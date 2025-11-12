Το Google Photos πιο έξυπνο από ποτέ με 6 νέες AI λειτουργίες

Η Google συνεχίζει να ενισχύει το Photos, μετατρέποντάς το σταδιακά από μια απλή εφαρμογή αποθήκευσης εικόνων σε έναν ολοκληρωμένο, AI-βασισμένο βοηθό για τη διαχείριση και την επεξεργασία φωτογραφιών. Η εταιρεία ανακοίνωσε έξι νέες λειτουργίες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουν το editing πιο φυσικό, πιο γρήγορο και πιο προσωποποιημένο.

Η σημαντικότερη από αυτές είναι το «Help me edit», ένα εργαλείο επεξεργασίας που λειτουργεί με φωνητικές ή γραπτές εντολές. Μέσω αυτής της λειτουργίας, οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από το Google Photos να κάνει διορθώσεις σε πορτρέτα ή φωτογραφίες ομάδων – όπως να αφαιρέσει γυαλιά ηλίου ή να ανοίξει τα μάτια κάποιου που βγήκε με κλειστά. Σύμφωνα με την Google, το σύστημα χρησιμοποιεί φωτογραφίες από τα λεγόμενα face groups του χρήστη (δηλαδή τις ομάδες προσώπων που αναγνωρίζει αυτόματα το Photos), ώστε να εξασφαλίζει ότι οι αλλαγές γίνονται με ακρίβεια και φυσικότητα. Η δυνατότητα αυτή έχει αρχίσει ήδη να διατίθεται και σε χρήστες iOS στις ΗΠΑ.

Η δεύτερη μεγάλη προσθήκη είναι η ενσωμάτωση του Nano Banana, του δημιουργικού image editor που μέχρι πρότινος λειτουργούσε αυτόνομα. Μέσω του «Help me edit», οι χρήστες μπορούν πλέον να ζητήσουν πιο ελεύθερους, καλλιτεχνικούς μετασχηματισμούς, όπως να μετατραπεί μια φωτογραφία σε πίνακα Αναγέννησης ή σε μωσαϊκό. Το Nano Banana θα αποτελέσει και τη βάση για μια νέα ενότητα που ονομάζεται Create with AI, όπου θα υπάρχουν έτοιμα templates βασισμένα σε δημοφιλείς προτιμήσεις χρηστών, για να ξεκινά κανείς τη διαδικασία επεξεργασίας πιο γρήγορα. Η νέα καρτέλα Create θα εμφανιστεί στους χρήστες Android στις ΗΠΑ και στην Ινδία την επόμενη εβδομάδα, ενώ αργότερα θα εμπλουτιστεί με προσωποποιημένα templates που θα προσαρμόζονται στα ενδιαφέροντα του εκάστοτε χρήστη, ανάλογα με τις φωτογραφίες του.

Παράλληλα, η Google επεκτείνει σημαντικά τη λειτουργία Ask Photos, το εργαλείο αναζήτησης που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να πραγματοποιεί φυσικές, περιγραφικές αναζητήσεις μέσα στο προσωπικό του photo library – για παράδειγμα, «φωτογραφίες από την παραλία το καλοκαίρι του 2022» ή «εικόνες όπου φοράω κόκκινο σακάκι». Μετά από μια σύντομη παύση και επανεκκίνηση της υπηρεσίας τον Ιούνιο, το Ask Photos επανέρχεται δυναμικά, επεκτεινόμενο σε περισσότερες από 100 νέες αγορές και προσθέτοντας υποστήριξη για 17 επιπλέον γλώσσες μέσα στην εβδομάδα.

Μια ακόμα αξιοσημείωτη προσθήκη είναι το νέο κουμπί Ask, το οποίο έρχεται να εμπλουτίσει την αλληλεπίδραση του χρήστη με τις ίδιες τις φωτογραφίες του. Πατώντας το κουμπί, ο χρήστης μπορεί να κάνει ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο μιας εικόνας, να ζητήσει να βρεθούν παρόμοιες φωτογραφίες στη βιβλιοθήκη του ή να ξεκινήσει τη διαδικασία επεξεργασίας απευθείας μέσα από εκεί. Για παράδειγμα, μπορεί να ρωτήσει «ποιο είναι το σημείο αυτό;», «δείξε μου περισσότερες φωτογραφίες από αυτό το μέρος» ή «μπορείς να κάνεις τη φωτογραφία πιο φωτεινή;». Το χαρακτηριστικό αυτό είναι προς το παρόν διαθέσιμο μόνο στις ΗΠΑ, τόσο σε Android όσο και σε iOS συσκευές.

Αν και προς το παρόν οι περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο στις ΗΠΑ και σε περιορισμένες γλώσσες, η Google έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι θα επεκταθούν σταδιακά παγκοσμίως μέσα στους επόμενους μήνες.

