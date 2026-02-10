Ολοκληρώθηκε η ακριβότερη πώληση domain στην ιστορία έναντι 70 εκατ. δολαρίων

Το ψηφιακό real estate απέκτησε μόλις το πιο ακριβό «οικόπεδο» στην ιστορία του διαδικτύου. Ο Kris Marszalek, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Crypto.com, προχώρησε στην εξαγορά του domain AI.com έναντι του αστρονομικού ποσού των 70 εκατομμυρίων δολαρίων. Η συναλλαγή αυτή δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική κίνηση, αλλά καταρρίπτει κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην αγορά των ονομάτων χώρου, ξεπερνώντας κατά πολύ την πώληση του CarInsurance.com που κατείχε την πρωτιά από το 2010 με 49,7 εκατομμύρια δολάρια.

Το παρασκήνιο μιας ιστορικής συμφωνίας

Η απόκτηση του AI.com ολοκληρώθηκε μέσω μιας διαδικασίας που αντανακλά τη νέα οικονομική πραγματικότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε ο μεσίτης Larry Fischer της GetYourDomain.com, το τίμημα καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε κρυπτονομίσματα. Ο πωλητής παρέμεινε ανώνυμος, αν και είναι γνωστό ότι το domain είχε βγει στην αγορά τον Μάρτιο του 2025 με αρχική τιμή 100 εκατομμύρια δολάρια.

Η διαδρομή του AI.com τα τελευταία χρόνια ήταν γεμάτη μυστήριο. Κατά καιρούς, η διεύθυνση ανακατεύθυνε τους χρήστες σε κορυφαίες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT της OpenAI και το xAI του Elon Musk, πυροδοτώντας φήμες για το ποιος πραγματικά κατείχε τα ηνία. Η αποκάλυψη ότι ο Marszalek είναι ο νέος ιδιοκτήτης βάζει τέλος στις εικασίες και σηματοδοτεί την είσοδο ενός ισχυρού παίκτη από τον κόσμο του Web3 στον πυρήνα της τεχνητής νοημοσύνης.

Από τα Crypto στους AI Agents

Για τον Marszalek, η επένδυση αυτή ακολουθεί μια δοκιμασμένη στρατηγική: την κυριαρχία μέσω της κατοχής ονομάτων που ορίζουν μια ολόκληρη κατηγορία. Όπως το 2018 η εταιρεία του μετονομάστηκε από Monaco σε Crypto.com (αποκτώντας το ομώνυμο domain για περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια), έτσι και τώρα επιδιώκει να ταυτιστεί με το επόμενο μεγάλο τεχνολογικό κύμα.

Το AI.com δεν θα παραμείνει μια απλή διεύθυνση που ανακατευθύνει κάπου αλλού. Ήδη, η πλατφόρμα παρουσιάστηκε επίσημα με μια εντυπωσιακή καμπάνια κατά τη διάρκεια του Super Bowl. Ο στόχος είναι η δημιουργία μιας καταναλωτικής πύλης για «AI Agents» – αυτόνομους ψηφιακούς βοηθούς που μπορούν να εκτελούν σύνθετες εργασίες, από τη διαχείριση μηνυμάτων και εφαρμογών μέχρι την εκτέλεση χρηματιστηριακών συναλλαγών για λογαριασμό του χρήστη.

Ο Marszalek υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει την ισχυρότερη τεχνολογική τάση των επόμενων δύο δεκαετιών. Στο όραμά του, το AI.com θα εξελιχθεί σε ένα αποκεντρωμένο δίκτυο δισεκατομμυρίων πρακτόρων που θα αυτοβελτιώνονται συνεχώς, επιταχύνοντας την έλευση της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης (AGI).

Η αξία των δύο γραμμάτων

Γιατί όμως κάποιος να πληρώσει 70 εκατομμύρια δολάρια για ένα όνομα; Οι ειδικοί της αγοράς επισημαίνουν ότι τα domain δύο γραμμάτων με την κατάληξη .com είναι τα σπανιότερα περιουσιακά στοιχεία στον ψηφιακό κόσμο. Όταν αυτά τα δύο γράμματα σχηματίζουν το ακρωνύμιο του πιο πολυσυζητημένου κλάδου σήμερα, η αξία τους εκτοξεύεται.

Σε μια αγορά κατακερματισμένη από χιλιάδες startups, η κατοχή του AI.com προσφέρει άμεση αναγνωρισιμότητα, κύρος και, το κυριότερο, εμπιστοσύνη. Είναι ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που δύσκολα μπορεί να αντιγραφεί, καθώς λειτουργεί ως ο απόλυτος «φάρος» για τους χρήστες που αναζητούν υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να χρειάζεται να θυμούνται περίπλοκες ονομασίες.

Η επόμενη μέρα

Η κίνηση αυτή αναμένεται να αναθερμάνει το ενδιαφέρον για τα premium domains, καθώς οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας συνειδητοποιούν ότι η κυριαρχία στο AI απαιτεί και την αντίστοιχη ψηφιακή διεύθυνση. Ενώ το AI.com ξεκινά τη λειτουργία του με δωρεάν και συνδρομητικά επίπεδα υπηρεσιών, η αγορά παρακολουθεί με ενδιαφέρον αν αυτή η επένδυση θα αποδώσει καρπούς ή αν θα παραμείνει ένα ακριβό ρεκόρ στα βιβλία της ιστορίας του internet.

Το σίγουρο είναι ότι η σύγκλιση των κρυπτονομισμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης βρήκε το νέο της κέντρο βάρους. Σε μια διεύθυνση που αποτελείται από δύο μόνο γράμματα, κρύβεται μια επένδυση που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τις μηχανές στην καθημερινότητά μας.