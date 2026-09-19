Ο Trump ιδρύει την AI Force και ζητά ανάπτυξη της AI χωρίς περιορισμούς

Σύνοψη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την ίδρυση της "AI Force", μίας νέας ομοσπονδιακής υπηρεσίας στα πρότυπα της Space Force, αναθέτοντας τον πλήρη έλεγχο σε έναν ειδικό απεσταλμένο που φέρει τον τίτλο "AI Czar".

Η αμερικανική διοίκηση απορρίπτει κατηγορηματικά τις πρόσφατες προτάσεις κορυφαίων στελεχών εταιρειών όπως η Anthropic, η OpenAI και η xAI για σκόπιμη επιβράδυνση της ανάπτυξης των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Πρωταρχικός κυβερνητικός στόχος παραμένει η αδιαπραγμάτευτη διατήρηση της αμερικανικής κυριαρχίας απέναντι στην ταχύτατη τεχνολογική άνοδο της Κίνας ενόψει των επερχόμενων διπλωματικών συναντήσεων.

Μέσα από επίσημη ψηφοφορία στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, προτείνεται η άμεση μετονομασία του καθιερωμένου όρου "Artificial Intelligence" σε πιο επιβλητικές εκφράσεις όπως "Extreme Intelligence" ή "Supreme Intelligence".

Το γεωπολιτικό τοπίο γύρω από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και τα νευρωνικά δίκτυα αποκτά πλέον εντελώς νέα διάσταση, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση ίδρυσης της "AI Force", ενός πρωτοποριακού κυβερνητικού οργανισμού που δανείζεται τη φιλοσοφία και την οργανωτική δομή της υφιστάμενης Space Force.

Η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να αγνοήσει επιδεικτικά τις επίμονες εκκλήσεις της επιστημονικής κοινότητας και των κορυφαίων ηγετών της βιομηχανίας για την υιοθέτηση ενός αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου προστασίας, επιλέγοντας αντίθετα τον ξεκάθαρο δρόμο της ανεμπόδιστης και διαρκώς επιταχυνόμενης ανάπτυξης των συστημάτων μηχανικής μάθησης.

Η πρωτοβουλία συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να συγκεντρώσει την τεχνολογική ισχύ κάτω από μια ομπρέλα εθνικής ασφάλειας, μετατρέποντας τον κώδικα και την υπολογιστική δύναμη στο πολυτιμότερο στρατηγικό πλεονέκτημα του 21ου αιώνα.

Ποιος είναι ο ρόλος της νεοσύστατης AI Force σύμφωνα με την ανακοίνωση του Donald Trump;

Η AI Force αποτελεί μια υπό διαμόρφωση κυβερνητική υπηρεσία των ΗΠΑ, η οποία στοχεύει στην κεντρική εποπτεία, την προστασία και την ανεμπόδιστη ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης. Ο επιχειρησιακός συντονισμός της υπηρεσίας πρόκειται να ανατεθεί άμεσα σε έναν ειδικά διορισμένο αξιωματούχο, γνωστό ως "AI Czar", έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τη διασφάλιση της τεχνολογικής υπεροχής της χώρας απέναντι στην Κίνα.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι η νέα υπηρεσιακή δομή δεν πρόκειται να λειτουργήσει ως τροχοπέδη για την καινοτομία, αλλά αντιθέτως θα αποτελέσει τον βασικό πυλώνα υποστήριξης των εταιρειών τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται στην αμερικανική επικράτεια. Η ρητορική της ανάρτησης τονίζει χαρακτηριστικά πως ο κρατικός μηχανισμός θα αγκαλιάσει, θα βοηθήσει και θα παρακολουθεί την ανάπτυξη του κλάδου, χωρίς να παρεμποδίζει στο ελάχιστο την ελεύθερη εξέλιξη των αλγορίθμων και των υπολογιστικών υποδομών που απαιτούνται για την εκπαίδευση γιγαντιαίων μοντέλων επόμενης γενιάς.

Η παραλληλισμένη αναφορά με τη Space Force αποδεικνύει την αυξημένη βαρύτητα που αποδίδει πλέον ο Λευκός Οίκος στην τεχνητή νοημοσύνη, αντιμετωπίζοντας την πρωτίστως ως κρίσιμο ζήτημα εθνικής ασφάλειας και πολύ λιγότερο ως ένα απλό εμπορικό προϊόν που χρήζει κανονιστικής παρέμβασης. Η τοποθέτηση ενός "AI Czar" αναμένεται να συγκεντρώσει τεράστιες εξουσίες γύρω από τον έλεγχο των εξαγωγών κρίσιμου τεχνολογικού υλικού, όπως οι κορυφαίοι επεξεργαστές γραφικών αρχιτεκτονικής Blackwell της Nvidia, επιταχύνοντας ταυτόχρονα τις εξαιρετικά χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την αδειοδότηση νέων ενεργειοβόρων κέντρων δεδομένων που θεωρούνται απολύτως απαραίτητα για την τροφοδότηση των νέων clusters. Η κρατική στήριξη μεταφράζεται πρακτικά στην εξασφάλιση άφθονης ηλεκτρικής ενέργειας και στη διευκόλυνση στρατηγικών επενδύσεων που διαφορετικά θα καθυστερούσαν λόγω των τοπικών περιβαλλοντικών ανησυχιών.

