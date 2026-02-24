Η Ubisoft επιβεβαιώνει τον ερχομό πολλαπλών Assassin’s Creed & Far Cry

Σύνοψη

Ο CEO της Ubisoft, Yves Guillemot, ανακοίνωσε τριετές σχέδιο αναδιάρθρωσης με μειώσεις κόστους ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων και το νέο λειτουργικό μοντέλο "Creative House".

Επιβεβαιώνεται η ανάπτυξη πολλαπλών νέων τίτλων για τα franchises Assassin's Creed και Far Cry.

Το remake του Prince of Persia ακυρώθηκε προκειμένου οι προγραμματιστές να μεταφερθούν σε έργα υψηλότερης προτεραιότητας.

Στα σκαριά βρίσκεται ένα νέο Ghost Recon με πειραματική ενσωμάτωση τεχνολογίας AI για τους NPC συμπαίκτες, καθώς και η επιστροφή του Rayman.

Οι απολύσεις και η αναδιοργάνωση αναμένεται να επηρεάσουν τα ευρωπαϊκά στούντιο, ενώ η τοπική αγορά θα δει αυξημένη έμφαση στις premium εκδόσεις των επερχόμενων AAA τίτλων.

Η διοίκηση της Ubisoft προχωρά σε ριζική αναδιάρθρωση του εσωτερικού της μοντέλου και του επερχόμενου καταλόγου κυκλοφοριών της.

Μέσα από πρόσφατη συνέντευξη στο Variety, ο CEO της εταιρείας, Yves Guillemot, επιβεβαίωσε την άμεση εφαρμογή ενός τριετούς στρατηγικού πλάνου που αποσκοπεί στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας για τα κορυφαία franchises της.

Η αναδιοργάνωση έρχεται ως απάντηση στα οικονομικά αποτελέσματα των προηγούμενων τριμήνων και περιλαμβάνει τη μετάβαση στη δομή "Creative House".

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις οδηγούν σε απολύσεις και ακυρώσεις περιφερειακών τίτλων, καθορίζοντας ξεκάθαρα τον προσανατολισμό της γαλλικής εταιρείας για το υπόλοιπο της τρέχουσας γενιάς κονσολών. Η έμφαση δίνεται πλέον στη διασφάλιση της ποιότητας και των εμπορικών επιδόσεων παιχνιδιών μαζικής απήχησης.

Ποιο είναι το τριετές πλάνο αναδιάρθρωσης της Ubisoft και ποια παιχνίδια αφορά;

Η Ubisoft εφαρμόζει ένα τριετές πλάνο με την ονομασία "Creative House", στοχεύοντας σε μειώσεις λειτουργικών εξόδων 200 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω στοχευμένων απολύσεων και εσωτερικών μετακινήσεων. Το στρατηγικό βάρος μετατοπίζεται αποκλειστικά στα μεγάλα franchises της, επιβεβαιώνοντας την ανάπτυξη πολλαπλών τίτλων Assassin's Creed και Far Cry, ενώ μικρότερα projects, όπως το Prince of Persia remake, ακυρώνονται οριστικά.

Η δομή "Creative House" ουσιαστικά ενοποιεί τους πόρους ανάπτυξης της εταιρείας, καταργώντας παλαιότερα, πολυδιασπασμένα συστήματα διαχείρισης. Ο Guillemot ανέφερε ρητά ότι η αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου κατέδειξε την ανάγκη συγκέντρωσης των πιο έμπειρων προγραμματιστών στα πιο κερδοφόρα και αναγνωρίσιμα brands.

Η ακύρωση του Prince of Persia και η επικράτηση των μεγαθηρίων

Η απόφαση να τερματιστεί η ανάπτυξη του remake του Prince of Persia αποτελεί ίσως την πιο ηχηρή απόδειξη της νέας προσέγγισης. Σύμφωνα με τα τεχνικά στελέχη της εταιρείας, η ομάδα ανάπτυξης δεν απολύθηκε στο σύνολο της, αλλά ο βασικός πυρήνας των δημιουργών μεταφέρθηκε άμεσα στην παραγωγή των νέων κεφαλαίων του Assassin's Creed και του Far Cry.

Η Ubisoft επιλέγει να μην διασπείρει τον προϋπολογισμό της σε projects που απαιτούν εκτεταμένο χρόνο ανάπτυξης χωρίς εγγυημένη μαζική εμπορική επιτυχία.

Οι επερχόμενοι τίτλοι Assassin's Creed αναμένεται να συνεχίσουν την προσέγγιση της κεντρικής πλατφόρμας "Infinity", προσφέροντας διαφορετικές εμπειρίες κάτω από ένα κοινό ψηφιακό οικοσύστημα. Παράλληλα, τα νέα Far Cry projects θα στηριχθούν σε αναβαθμισμένες εκδόσεις της μηχανής γραφικών Dunia, με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης στις σύγχρονες κονσόλες και το PC, προσφέροντας πιο λεπτομερή και δυναμικά περιβάλλοντα.

Πειραματισμοί με την Τεχνητή Νοημοσύνη και επιστροφή του Rayman

Παρά τις περικοπές, η εταιρεία διατηρεί ένα ελεγχόμενο περιθώριο για τεχνολογική καινοτομία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο franchise του Ghost Recon, όπου η Ubisoft φαίνεται να δοκιμάζει προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) για τη λειτουργία των NPC συμπαικτών. Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει ως στόχο να προσφέρει ρεαλιστικότερη τακτική συμπεριφορά και καλύτερη ανταπόκριση στις εντολές του παίκτη, μειώνοντας την εξάρτηση από τα προκαθορισμένα (scripted) μοτίβα του παρελθόντος.

Επιπρόσθετα, ο Guillemot άφησε σαφείς αιχμές για την επιστροφή του Rayman. Αν και η εταιρεία δεν παρουσίασε επίσημα κάποιο gameplay βίντεο, ξεκαθαρίστηκε ότι οι ομάδες εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επαναφέρουν το συγκεκριμένο IP, πιθανώς μέσω ενός 30th Anniversary Edition που θα λειτουργήσει ως βαρόμετρο για τη ζήτηση της αγοράς.

Η άποψη του Techgear

Η κυνικότητα των αποφάσεων του Yves Guillemot αποτυπώνει πλήρως τη σημερινή πραγματικότητα της βιομηχανίας του gaming. Η λειτουργία "Creative House" δεν είναι τίποτε άλλο από έναν ωραιοποιημένο όρο για την ασφαλή οδό: την παραγωγή ατελείωτων sequels. Η ακύρωση του Prince of Persia υπέρ περισσότερων Assassin's Creed αποδεικνύει ότι τα ευρωπαϊκά AAA στούντιο αδυνατούν πλέον να ρισκάρουν οικονομικά.

Αν και η έμφαση στην ενσωμάτωση AI εργαλείων στο Ghost Recon δείχνει τεχνολογική εξέλιξη, η συνολική συρρίκνωση του χαρτοφυλακίου της Ubisoft αφαιρεί μεγάλο μέρος του δημιουργικού αέρα που έκανε ιστορικά την εταιρεία να ξεχωρίζει. Οι καταναλωτές αποκτούν εγγυημένη ποιότητα (λόγω εστίασης των πόρων), αλλά χάνουν την ποικιλομορφία.