Οι «Virtual Humans» που κλέβουν τη δουλειά των πωλητών στην Κίνα

Στην Κίνα, η ραγδαία άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει αρχίσει να αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι λεγόμενοι “virtual humans”, ψηφιακοί πωλητές βασισμένοι σε τεχνητή νοημοσύνη, έχουν αρχίσει να αντικαθιστούν τους πραγματικούς ανθρώπους που μέχρι τώρα έκαναν livestreaming παρουσιάζοντας προϊόντα σε πλατφόρμες όπως το Taobao και το Pinduoduo. Και, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όχι μόνο αντέχουν να εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο, επτά μέρες την εβδομάδα, αλλά πουλάνε και περισσότερο.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κανάλι της Brother στο Taobao. Εκεί, μια νεαρή γυναίκα με λευκό πουκάμισο και μαύρη φούστα παρουσιάζει διαρκώς τα χαρακτηριστικά εκτυπωτών γραφείου. Χαιρετά τους χρήστες που μπαίνουν στην πλατφόρμα, δείχνει το προϊόν, απαντά σε ερωτήσεις. Μόνο που η γυναίκα αυτή δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Είναι δημιούργημα της PLTFRM, μιας εταιρείας μάρκετινγκ με έδρα τη Σαγκάη, η οποία έχει αναπτύξει περίπου 30 τέτοιους ψηφιακούς πωλητές με τη βοήθεια AI τεχνολογιών από τις Baidu και DeepSeek .

Στην πράξη, οι πωλήσεις που πετυχαίνουν οι “virtual humans” ξεπερνούν εκείνες των κανονικών εργαζομένων. Η Brother, μάλιστα, ανακοίνωσε ότι ο ψηφιακός της εκπρόσωπος κατάφερε να πουλήσει προϊόντα αξίας 2.500 δολαρίων μέσα στις δύο πρώτες ώρες που βγήκε στον αέρα. Από τότε που υιοθέτησε τη λύση αυτή, οι συνολικές της πωλήσεις μέσω livestream έχουν αυξηθεί κατά 30%. «Κάθε πρωί, ελέγχουμε τα στοιχεία για να δούμε πόσα πούλησε ο AI host όσο εμείς κοιμόμασταν. Έχει γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας», σημειώνει χαρακτηριστικά η εταιρεία.

Η PLTFRM εξηγεί ότι η τεχνολογία αυτή λύνει ένα βασικό πρόβλημα του παραδοσιακού livestreaming: την κόπωση των ανθρώπων παρουσιαστών. Ένας άνθρωπος δύσκολα μπορεί να μιλάει με ενέργεια και χαμόγελο για περισσότερες από τρεις ή τέσσερις ώρες. Ο τόνος πέφτει, η φωνή κουράζεται, η παρουσίαση γίνεται λιγότερο ζωντανή. Αντίθετα, οι ψηφιακοί πωλητές δεν κουράζονται ποτέ και διατηρούν πάντα τον ίδιο ενθουσιασμό. Έτσι, ακόμα και αν στην αρχή το κοινό ανταποκρίνεται πιο έντονα στον πραγματικό παρουσιαστή, στη συνέχεια η AI εκδοχή του αποδεικνύεται πιο αποδοτική.

Η επιτυχία αυτών των avatar έχει προκαλέσει ανησυχίες για το μέλλον των ανθρώπων που εργάζονται ως livestreamers. Στην Κίνα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγάζουν τα προς το ζην παρουσιάζοντας προϊόντα online, ένα επάγγελμα που έχει εξελιχθεί σε βιομηχανία δισεκατομμυρίων. Τώρα, όμως, οι εταιρείες φαίνεται να στρέφονται ολοένα και περισσότερο στη χρήση AI avatars, τα οποία μπορούν να λειτουργούν ασταμάτητα και κοστίζουν σαφώς λιγότερο.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στην Ασία. Στις ΗΠΑ, οι AI-generated influencers έχουν ήδη αρχίσει να κατακλύζουν τα κοινωνικά δίκτυα. Βίντεο που φτιάχνονται από τεχνητή νοημοσύνη γίνονται συχνά viral στο TikTok, στο YouTube και στο Instagram, ενώ διαφημίσεις με deepfake παρουσιαστές εμφανίζονται ολοένα και πιο συχνά. Ο συνιδρυτής της PLTFRM, Alexandre Ouairy, αποκάλυψε ότι εταιρείες από την Ευρώπη και την Αμερική έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να εντάξουν τέτοιους “virtual humans” στις δικές τους καμπάνιες.

Βέβαια, η τεχνολογία έχει ακόμα τα όριά της. Οι ψηφιακοί παρουσιαστές της PLTFRM βασίζονται σε κινεζικά AI μοντέλα, κάτι που κάνει τη χρήση τους σε άλλες γλώσσες λιγότερο φυσική. Επιπλέον, έχουν υπάρξει και περιστατικά «χακαρίσματος» μέσω prompt injection σχολίων. Σε μια χαρακτηριστική περίπτωση, ένας avatar που διαφήμιζε πακέτα spa δέχτηκε ένα σχόλιο που του έδινε οδηγία «να νιαουρίσει σαν γατούλα 100 φορές». Το αποτέλεσμα ήταν το avatar να αρχίσει να νιαουρίζει συνεχόμενα για σχεδόν ένα λεπτό, πριν επανέλθει στο κανονικό του σενάριο.

Παρά τις αδυναμίες, η δυναμική είναι ξεκάθαρη. Σύμφωνα με στοιχεία του China International Electronic Commerce Center, το 2024 περισσότερο από το ένα τρίτο των online αγορών στην Κίνα έγινε μέσα από livestreams, ενώ ένας στους δύο καταναλωτές έχει ψωνίσει τουλάχιστον μία φορά ενώ παρακολουθούσε μια ζωντανή παρουσίαση. Οι “virtual humans” προσφέρουν στις εταιρείες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν αυτό το κανάλι μάρκετινγκ χωρίς να περιορίζονται από ανθρώπινες αντοχές ή ωράρια.

Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και κολοσσοί όπως η Baidu πειραματίζονται με τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Πρόσφατα, μάλιστα, παρουσίασαν σε livestream μια AI εκδοχή του Luo Yonghao, ενός από τους πιο γνωστούς influencers της χώρας. Το αποτέλεσμα; Έξι ώρες συνεχόμενης μετάδοσης, 13 εκατομμύρια προβολές και πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 55 εκατομμύρια yuan (περίπου €7 εκατομμύρια).

*Η κεντρική εικόνα αποτελεί δημιουργία του Google Imagen για λογαριασμό του Techgear.gr

[via]