Γιατί οι κορυφαίοι ηγέτες της τεχνολογίας ζητούν επιβράδυνση στην ανάπτυξη των μοντέλων AI;

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των μεγαλύτερων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του Dario Amodei της Anthropic, υποστηρίζουν ανοιχτά την ανάγκη για προσωρινή επιβράδυνση της εκπαίδευσης νέων, ισχυρότερων μοντέλων προκειμένου να θεσπιστούν αξιόπιστα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι επικεφαλής των ανταγωνιστικών εταιρειών OpenAI και xAI έχουν επίσης συνταχθεί με την άποψη ότι η ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της υπολογιστικής ισχύος εγκυμονεί απρόβλεπτους κινδύνους για την κοινωνική συνοχή και την παγκόσμια σταθερότητα.

Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των επιστημόνων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της βασικής έρευνας, η πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ εκφράζει την έντονη ανησυχία ότι οποιαδήποτε εσκεμμένη καθυστέρηση θα επιτρέψει σε ξένες δυνάμεις να καλύψουν το τεράστιο τεχνολογικό χάσμα που υπάρχει σήμερα στην αγορά.

Η επικείμενη συνάντηση του Donald Trump με τον Κινέζο ομόλογο του φέρνει τα αυτόνομα αλγοριθμικά συστήματα στην κορυφή της παγκόσμιας γεωπολιτικής ατζέντας, αναδεικνύοντας τις αγεφύρωτες διαφωνίες μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας που ζητά ζωτικό χρόνο για να εφαρμόσει πρακτικές ευθυγράμμισης (AI alignment) και της αμερικανικής κυβέρνησης που απαιτεί αδιάκοπη τεχνολογική επιτάχυνση. Η αμερικανική πλευρά θεωρεί πως η λειτουργία της AI Force θα προσφέρει τα απαραίτητα εχέγγυα ασφαλείας μέσω της άμεσης στρατιωτικοποίησης και της αυστηρής κεντρικής παρακολούθησης των φυσικών υποδομών, παρακάμπτοντας εντελώς την ανάγκη για αυτορρύθμιση των ίδιων των ιδιωτικών εταιρειών.

Αυτή η επιθετική προσέγγιση προκαλεί έντονους προβληματισμούς στους ερευνητές οι οποίοι φοβούνται βάσιμα ότι η εθνικοποίηση των ερευνητικών προσπαθειών θα παραγκωνίσει οριστικά τα κρίσιμα ζητήματα βιοηθικής προς όφελος της ωμής στρατιωτικής και οικονομικής επιβολής.

Πώς σχεδιάζει η αμερικανική κυβέρνηση να μετονομάσει τον όρο Artificial Intelligence;

Ο Donald Trump προωθεί ενεργά τη μετονομασία του ευρέως καθιερωμένου όρου "Artificial Intelligence", υποστηρίζοντας δημόσια ότι η λέξη "τεχνητή" υποβαθμίζει κατάφωρα την πραγματική σημασία και τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνολογίας. Μέσω ανοιχτής διαδικτυακής ψηφοφορίας στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζητά από το κοινό να επιλέξει νέες εναλλακτικές ονομασίες, με επικρατέστερες τις εμφατικές επιλογές "Extreme Intelligence" (Ακραία Νοημοσύνη) και "Supreme Intelligence" (Υπέρτατη Νοημοσύνη).

Η στοχευμένη προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της βασικής ορολογίας αποκαλύπτει μια πολύ βαθύτερη επικοινωνιακή στρατηγική που έχει ως μοναδικό σκοπό να αφαιρέσει το αρνητικό φορτίο, την αίσθηση του αφύσικου και τους έμφυτους φόβους που συνοδεύουν τον όρο "τεχνητό", αναβαθμίζοντας κατακόρυφα την αντίληψη των πολιτών για τη φύση αυτών των συστημάτων. Η πιθανή υιοθέτηση ενός επιβλητικού όρου όπως το "Supreme Intelligence" προσδίδει μια σχεδόν υπερβατική διάσταση στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, προετοιμάζοντας ψυχολογικά το έδαφος για την αποδοχή της γενικής τεχνητής νοημοσύνης (AGI) ως μιας κυρίαρχης και αδιαμφισβήτητης εθνικής δύναμης. Η συντονισμένη αλλαγή της φρασεολογίας από τα υψηλότερα κυβερνητικά κλιμάκια επηρεάζει άμεσα και καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι ρυθμιστικές αρχές και το επενδυτικό κοινό προσεγγίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις, μετατοπίζοντας έξυπνα τη δημόσια συζήτηση από τους υπαρκτούς κινδύνους της αλγοριθμικής μεροληψίας προς την κατεύθυνση της εθνικής υπερηφάνειας, της πατριωτικής ενίσχυσης και της απόλυτης τεχνολογικής ηγεμονίας.