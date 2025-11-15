Ο Mozilla Firefox θα αποκτήσει το δικό του «AI Window»

Η Mozilla επανέρχεται δυναμικά στη συζήτηση γύρω από το μέλλον του web browsing, ανακοινώνοντας πως ετοιμάζει ένα νέο εργαλείο με κεντρικό ρόλο για την τεχνητή νοημοσύνη: το AI Window. Πρόκειται για μια φιλόδοξη προσθήκη στον Firefox, η οποία υπόσχεται να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το διαδίκτυο, όχι εγκλωβίζοντάς τους σε ατελείωτα chat, αλλά βοηθώντας τους να περιηγηθούν πιο έξυπνα και συνειδητά.

Η εταιρεία, γνωστή για τη σταθερή της ταυτότητα ως «ανεξάρτητος browser» που λειτουργεί υπέρ των χρηστών και όχι υπέρ των διαφημιστικών μοντέλων, παρουσιάζει το AI Window ως έναν «ευφυή και πλήρως ελεγχόμενο από τον χρήστη χώρο». Και τονίζει ότι όλη η διαδικασία ανάπτυξης πραγματοποιείται ανοιχτά, με τη συμμετοχή της κοινότητας, μια προσέγγιση που θυμίζει τις παλαιότερες, πιο έντονα κοινοτικές εποχές του web.

Η κίνηση αυτή έρχεται δύο μήνες μετά το ντεμπούτο του «shake to summarize», μιας λειτουργίας που επιτρέπει στους χρήστες iPhone να κουνήσουν τη συσκευή τους ώστε ο Firefox να δημιουργήσει αυτόματα συνοπτικές παρουσιάσεις των ανοιχτών ιστοσελίδων. Η Mozilla είχε τότε κάνει σαφές ότι επιθυμεί να δώσει στους χρήστες τον έλεγχο: χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη όχι ως υποκατάστατο της αναζήτησης ή της περιήγησης, αλλά ως εργαλείο που βοηθά όταν και όπου ο χρήστης το επιθυμεί.

Η φιλοσοφία αυτή επανέρχεται ακόμα πιο έντονα με το AI Window. Στο εταιρικό της blog, η Mozilla δήλωσε ότι η αγορά γεμίζει από εμπειρίες όπου η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως ένας ατελείωτος διάλογος, μέσα στον οποίο ο χρήστης παραμένει παγιδευμένος. Αντίθετα, εκείνη οραματίζεται μια πιο ανοιχτή προσέγγιση, όπου ο AI βοηθός λειτουργεί σαν συνοδηγός: παρών όταν χρειάζεται, αλλά χωρίς να αφαιρεί από τον χρήστη την ελευθερία να εξερευνήσει το διαδίκτυο με τον δικό του ρυθμό.

Το AI Window θα προστεθεί ως τρίτος τύπος περιήγησης στον Firefox, δίπλα στα ήδη υπάρχοντα private και classic modes. Με αυτόν τον τρόπο, ο browser αποκτά μια τριπλή ταυτότητα: το κλασικό περιβάλλον που γνωρίζουμε, το πιο προστατευμένο και ανώνυμο περιβάλλον, και ένα τρίτο, προσανατολισμένο στην «έξυπνη» χρήση του web.

Σε σχετική ανάρτηση στο Mozilla Connect, η εταιρεία αποκάλυψε ότι το AI Window θα προσφέρει μια από τις πιο πολυσυζητημένες δυνατότητες: επιλογή AI μοντέλου. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης δεν θα είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο ή σύστημα. Αντιθέτως, θα μπορεί να διαλέγει ποια τεχνητή νοημοσύνη ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του. Αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες, η υπόσχεση δείχνει ότι η Mozilla σκοπεύει να διαφοροποιηθεί από άλλες εταιρείες που προσφέρουν AI ενσωματωμένη αλλά μη παραμετροποιήσιμη.

Για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα ή να δοκιμάσουν πρώτοι τη νέα λειτουργία, η Mozilla έχει ήδη ανοίξει λίστα αναμονής.