Rayman 30th Anniversary: Η Ubisoft κυκλοφορεί συλλογή με τα κλασικά παιχνίδια και ντοκιμαντέρ

Τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη εμφάνιση του εμβληματικού ήρωα χωρίς άκρα, η Ubisoft αποφασίζει να ανοίξει το χρονοντούλαπο της ιστορίας της. Σε μια βιομηχανία που συχνά τρέχει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς προς το μέλλον, η γαλλική εταιρεία κάνει μια σημαντική στάση στο παρελθόν, ανακοινώνοντας την άμεση κυκλοφορία της «Rayman 30th Anniversary Edition». Πρόκειται για ένα πακέτο που στοχεύει κατευθείαν στο συναίσθημα της νοσταλγίας, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τους τίτλους που καθιέρωσαν το platforming είδος στα μέσα της δεκαετίας του '90.

Η συγκεκριμένη έκδοση, η οποία γίνεται διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας GOG, δεν αποτελεί απλώς μια επανακυκλοφορία, αλλά μια προσπάθεια ψηφιακής διατήρησης της κληρονομιάς του Michel Ancel. Για τους λάτρεις του retro gaming και τους ιστορικούς του μέσου, η κίνηση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συνοδεύεται από σπάνιο υλικό τεκμηρίωσης.

Τι περιλαμβάνει το εορταστικό πακέτο

Στην καρδιά της συλλογής βρίσκονται δύο από τους πιο επιδραστικούς τίτλους της σειράς. Αρχικά, το πρωτότυπο Rayman του 1995, το παιχνίδι που σύστησε τον χαρακτήρα στο κοινό. Πρόκειται για έναν τίτλο που φημίζεται ακόμη και σήμερα για την εξαιρετική 2D αισθητική του, τα ζωντανά χρώματα και, φυσικά, τον αμείλικτο βαθμό δυσκολίας του που δοκίμασε τα νεύρα μιας ολόκληρης γενιάς gamers.

Δίπλα του στέκεται το Rayman 2: The Great Escape, το οποίο σηματοδότησε τη μετάβαση της σειράς στην τρισδιάστατη εποχή. Θεωρείται από πολλούς κριτικούς ως ένα από τα αρτιότερα 3D platformers που δημιουργήθηκαν ποτέ, ξεχωρίζοντας για τον σκοτεινότερο τόνο του και τους ευφάνταστους μηχανισμούς παιχνιδιού. Η παρουσία του στη συλλογή υπενθυμίζει την τεχνική αρτιότητα της Ubisoft εκείνη την περίοδο, όταν η μετάβαση από τα 2D στα 3D γραφικά ήταν η «Αχίλλειος πτέρνα» για πολλά άλλα franchises.

Ωστόσο, παρατηρητικοί fans θα διαπιστώσουν μια ηχηρή απουσία: το Rayman 3: Hoodlum Havoc δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο. Η επιλογή αυτή εστιάζει αποκλειστικά στα έργα που φέρουν την άμεση σφραγίδα και το όραμα του αρχικού δημιουργού, αφήνοντας εκτός τη συνέχεια της σειράς, ίσως για να διατηρηθεί η θεματική συνοχή των «πατέρων» του franchise.

Το στοιχείο που διαφοροποιεί αυτή την κυκλοφορία από μια τυπική συλλογή roms είναι η συμπερίληψη του «Rayman by Michel Ancel». Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ντοκιμαντέρ που ρίχνει φως στη διαδικασία ανάπτυξης του παιχνιδιού. Μέσα από αυτό, οι παίκτες έχουν την ευκαιρία να δουν αδημοσίευτα προσχέδια, να ακούσουν σχολιασμό από τον ίδιο τον Ancel και να κατανοήσουν τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η ομάδα ανάπτυξης.

Επιπλέον, η κυκλοφορία περιλαμβάνει το Rayman Designer, ένα εργαλείο που επέτρεπε στους παίκτες να δημιουργήσουν τις δικές τους πίστες, ενισχύοντας το replayability του αρχικού τίτλου. Είναι μια υπενθύμιση μιας εποχής όπου τα level editors ήταν δωρεάν παροχή και όχι επί πληρωμή DLC.

Το μέλλον του Rayman

Η κυκλοφορία της 30th Anniversary Edition έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου οι φήμες για το μέλλον του Rayman έχουν φουντώσει. Μετά την επιτυχημένη επανεμφάνιση του ήρωα στο Mario + Rabbids Sparks of Hope ως DLC, το κοινό ζητά επιτακτικά έναν νέο, αυτόνομο τίτλο. Αν και η παρούσα συλλογή δεν είναι το καινούργιο κεφάλαιο που όλοι περιμένουν, λειτουργεί ως ιδανικό ορεκτικό και ως απόδειξη ότι η Ubisoft αναγνωρίζει ακόμα τη βαρύτητα του ονόματος «Rayman».