Ο WALL-E έγινε πραγματικότητα: Αυτό είναι το οικιακό ρομπότ της Zeroth

Αν αναπολείτε τη στιγμή που παρακολουθήσατε για πρώτη φορά την ταινία της Pixar και ευχηθήκατε να είχατε κι εσείς έναν μικρό, εκφραστικό φίλο με ερπύστριες να σας ακολουθεί, η Zeroth Robotics μόλις έκανε αυτή την επιθυμία, τεχνολογική πραγματικότητα. Στο πλαίσιο της CES 2026 στο Λας Βέγκας, η νεοσύστατη εταιρεία αποκάλυψε το W1, ένα οικιακό ρομπότ που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση μας με τις μηχανές, μετατρέποντάς τες από απλές συσκευές σε πραγματικούς συγκατοίκους.

Πέρα από τους Voice Assistants: Η εποχή της «ενσώματης νοημοσύνης»

Μέχρι σήμερα, η έννοια του «smart home» περιοριζόταν συχνά σε στατικά ηχεία και φωνητικούς βοηθούς που κάθονται σκονισμένοι σε κάποια γωνία. Η Zeroth, μια εταιρεία που ιδρύθηκε μόλις το 2024, έρχεται να ανατρέψει αυτό το μοντέλο. Το W1 δεν είναι απλώς ένα κινούμενο ηχείο· είναι ένας αυτόνομος βοηθός που αλληλεπιδρά φυσικά με τον χώρο.

Με τιμή που αγγίζει τα 5.599 δολάρια (περίπου 5.200 ευρώ), το W1 δεν απευθύνεται, προς το παρόν, στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, αλλά σε όσους αναζητούν την αιχμή της τεχνολογίας. Ο σχεδιασμός του είναι αναμφίβολα το δυνατό του χαρτί: με ύψος περίπου 57 εκατοστά και βάρος 20 κιλά, διαθέτει δύο ερπύστριες που του επιτρέπουν να κινείται με άνεση όχι μόνο σε λείες επιφάνειες, αλλά και σε γρασίδι, χαλίκι ή πλακόστρωτο. Αυτή η δυνατότητα κίνησης «παντός καιρού» λύνει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των σημερινών οικιακών ρομπότ, που συχνά «παγώνουν» μπροστά στο παραμικρό εμπόδιο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και καθημερινή χρήση

Κάτω από το συμπαθητικό του κέλυφος, το W1 κρύβει ένα εξελιγμένο σύστημα πλοήγησης που βασίζεται σε LiDAR, RGB κάμερες και πληθώρα αισθητήρων. Αυτό του επιτρέπει να χαρτογραφεί το περιβάλλον του, να αποφεύγει εμπόδια (όπως το αγαπημένο σας βάζο ή το κατοικίδιο) και να σας ακολουθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο.

Η πρακτικότητα, ωστόσο, είναι το ζητούμενο. Το W1 μπορεί να μεταφέρει φορτία έως και 50 κιλά (υπερδιπλάσιο του βάρους του), λειτουργώντας ως ένας ακούραστος αχθοφόρος για τα ψώνια, τα άπλυτα ή τα εργαλεία στον κήπο. Παράλληλα, η ενσωματωμένη κάμερα 13-megapixel του επιτρέπει να τραβάει φωτογραφίες ή να λειτουργεί ως κινητή κάμερα ασφαλείας. Αν και η ταχύτητά του περιορίζεται στο 1,7 χλμ./ώρα, η Zeroth τονίζει ότι προτεραιότητα είναι η ασφάλεια και η αρμονική συνύπαρξη στον χώρο, όχι οι επιδόσεις ταχύτητας.

Το «DNA» της Zeroth και το οικοσύστημα ρομπότ

Το W1 δεν είναι το μοναδικό δημιούργημα της εταιρείας. Η Zeroth παρουσίασε μια πλήρη γκάμα που βασίζεται στο ίδιο λογισμικό υπόβαθρο, το οποίο ονομάζει «Technology DNA». Αυτό το ενοποιημένο σύστημα επιτρέπει στα ρομπότ να αναβαθμίζονται συνεχώς, αποκτώντας νέες δεξιότητες και συμπεριφορές μέσω updates, παρόμοια με τον τρόπο που αναβαθμίζουμε τα smartphones μας.

Στην ίδια οικογένεια ανήκει και το M1, ένα μικρότερο ανθρωποειδές ρομπότ ύψους 38 εκατοστών, σχεδιασμένο ως σύντροφος γραφείου ή σπιτιού, με τιμή εκκίνησης τα 2.899 δολάρια. Το M1, αξιοποιώντας προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (όπως το Gemini της Google σύμφωνα με αναφορές), εστιάζει στην επικοινωνία και την ψυχαγωγία. Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσει το A1, ένα τετράποδο ρομπότ για developers, και τον Jupiter, ένα ανθρωποειδές φυσικού μεγέθους για πιο απαιτητικές εργασίες.

Συναισθηματική νοημοσύνη: Το κλειδί της επιτυχίας;

Αυτό που διαφοροποιεί τη Zeroth από τους ανταγωνιστές της είναι η έμφαση στο συναίσθημα. Οι σχεδιαστές της κατανόησαν ότι για να βάλουμε μια μηχανή στο σπίτι μας, πρέπει να νιώθουμε οικειότητα μαζί της. Η ομοιότητα με τον WALL-E (αν και το συγκεκριμένο μοντέλο δεν φέρει την επίσημη άδεια της Disney στις ΗΠΑ) δεν είναι τυχαία. Στόχος είναι το ρομπότ να μη μοιάζει με εργαλείο, αλλά με μέλος της οικογένειας.

Οι προπαραγγελίες για το W1 αναμένεται να ανοίξουν το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις παραδόσεις να ακολουθούν αργότερα μέσα στο έτος. Μένει να φανεί αν το κοινό είναι έτοιμο να υιοθετήσει έναν τέτοιο «βοηθό» και αν η υπόσχεση της Zeroth για ένα ρομπότ που εξελίσσεται μαζί με τον ιδιοκτήτη του θα επαληθευτεί στην πράξη.