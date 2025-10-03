Ο Elon Musk ηγείται εκστρατείας για να γίνει το Netflix «λιγότερο woke»

Ο Elon Musk έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, αυτή τη φορά στρέφοντας τα πυρά του κατά του Netflix. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας δήλωσε ότι ακύρωσε τη συνδρομή του στην πλατφόρμα και προέτρεψε τους ακολούθους του να κάνουν το ίδιο, καταγγέλλοντας την παρουσία τρανς χαρακτήρων σε σειρές, αρκετές από τις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια.

Η αφορμή δόθηκε όταν ο Musk αναδημοσίευσε σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) επικρίσεις για τη σειρά κινουμένων σχεδίων Dead End: Paranormal Park, η οποία είχε ως κεντρικό χαρακτήρα ένα τρανς αγόρι. «Αυτό δεν είναι εντάξει», έγραψε, προσθέτοντας σε επόμενη ανάρτηση πως το Netflix προωθεί «τρανς woke ατζέντα» και καλώντας τους γονείς να ακυρώσουν τη συνδρομή τους «για το καλό των παιδιών τους». Αξίζει να σημειωθεί ότι η σειρά προβλήθηκε το 2022 και ακυρώθηκε το 2023.

Ο Musk δεν σταμάτησε εκεί. Στη συνέχεια, επανέλαβε τις επικρίσεις του και για άλλες παραγωγές της πλατφόρμας που περιλάμβαναν τρανς χαρακτήρες, όπως το The Baby-Sitters Club, το οποίο ακυρώθηκε μετά από δύο σεζόν το 2022. Αντίστοιχα, σχολίασε αρνητικά επεισόδιο του 2023 από τη σειρά CoComelon Lane, όπου ένα παιδί δοκιμάζει tutu και τιάρα. «Εντελώς ακατάλληλο για παιδικό πρόγραμμα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αυτή η τοποθέτηση του Musk ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη κριτική που δέχονται τα τελευταία χρόνια οι μεγάλες πλατφόρμες και τα στούντιο από ακροδεξιούς κύκλους, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι η έμφαση στη διαφορετικότητα και την εκπροσώπηση μειονοτήτων οδηγεί σε μια «επιβαλλόμενη ιδεολογική ατζέντα».

Η συζήτηση γύρω από τη διαφορετικότητα στο Χόλιγουντ και στις streaming πλατφόρμες έχει πάρει έντονα πολιτικό χαρακτήρα. Η κυβέρνηση Trump έχει χαρακτηρίσει παράνομα τα προγράμματα DEI (Diversity, Equity, Inclusion), ενώ έχει απαγορεύσει θεραπείες επιβεβαίωσης φύλου για παιδιά. Η βουλευτής Marjorie Taylor Greene εντάχθηκε επίσης στην εκστρατεία κατά του Netflix, κατηγορώντας το ότι «προωθεί τη woke Δημοκρατική ιδεολογία γύρω από το φύλο».

Super messed up for a kids show! — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Federal Communications Commission, Brendan Carr, έχει ήδη ασκήσει πίεση σε μεγάλες εταιρείες ώστε να εγκαταλείψουν πολιτικές διαφορετικότητας, ενώ η επιτροπή του είχε λόγο ακόμη και στην απόφαση της Disney να αναστείλει το Jimmy Kimmel Live!. Αν και η FCC δεν έχει άμεση δικαιοδοσία στις streaming υπηρεσίες όπως το Netflix, το πολιτικό κλίμα και η δημόσια πίεση από προσωπικότητες όπως ο Musk επηρεάζουν σαφώς τις επιχειρηματικές αποφάσεις.

Πριν ακόμη ενταθεί η κριτική από τον Musk και τους συμμάχους του, η βιομηχανία είχε δείξει σημάδια δισταγμού. Σύμφωνα με αναφορές, η Disney είχε αποσύρει επεισόδιο της σειράς Moon Girl and Devil Dinosaur τον Δεκέμβριο του 2024, επειδή έδινε έμφαση σε έναν τρανς χαρακτήρα. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει ότι οι πιέσεις οδηγούν ήδη σε περιορισμό της εκπροσώπησης, παρά τις προσπάθειες προηγούμενων ετών να ενισχυθεί η ποικιλομορφία στο περιεχόμενο.

Η στάση του Musk, με την τεράστια επιρροή που ασκεί στα social media, έρχεται να επιταχύνει μια τάση που απειλεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες πλατφόρμες ισορροπούν ανάμεσα στην καλλιτεχνική ελευθερία, την κοινωνική εκπροσώπηση και την εμπορική βιωσιμότητα.

Η υπόθεση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πολιτισμικό ρήγμα στις ΗΠΑ, όπου ζητήματα φύλου, ταυτότητας και εκπροσώπησης έχουν μετατραπεί σε πεδία σκληρής αντιπαράθεσης. Ενώ οι υπέρμαχοι της διαφορετικότητας υποστηρίζουν ότι η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης αντικατοπτρίζει την κοινωνική πραγματικότητα, οι πολέμιοι της χαρακτηρίζουν τέτοιες προσπάθειες ως «ιδεολογική προπαγάνδα».

