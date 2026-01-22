Η Ubisoft ανακοίνωσε την οριστική ακύρωση του πολυαναμενόμενου remake του Prince of Persia: The Sands of Time, μαζί με πέντε ακόμη τίτλους που βρίσκονταν υπό ανάπτυξη. Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή στο καλεντάρι κυκλοφοριών, αλλά μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου «επανεκκίνησης» για τον γαλλικό κολοσσό, ο οποίος επιχειρεί να εξορθολογίσει τα οικονομικά του και να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά του σε μια αγορά που δεν συγχωρεί πλέον τα λάθη.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου

Η περίπτωση του Prince of Persia: The Sands of Time Remake θα διδάσκεται πιθανότατα στο μέλλον ως παράδειγμα προς αποφυγή στη διαχείριση έργων λογισμικού. Ο τίτλος, που είχε ανακοινωθεί αρχικά το 2020, πέρασε από σαράντα κύματα. Η αρχική αποκάλυψη κατακρίθηκε έντονα για τον οπτικό τομέα, οδηγώντας την εταιρεία να μεταφέρει την ανάπτυξη από τα στούντιο της Ινδίας (Pune και Mumbai) στην έμπειρη ομάδα του Μόντρεαλ.

Παρά τις διαβεβαιώσεις και τις επανειλημμένες καθυστερήσεις, το «θαύμα» δεν έγινε ποτέ. Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση, η απόφαση για την ακύρωση ελήφθη διότι το project «δεν κατάφερε να φτάσει τα νέα ενισχυμένα πρότυπα ποιότητας». Η ομάδα ανάπτυξης, σε ένα μήνυμα που προσπαθεί να μετριάσει την απογοήτευση, ανέφερε πως η συνέχιση του έργου θα απαιτούσε πόρους και χρόνο που η εταιρεία δεν μπορούσε πλέον να διαθέσει υπεύθυνα.

Για τους νοσταλγούς του 2003, η πικρία είναι μεγάλη. Το παιχνίδι που καθόρισε το είδος των action-adventure και εισήγαγε μηχανισμούς όπως το γύρισμα του χρόνου, δεν θα δει –τουλάχιστον άμεσα– τη σύγχρονη εκδοχή του.

Η «σκούπα» της αναδιάρθρωσης: Ακυρώσεις και λουκέτα

Το Prince of Persia δεν ήταν το μόνο θύμα. Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής «επιλεκτικής προτεραιότητας χαρτοφυλακίου», η Ubisoft τράβηξε την πρίζα σε πέντε ακόμα παιχνίδια:

Τρία μη ανακοινωθέντα νέα IPs (Intellectual Properties).

Έναν τίτλο για φορητές συσκευές.

Ένα ακόμη project που δεν κατονομάστηκε.

Παράλληλα με τις ακυρώσεις, η εταιρεία ανακοίνωσε καθυστερήσεις για επτά άλλους τίτλους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητά τους. Ανάμεσα σε αυτούς φημολογείται έντονα πως βρίσκεται και το remake του Assassin’s Creed: Black Flag, μια ακόμη κυκλοφορία που το κοινό αναμένει με ανυπομονησία.

Το κόστος της αναδιάρθρωσης, ωστόσο, έχει και ανθρώπινο πρόσημο. Η Ubisoft προχωρά στο κλείσιμο των στούντιο στη Στοκχόλμη και το Χάλιφαξ, ενώ αναμένονται απολύσεις και ανακατατάξεις σε άλλες θυγατρικές, συμπεριλαμβανομένης της Massive Entertainment.

Η νέα δομή

Πέρα από τις περικοπές, η διοίκηση του Yves Guillemot παρουσίασε το όραμα για την επόμενη μέρα. Η εταιρεία σπάει την παραδοσιακή της δομή και χωρίζεται σε πέντε ανεξάρτητους επιχειρηματικούς πυλώνες, ή αλλιώς «Creative Houses», με στόχο την ευελιξία και την εξειδίκευση:

Vantage Studios: Θα διαχειρίζεται τα βαριά χαρτιά (Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six). Shooter Experiences: Εστίαση σε ανταγωνιστικά παιχνίδια (The Division, Ghost Recon). Live Experiences: Τίτλοι υπηρεσίας και multiplayer (For Honor, The Crew). Immersive Fantasy & Narrative: Εδώ θα ανήκαν το Prince of Persia και το Rayman. Casual & Family: Για τίτλους όπως το Just Dance.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον

Η κίνηση της Ubisoft ερμηνεύεται από αναλυτές ως μια προσπάθεια «επιστροφής στα βασικά» και μείωσης του ρίσκου. Η εταιρεία φαίνεται να απομακρύνεται από γραμμικές εμπειρίες μικρότερης κλίμακας για να παίξει τα ρέστα της σε τεράστιους ανοιχτούς κόσμους και Live Service παιχνίδια που μπορούν να φέρνουν έσοδα σε βάθος χρόνου.