Ο Elon Musk τα κατάφερε! Το Starship απόλυτα επιτυχημένο στη 10η δοκιμή του!

Μετά από αρκετές αποτυχημένες δοκιμές και αναβολές, η SpaceX πέτυχε αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με άπιαστο στόχο. Η δέκατη δοκιμαστική πτήση του Starship, του μεγαλύτερου και ισχυρότερου πυραύλου που έχει κατασκευαστεί ποτέ, εξελίχθηκε σε μια εντυπωσιακή επίδειξη τεχνικής υπεροχής και αξιοπιστίας. Το επίτευγμα αυτό δεν σηματοδοτεί μόνο την επίλυση κρίσιμων τεχνικών ζητημάτων, αλλά και το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου για τη μελλοντική εξερεύνηση του Διαστήματος.

Η εκτόξευση, που είχε αρχικά προγραμματιστεί δύο ημέρες νωρίτερα, καθυστέρησε εξαιτίας προβλημάτων στα συστήματα εδάφους και δυσμενών καιρικών συνθηκών. Όμως η αναμονή άξιζε. Τα ξημερώματα της 27ης Αυγούστου, το Starship άφησε την εξέδρα εκτόξευσης, με το κλίμα ενθουσιασμού να είναι διάχυτο τόσο μέσα στην αίθουσα ελέγχου της SpaceX όσο και στις ζωντανές μεταδόσεις που μετέφεραν τον παλμό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Super Heavy has splashed down in the Gulf pic.twitter.com/LGozUAmLt8 — SpaceX (@SpaceX) August 26, 2025

Ο πύραυλος, ύψους άνω των 120 μέτρων και σχεδιασμένος για επαναχρησιμοποίηση, ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία μια σειρά κρίσιμων δοκιμών. Το πρώτο στάδιο, γνωστό ως Super Heavy, πραγματοποίησε ελεγχόμενη κάθοδο και κατέληξε με ασφάλεια στον Κόλπο του Μεξικού. Εκτέλεσε μάλιστα πολύπλοκους ελιγμούς όπως η περιστροφή για εξοικονόμηση καυσίμου και ανάφλεξη κινητήρων σε ειδική διάταξη. Πρόκειται για φάσεις που σε προηγούμενες πτήσεις είχαν οδηγήσει σε αποτυχία, καθώς οι εντάσεις της επανεισόδου αποδείχθηκαν καταστροφικές για τους ενισχυτές.

Το ανώτερο στάδιο, γνωστό ως Ship και ύψους 52 μέτρων, κατέγραψε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο. Για πρώτη φορά, έδειξε ότι μπορεί να απελευθερώσει οκτώ προσομοιωμένους δορυφόρους Starlink. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι δορυφόροι ήταν προορισμένοι να καταστραφούν κατά την επανείσοδό τους λόγω της υποτροχιακής φύσης της πτήσης, η δοκιμή αποδείχθηκε καθοριστική για την αξιολόγηση του συστήματος ανάπτυξης φορτίων. Στο μέλλον, αυτό θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για τη δημιουργία της γιγαντιαίας δορυφορικής συστάδας Starlink και τη μεταφορά φορτίων σε απομακρυσμένες τροχιές.

Ένα ακόμη καίριο τεστ ήταν η επανεκκίνηση ενός κινητήρα Raptor στο Διάστημα, περίπου 38 λεπτά μετά την εκτόξευση. Η διαδικασία αυτή θεωρείται θεμελιώδης για αποστολές μεγάλης διάρκειας, όπως εκείνες προς τη Σελήνη και τον Άρη. Η επιτυχία της επιβεβαιώθηκε σε πραγματικό χρόνο, με τους σχολιαστές να κάνουν λόγο για «έναν συναρπαστικό στόχο που μόλις επετεύχθη».

Η επανείσοδος του Starship στην ατμόσφαιρα δοκίμασε για ακόμη μια φορά τα όρια του σκάφους. Η SpaceX επέλεξε σκόπιμα να αφαιρέσει ορισμένα θερμικά πλακίδια, προκειμένου να μελετήσει την αντοχή εναλλακτικών υλικών, όπως τα μεταλλικά πάνελ με ενεργό σύστημα ψύξης. Παρά την απώλεια τμήματος στο πίσω μέρος, το σκάφος διατήρησε την ακεραιότητά του αρκετά ώστε να εκτελέσει την τελική καύση και να προσθαλασσωθεί με ακρίβεια στον Ινδικό Ωκεανό, σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από το σημείο-στόχο.

Με την αποστολή αυτή, η SpaceX απέδειξε πως έχει αφήσει πίσω της τα προβλήματα που στοίχειωσαν τις προηγούμενες προσπάθειες. Το Starship δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα φιλόδοξο πρωτότυπο, αλλά ένα όχημα με πραγματικές προοπτικές να μετατραπεί στη ραχοκοκαλιά των σχεδίων για την εξερεύνηση του Άρη και τη δημιουργία διαστημικών υποδομών πέρα από τη Γη.