Οι δουλειές που «σβήνει» πιο γρήγορα η Τεχνητή Νοημοσύνη

Μέχρι το 2030, περίπου 92 εκατομμύρια θέσεις εργασίας αναμένεται να εξαφανιστούν, καθώς η AI διεισδύει ολοένα και βαθύτερα σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας. Νέα μελέτη του World Economic Forum καταγράφει ποιοι τομείς κινδυνεύουν περισσότερο, ποιοι δείχνουν πιο ανθεκτικοί και γιατί η μετάβαση αυτή δημιουργεί μεγάλες κοινωνικές και επαγγελματικές προκλήσεις.

Η ανάλυση δείχνει ότι οι βιομηχανίες που βασίζονται σε μεγάλες ποσότητες υψηλής ποιότητας δεδομένων είναι οι πρώτες που υιοθετούν συστήματα AI σε ποσοστά που αγγίζουν το 60% με 70%. Αντίθετα, οι τομείς όπου τα δεδομένα είναι ελλιπή, διασπασμένα ή δύσκολα προσβάσιμα, εμφανίζουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά αυτοματοποίησης, κάτω από 25%. Με απλά λόγια, όπου υπάρχουν ξεκάθαρα και καλά οργανωμένα δεδομένα, η μηχανή βρίσκει εύφορο έδαφος να αντικαταστήσει τον άνθρωπο.

Σε αυτήν την πρώτη γραμμή βρίσκονται επαγγέλματα όπως τα οικονομικά, η υποστήριξη πελατών, η υγεία σε ορισμένα τμήματα, οι μεταφραστές, οι ιστορικοί αλλά και οι συγγραφείς. Από την άλλη, θέσεις που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση, παραγωγή πρωτογενούς γνώσης ή πρόσβαση σε ιδιόκτητα δεδομένα – όπως οι γιατροί ή οι μηχανικοί που εργάζονται σε αυτόνομα οχήματα – φαίνεται πως προς το παρόν παραμένουν πιο ασφαλείς.

Ο Andrew Ng, δημιουργός του DeepLearning.AI και ιδρυτής του Google Brain Project, εξήγησε χαρακτηριστικά σε μια ομιλία του ότι «τα δεδομένα είναι το καύσιμο για την τεχνητή νοημοσύνη και τα σύγχρονα συστήματα δεν χρειάζονται μόνο θερμίδες, αλλά και υψηλής ποιότητας διατροφή».

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο οι δουλειές που χάνονται. Σύμφωνα με τη McKinsey & Company, ενώ 92 εκατομμύρια θέσεις αναμένεται να εξαφανιστούν, ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν περίπου 170 εκατομμύρια νέες . Η πρόκληση έγκειται στο ότι αυτές οι νέες δουλειές δεν θα βρίσκονται στις ίδιες περιοχές, ούτε θα απαιτούν τις ίδιες δεξιότητες από τους ίδιους ανθρώπους. Η McKinsey υπογραμμίζει ότι το μεγαλύτερο ζήτημα είναι η αναντιστοιχία ανάμεσα στις δεξιότητες που διαθέτει σήμερα ο εργαζόμενος και σε αυτές που θα χρειαστούν για τις δουλειές του μέλλοντος.

Αν κοιτάξει κανείς τους τομείς που ήδη επηρεάζονται, η εικόνα δεν είναι ενθαρρυντική για τους προγραμματιστές. Εργαλεία όπως το GitHub Copilot, που «διαβάζουν» πάνω από 420 εκατομμύρια αποσπάσματα κώδικα, βοηθούν τους developers να αυξήσουν εντυπωσιακά την παραγωγικότητά τους. Σχεδόν το 75% των προγραμματιστών δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τέτοιου είδους εργαλεία, γεγονός που δείχνει την ταχύτητα με την οποία το AI ενσωματώνεται στο επάγγελμά τους.

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, περίπου το 70% των συναλλαγών μετοχών στις ΗΠΑ εκτελείται πλέον με αλγοριθμικό trading που καθοδηγείται από τεχνητή νοημοσύνη. Η εξυπηρέτηση πελατών αποτελεί επίσης εύκολη λεία για τα μοντέλα AI, οδηγώντας σε ταχύτερες απαντήσεις αλλά και σε μείωση κόστους κατά σχεδόν 24%.

Αντιθέτως, σε κλάδους όπου τα δεδομένα είναι περιορισμένα, η αυτοματοποίηση συναντά εμπόδια. Στην υγεία, η χρήση AI παραμένει σχετικά χαμηλή, καθώς λιγότερο από το 10% των δεδομένων χειρουργικών επεμβάσεων είναι διαθέσιμα δημόσια, με αποτέλεσμα η πρόοδος να εμποδίζεται από κανονισμούς και από κατακερματισμένες βάσεις δεδομένων. Παρόμοια εικόνα συναντάται και στις κατασκευές, όπου η έλλειψη ψηφιοποιημένων και συνεκτικών αρχείων επιβραδύνει τον εκσυγχρονισμό. Στην εκπαίδευση, οι αυστηρές ρυθμίσεις για την ιδιωτικότητα, όπως ο νόμος FERPA στις ΗΠΑ, εμποδίζουν την εκτεταμένη χρήση της AI σε εξατομικευμένα μαθησιακά περιβάλλοντα.

Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: υπάρχει δουλειά που να είναι πραγματικά «αλεξίσφαιρη» απέναντι στην AI; Οι ειδικοί συμφωνούν ότι καμία καριέρα δεν μπορεί να θεωρηθεί εντελώς απρόσβλητη. Ωστόσο, οι αναλυτές του Career Institute επισημαίνουν ότι οι εργαζόμενοι που θέλουν να παραμείνουν χρήσιμοι σε βάθος χρόνου πρέπει να στραφούν σε τομείς όπου η ανθρώπινη κρίση, η δημιουργικότητα και η συναισθηματική νοημοσύνη παραμένουν απαραίτητες. Επαγγέλματα που συνδυάζουν γνώση AI με προσωπική και φυσική εξειδίκευση – όπως οι επαγγελματίες υγείας, οι εκπαιδευτές τεχνικών δεξιοτήτων και οι σύμβουλοι – εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Η Microsoft Research προειδοποιεί ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη θα μεταμορφώσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο, με βαθιές επιπτώσεις για το μέλλον της απασχόλησης. Το στοίχημα για τις κοινωνίες είναι αν θα μπορέσουν να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στις χαμένες και στις νέες ευκαιρίες, εξοπλίζοντας τους εργαζόμενους με τις δεξιότητες που θα χρειαστούν στον κόσμο που έρχεται.

