μπροστινή κάμερα, η εφαρμογή της Kaspersky μπορεί να τραβήξει κρυφά φωτογραφία του ατόμου που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο, εικόνα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα ως αποδεικτικό στοιχείο για τις αρχές. Η λειτουργία αυτή μάλιστα ενεργοποιείται ακόμη και αν ο κλέφτης αγνοήσει τις εντολές κλειδώματος.

Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς αν η συσκευή πέσει στα χέρια κακοποιών, ενδέχεται να επιχειρήσουν να επικοινωνήσουν μαζί σας για να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία, με τελικό σκοπό να αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση στο τηλέφωνο. Συνιστάται επίσης να ενημερώσετε φίλους και συγγενείς για το συμβάν, καθώς το κινητό σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποστολή κλήσεων ή μηνυμάτων από τον αριθμό σας, τα οποία θα περιέχουν αιτήματα για μεταφορά χρημάτων ή άλλες ύποπτες ενέργειες. Οι παραλήπτες θα πρέπει να είναι προϊδεασμένοι ώστε να αγνοούν τέτοιου είδους επικοινωνίες.

Φραγή καρτών και αλλαγή κωδικών (Βήμα 3)

Η επικοινωνία με τους παρόχους υπηρεσιών είναι κρίσιμη. Επικοινωνήστε άμεσα με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας και ζητήστε να μπλοκαριστεί η κάρτα SIM, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση του αριθμού σας. Αμέσως μετά, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας για να μπλοκάρετε τις ψηφιακές κάρτες που είναι συνδεδεμένες με τη συσκευή μέσω των ψηφιακών πορτοφολιών ή να αποσυνδέσετε τους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς. Το επόμενο απαραίτητο βήμα είναι να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης όλων των σημαντικών διαδικτυακών σας υπηρεσιών και να αποσυνδεθείτε από τους λογαριασμούς σας απομακρυσμένα, όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό. Αν χρησιμοποιείτε κάποιον password manager, είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξετε το master password για να προστατεύσετε όλα τα αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης που περιέχονται σε αυτόν.

Για τους χρήστες λογισμικού ασφαλείας, αν είχατε ενεργοποιήσει εκ των προτέρων τη λειτουργία SIM Watch της Kaspersky, η χαμένη συσκευή θα κλειδώνεται αυτόματα μόλις ο κλέφτης τοποθετήσει σε αυτήν μια νέα κάρτα SIM. Με αυτόν τον έξυπνο τρόπο αποτρέπεται η προσπάθεια των δραστών να παρακάμψουν τα ψηφιακά μέτρα ασφαλείας. Συνιστάται επιπλέον να προστατεύσετε την ίδια την εφαρμογή της Kaspersky, καθώς οι κλέφτες συχνά προσπαθούν να αφαιρέσουν πρώτα τις εφαρμογές ασφαλείας (antivirus/anti-theft) από το σύστημα. Η λειτουργία προστασίας από απεγκατάσταση, που αποτελεί μία από τις επιλογές του Where Is My Device, εμποδίζει ουσιαστικά τη διαγραφή της εφαρμογής και αποτρέπει τις αλλαγές στις ρυθμίσεις του συστήματος, εκτός εάν εισαχθεί ο σωστός κωδικός ξεκλειδώματος της οθόνης.

Ανάκτηση δεδομένων και απομακρυσμένη διαγραφή (Βήματα 4 & 5)

Για την ανάκτηση πολύτιμων δεδομένων όπως φωτογραφίες, σημειώσεις ή προσωπικά μηνύματα που είναι αποθηκευμένα τοπικά στη συσκευή, η διαδικασία είναι δυνατή μόνο εφόσον είχαν ενεργοποιηθεί τα αντίγραφα ασφαλείας (backups) ή ο συγχρονισμός με υπηρεσίες cloud. Αν τα αντίγραφα ασφαλείας είχαν όντως ενεργοποιηθεί πριν από τη στιγμή της απώλειας, μπορείτε να επαναφέρετε σχεδόν όλα τα δεδομένα σας στη νέα σας συσκευή, όπως επαφές, φωτογραφίες, μηνύματα και άλλα σημαντικά ψηφιακά αρχεία.

Παράλληλα με όλες τις παραπάνω κινήσεις, συνιστάται να δηλώσετε την απώλεια ή την κλοπή στις αρμόδιες αρχές και να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες τους. Ωστόσο, αν φτάσετε στο σημείο να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να ξαναβρείτε το τηλέφωνό σας, η τελευταία και πιο δραστική λύση προστασίας της ιδιωτικότητάς σας είναι η πλήρης διαγραφή όλων των δεδομένων της συσκευής. Η ενέργεια αυτή μπορεί να εκτελεστεί απομακρυσμένα μέσω του Find My Device για συσκευές Android, του Find My για το οικοσύστημα του iOS ή, εναλλακτικά, μέσω του portal My Kaspersky για τους χρήστες Android.

«Μέσα στη ρουτίνα της καθημερινότητας είναι εύκολο να ξεχνάμε πόσες κρίσιμες πτυχές της ψηφιακής μας ζωής είναι συνδεδεμένες με τα κινητά μας τηλέφωνα και πόσο σπάνια σκεφτόμαστε ότι η απώλεια μιας συσκευής μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε ταλαιπωρία, αλλά και σε απώλεια δεδομένων, παραβίαση πρόσβασης σε σημαντικούς λογαριασμούς ή ακόμη και σε κλοπή προσωπικών δεδομένων» επισημαίνει η εταιρεία. Όπως σχολιάζει ο Dmitry Kalinin, Senior Malware Analyst της Kaspersky, η εταιρεία κατανοεί πλήρως τους κινδύνους και τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει η απώλεια ή η κλοπή ενός τηλεφώνου. Γι’ αυτό τον λόγο, οι λύσεις της Kaspersky έχουν σχεδιαστεί ειδικά ώστε να μειώνουν αυτούς ακριβώς τους κινδύνους, προνοώντας για την ασφάλεια των χρηστών και προσφέροντας πολύ περισσότερα από μια απλή λύση προστασίας από ιούς.