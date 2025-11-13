Η Google φέρνει τη νέα καρτέλα Images σε Android και iOS

Η Google επανασχεδιάζει τον τρόπο που ανακαλύπτουμε περιεχόμενο στο κινητό, εισάγοντας ένα νέο, αποκλειστικά οπτικό περιβάλλον μέσα στην εφαρμογή Google Search, για αρχή στις ΗΠΑ. Μετά από μήνες δοκιμών, η εταιρεία ξεκινά επίσημα τη διάθεση της νέας καρτέλας Images σε Android και iOS, προσφέροντας στους χρήστες έναν πιο ελκυστικό και άμεσο τρόπο να περιηγούνται σε εικόνες, ιδέες και έμπνευση.

Το Images εμφανίζεται πλέον στο κεντρικό κάτω μενού της εφαρμογής, δίπλα στις υπόλοιπες βασικές επιλογές. Πρόκειται για ένα tab που λειτουργεί σαν μια ατελείωτη ροή φωτογραφιών, προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντα του χρήστη. Η Google το περιγράφει ως «έναν νέο τρόπο να ανακαλύπτεις οπτικό περιεχόμενο», προσθέτοντας ότι η εμπειρία βασίζεται σε εξατομικευμένες προτάσεις και έξυπνη ανανέωση. Με ένα απλό pull-to-refresh, η ροή ενημερώνεται με νέο υλικό, ακριβώς όπως συμβαίνει σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Instagram.

Οι εικόνες που προβάλλονται στο feed προέρχονται από διάφορες ιστοσελίδες και πλατφόρμες, με τη Google να εμφανίζει κάτω από κάθε εικόνα την πηγή της είτε πρόκειται για ειδησεογραφικό site είτε για εφαρμογές όπως το Instagram. Πατώντας πάνω σε μια φωτογραφία, ανοίγει προβολή πλήρους οθόνης, συνοδευόμενη από μια ενότητα με παρόμοιες εικόνες, ώστε ο χρήστης να μπορεί να συνεχίσει την εξερεύνηση χωρίς να επιστρέψει στην αρχική ροή.

Η επιλογή Save επιτρέπει την αποθήκευση φωτογραφιών μέσω της υπάρχουσας λειτουργίας Collections, ενός εργαλείου που βοηθά στην οργάνωση του περιεχομένου σε θεματικούς φακέλους. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν συλλογές εικόνων, ιδεών ή έμπνευσης για μελλοντικά projects. Από την αναζήτηση της επόμενης διακόσμησης σπιτιού έως τη συλλογή φωτογραφιών για δημιουργικό brainstorming, το νέο tab λειτουργεί σαν ένα ψηφιακό moodboard εντός της εφαρμογής Google.

Στην κορυφή του tab υπάρχει μια ειδική γραμμή αναζήτησης με την ένδειξη Search for images, η οποία φέρνει απευθείας αποτελέσματα μόνο σε μορφή φωτογραφιών. Η προσθήκη αυτής της επιλογής διευκολύνει σημαντικά την πλοήγηση, καθιστώντας την αναζήτηση οπτικού περιεχομένου πιο στοχευμένη και πιο γρήγορη από ποτέ.

Αν και η λειτουργία θυμίζει σε μεγάλο βαθμό το Pinterest ή ακόμα και το Google Discover, η Google φαίνεται να επιλέγει μια πιο καθαρή, λιγότερο κοινωνική προσέγγιση. Δεν υπάρχουν likes, σχόλια ή δυνατότητα αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες, παρά μόνο εικόνες, έμπνευση και προσωπική οργάνωση. Ουσιαστικά, το Images προσφέρει μια πιο οπτική εκδοχή του Discover feed, εστιάζοντας αποκλειστικά στην αναζήτηση και τη δημιουργική ανακάλυψη.

Η διάθεση του νέου tab ξεκινά σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες στις ΗΠΑ, με την εταιρεία να σχεδιάζει αργότερα ευρύτερη διάθεση σε άλλες αγορές. Όπως συμβαίνει με πολλές ενημερώσεις της Google, το rollout θα γίνει σταδιακά, μέσω server-side updates, χωρίς να απαιτείται νέα έκδοση της εφαρμογής από το Play Store ή το App Store.

[source]