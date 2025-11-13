Ο ιδρυτής του Twitter «ανασταίνει» το Vine: Αυτό είναι το diVine!

Την ώρα που το διαδίκτυο κατακλύζεται από βίντεο που δημιουργήθηκαν από παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, μια νέα εφαρμογή επιχειρεί να φέρει πίσω μια πιο «ανθρώπινη» μορφή δημιουργικότητας. Ο συνιδρυτής του Twitter, Jack Dorsey, χρηματοδοτεί το diVine, ένα project που αναβιώνει το πνεύμα και μεγάλο μέρος του αρχείου του Vine, της αγαπημένης πλατφόρμας σύντομων looping βίντεο που σημάδεψε τη δεκαετία του 2010.

Το diVine είναι μια ολοκαίνουργια εφαρμογή που επαναφέρει περισσότερα από 100.000 αυθεντικά Vine βίντεο, αποκατεστημένα από ένα παλιό αντίγραφο ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί πριν το Vine κατεβάσει ρολά το 2016. Οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν προφίλ, να βλέπουν ξανά τα κλασικά έξι δευτερόλεπτα δημιουργίας, αλλά και να ανεβάζουν νέα βίντεο, πάντα με το γνώριμο ύφος και τον ρυθμό που έκανε την πλατφόρμα διάσημη.

Σε αντίθεση όμως με τις περισσότερες σύγχρονες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, το diVine δεν θα αφήνει την τεχνητή νοημοσύνη να θολώνει τα νερά. Το σύστημα του θα επισημαίνει και θα αποτρέπει τη δημοσίευση περιεχομένου που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί από παραγωγική AI, σε μια εποχή όπου η αυθεντικότητα στα social media μοιάζει είδος υπό εξαφάνιση.

Η δημιουργία του diVine έγινε δυνατή χάρη στη χρηματοδότηση του «and Other Stuff», του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ίδρυσε ο Dorsey τον Μάιο του 2025. Ο οργανισμός έχει ως στόχο να στηρίζει ανοιχτού κώδικα και πειραματικά έργα που μπορούν να αλλάξουν το τοπίο των κοινωνικών δικτύων, μακριά από παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα και πιέσεις επενδυτών.

Πίσω από την τεχνική πλευρά του project βρίσκεται ο Evan Henshaw-Plath, γνωστός και ως Rabble, ένας από τους πρώτους υπαλλήλους του Twitter και μέλος της ομάδας του «and Other Stuff». Όταν το Vine έκλεισε, μια ομάδα εθελοντών που ονομάζεται Archive Team είχε σώσει τα δεδομένα του σε τεράστια αρχεία μεγέθους 40-50 GB, πρακτικά απροσπέλαστα για τον μέσο χρήστη. Ο Rabble αποφάσισε να ψάξει αν μπορούσε να ανασυστήσει αυτά τα δεδομένα, ώστε να δημιουργηθεί μια νέα πλατφόρμα βασισμένη στο πνεύμα του Vine.

Μετά από μήνες ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων, ο Rabble κατάφερε να εξαγάγει δεκάδες χιλιάδες παλιά βίντεο, να τα συνδέσει με τα αντίστοιχα προφίλ των δημιουργών τους και να αναδημιουργήσει στοιχεία αλληλεπίδρασης, όπως προβολές και σχόλια. Σήμερα, το diVine φιλοξενεί περίπου 150.000 έως 200.000 βίντεο από περίπου 60.000 δημιουργούς, ένα σημαντικό δείγμα από το αρχικό οικοσύστημα του Vine, που μετρούσε εκατομμύρια χρήστες.

Οι δημιουργοί εξακολουθούν να διατηρούν τα δικαιώματα των βίντεό τους. Αν δεν επιθυμούν να εμφανίζονται στο diVine, μπορούν να υποβάλουν αίτημα αφαίρεσης μέσω DMCA ή να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους μέσω των παλιών κοινωνικών λογαριασμών τους. Όσοι το επιθυμούν, μπορούν επίσης να ξαναπάρουν τον λογαριασμό τους και να ανεβάσουν νέο ή χαμένο περιεχόμενο.

Για να διασφαλίσει ότι τα νέα βίντεο είναι πραγματικά, το diVine συνεργάζεται με το Guardian Project, έναν οργανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναπτύσσει εργαλεία επαλήθευσης γνησιότητας μέσω smartphone. Παράλληλα, η εφαρμογή στηρίζεται στο αποκεντρωμένο πρωτόκολλο Nostr — το αγαπημένο project του Dorsey — και είναι ανοιχτού κώδικα, δίνοντας τη δυνατότητα σε προγραμματιστές να δημιουργούν τις δικές τους εκδόσεις και servers.

Σε δήλωσή του, ο Dorsey υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να ενδυναμώσει τους ανεξάρτητους δημιουργούς:

Το Nostr δίνει στους developers τη δυνατότητα να χτίσουν εφαρμογές χωρίς να χρειάζονται venture capital, τοξικά business models ή τεράστιες ομάδες μηχανικών. Θέλω να δείξω τι είναι δυνατό όταν δουλεύεις με πρωτόκολλα που δεν μπορούν να “σβηστούν” από μια εταιρεία με το πάτημα ενός κουμπιού.

Η κίνηση του Dorsey έρχεται λίγους μήνες μετά τις δηλώσεις του Elon Musk ότι σκοπεύει να φέρει πίσω το Vine μέσω του Twitter/X. Μέχρι στιγμής, όμως, η υπόσχεση παραμένει θεωρητική, χωρίς καμία δημόσια κυκλοφορία. Το diVine, αντίθετα, είναι ήδη διαθέσιμο σε iOS και Android μέσω του divine.video, κάνοντας το όραμα του Dorsey πραγματικότητα.

