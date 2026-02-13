Οι δημιουργοί του Space Marine 2 ετοιμάζουν το απόλυτο παιχνίδι John Wick

Ο «Baba Yaga» ετοιμάζεται να αφήσει το στίγμα του στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών με έναν τίτλο που υπόσχεται να μεταφέρει την καταιγιστική δράση των ταινιών στις οθόνες μας. Η Saber Interactive, το στούντιο που βρίσκεται πίσω από την τεράστια εμπορική επιτυχία του Warhammer 40,000: Space Marine 2, ανακοίνωσε επίσημα την ανάπτυξη ενός νέου AAA παιχνιδιού βασισμένο στο σύμπαν του John Wick.

Η συνεργασία αυτή με την Lionsgate αποτελεί μια στρατηγική επιλογή που στοχεύει να εκμεταλλευτεί τη δυναμική του franchise, μετατρέποντας τη κινηματογραφική εμπειρία σε διαδραστική ψυχαγωγία υψηλών προδιαγραφών.

Από το σινεμά στην κονσόλα: Η υπόσχεση του «Gun-Fu»

Το κεντρικό στοιχείο που έχει κάνει τις ταινίες του John Wick να ξεχωρίζουν, δεν είναι άλλο από τη μοναδική χορογραφία μάχης, γνωστή ως «gun-fu». Αυτός ο συνδυασμός πολεμικών τεχνών και πυροβολισμών εξ επαφής αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για κάθε developer που επιχειρεί να προσεγγίσει το franchise. Η Saber Interactive, ωστόσο, φαίνεται αποφασισμένη να κερδίσει το στοίχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιχνίδι θα είναι ένα action-shooter που θα δίνει έμφαση στην τακτική βία και τη ροή της μάχης. Στόχος είναι ο παίκτης να μην αισθάνεται απλώς ως ένας χειριστής όπλων, αλλά να ενσαρκώνει την απόλυτη φονική μηχανή που έχουμε δει στη μεγάλη οθόνη. Η ομάδα ανάπτυξης εργάζεται πάνω σε μηχανισμούς που θα επιτρέπουν την ομαλή εναλλαγή μεταξύ μάχης σώμα με σώμα και χρήσης πυροβόλων όπλων, προσπαθώντας να αναπαράγει την αίσθηση του ρυθμού που χαρακτηρίζει τις σκηνές δράσης του Chad Stahelski.

Μια πρωτότυπη ιστορία στο σύμπαν του Wick

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της ανακοίνωσης αφορά το σενάριο. Το παιχνίδι δεν θα αποτελεί μεταφορά κάποιας από τις τέσσερις ταινίες, ούτε θα προσπαθήσει να αντιγράψει γεγονότα που έχουμε ήδη δει. Αντιθέτως, θα αφηγηθεί μια εντελώς νέα, πρωτότυπη ιστορία που θα εντάσσεται στον κανόνα (canon) του σύμπαντος του John Wick.

Αυτό δίνει στους δημιουργούς την ελευθερία να εξερευνήσουν πτυχές του υποκόσμου της High Table και του ξενοδοχείου Continental που ίσως δεν χώρεσαν στον κινηματογραφικό χρόνο. Αν και δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν ο Keanu Reeves θα δανείσει τη φωνή ή τη μορφή του στον πρωταγωνιστή, η φύση του project ως AAA παραγωγής αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για συμμετοχή μεγάλων ονομάτων. Το σίγουρο είναι πως οι φαν του franchise διψούν για περισσότερη εμβάθυνση στη μυθολογία των πληρωμένων δολοφόνων και το παιχνίδι φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό.

Η Saber Interactive και η «ψήφος εμπιστοσύνης»

Η επιλογή της Saber Interactive δεν είναι τυχαία. Το στούντιο διανύει την καλύτερη φάση της ιστορίας του, έχοντας μόλις παραδώσει το Space Marine 2, έναν τίτλο που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για το σύστημα μάχης και τον τεχνικό του τομέα. Η εμπειρία τους στο να διαχειρίζονται μεγάλα franchise (όπως έκαναν και με το World War Z) αποτελεί εγγύηση πως το project βρίσκεται σε ικανά χέρια.

Ο Danny Isaacs, επικεφαλής λειτουργιών της Saber, δήλωσε πως η ομάδα του αντιλαμβάνεται πλήρως το βάρος της ευθύνης. Η μεταφορά ενός τόσο εικονικού ήρωα σε video game απαιτεί προσοχή στη λεπτομέρεια και σεβασμό στο πρωτογενές υλικό. Η Saber έχει αποδείξει πως ξέρει να σέβεται τις βάσεις οπαδών (fanbases) και να παραδίδει προϊόντα που είναι πιστά στο πνεύμα των αρχικών έργων, προσφέροντας παράλληλα φρέσκους μηχανισμούς gameplay.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας ή οι πλατφόρμες στις οποίες θα δούμε το παιχνίδι, αν και η κυκλοφορία σε PC, PlayStation 5 και Xbox Series X|S θεωρείται σχεδόν βέβαιη δεδομένου του "AAA" χαρακτήρα του.