Η επιλογή της OPPO να παραλείψει φέτος την κλασική έκδοση Pro και να βαφτίσει την κορυφαία της πρόταση Find X10 Pro Max προκαλεί αρχικά μια εύλογη αμηχανία, καθώς η βιομηχανία των smartphones δείχνει να υιοθετεί άκριτα την ονοματολογία της Apple αναζητώντας μια εύκολη εμπορική ταύτιση.

Ωστόσο, ύστερα από αρκετές ημέρες εντατικής καθημερινής συμβίωσης με τη συσκευή για τις ανάγκες αυτού του review, η αρχική καχυποψία υποχωρεί μπροστά σε ένα σύνολο προδιαγραφών που δικαιολογεί απολύτως τον χαρακτηρισμό Max, προσφέροντας ένα τεχνολογικό πακέτο το οποίο στην πράξη λειτουργεί ως μια πραγματική έκδοση Ultra μεταμφιεσμένη σε συμβατική ναυαρχίδα.

Με μια αρκετά τσουχτερή τιμή εκκίνησης στο όριο των 1.800 ευρώ, το OPPO Find X10 Pro Max δεν απευθύνεται σε όσους αναζητούν μια λογική σχέση απόδοσης και κόστους, αλλά στους απαιτητικούς χρήστες και δημιουργούς περιεχομένου που θέλουν τρεις ικανότατες κάμερες 200 MP στο πίσω μέρος, πανίσχυρο επεξεργαστή που δεν «μασάει» σε κανένα σενάριο χρήσης και μια μπαταρία πυριτίου-άνθρακα που επαναπροσδιορίζει την έννοια της αυτονομίας στην premium κατηγορία.

Ας το γνωρίσουμε λίγο καλύτερα!

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Αισθητικά και κατασκευαστικά, η συσκευή διατηρεί τη γνώριμη ταυτότητα της σειράς Find X, συνδυάζοντας ένα στιβαρό πλαίσιο αλουμινίου με προστατευτικό κρύσταλλο Crystal Guard Glass εμπρός και πίσω, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Corning για αυξημένη αντοχή στις πτώσεις και τις γρατζουνιές, ενώ οι τριπλές πιστοποιήσεις αντοχής IP66, IP68 και IP69 εξασφαλίζουν προστασία ακόμη και απέναντι σε πίδακες νερού υψηλής πίεσης. Παρά το βάρος των 233 γραμμαρίων και το πάχος των 8,4 χιλιοστών, η κατανομή μάζας είναι αρκετά ισορροπημένη ώστε το τηλέφωνο να μην κουράζει τον καρπό κατά την πολύωρη χρήση, αν και το πλάτος των 76,6 χιλιοστών απαιτεί σχεδόν πάντα τον χειρισμό με δύο χέρια.

Εκεί όπου η εργονομία παρουσιάζει ορισμένες ενοχλητικές ιδιοτροπίες είναι στη γεωμετρία της πίσω όψης και στην απουσία μαγνητών Qi2. Η OPPO επέλεξε μια διπλής βαθμίδας αρχιτεκτονική για τη μονάδα της κάμερας, όπου το κύριο τετράγωνο πλαίσιο προεξέχει αισθητά περισσότερο από τη δευτερεύουσα νησίδα Lumo Camera Island που φιλοξενεί το φλας και τον αισθητήρα χρωματικού φάσματος, με αποτέλεσμα η συσκευή να ταλαντεύεται έντονα πάνω στο γραφείο κάθε φορά που πληκτρολογείς χωρίς θήκη.

Στο αριστερό πλαίσιο συναντάμε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Snap Key, το οποίο λειτουργεί εξαιρετικά ως άμεση συντόμευση για τον φακό ή την εφαρμογή Mind Space, αν και περιορίζεται αποκλειστικά σε παρατεταμένο πάτημα χωρίς δυνατότητα παραμετροποίησης για μονό ή διπλό κλικ, ενώ η κατάργηση του εξειδικευμένου πλήκτρου κλείστρου Quick Button της προηγούμενης γενιάς αφήνει ένα μικρό αίσθημα νοσταλγίας.

Οθόνη

Το μπροστινό μέρος καταλαμβάνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από ένα flat πάνελ LTPO AMOLED διαγωνίου 6,78 ιντσών, με ανάλυση 1272 επί 2772 pixels, πυκνότητα 450 ppi και προσαρμοζόμενο ρυθμό ανανέωσης που κινείται δυναμικά από το 1 έως τα 144Hz ανάλογα με το περιεχόμενο. Αυτό που ξεχωρίζει αμέσως κατά την παρακολούθηση βίντεο HDR10+ και Dolby Vision είναι η χρωματική ζωντάνια χωρίς υπερβολές, καθώς η OPPO αξιοποίησε νέα οργανικά υλικά εκπομπής κόκκινου, πράσινου και μπλε φωτός που καλύπτουν το 95% του απαιτητικού χρωματικού χώρου BT.2020, μειώνοντας ταυτόχρονα την επιβλαβή μπλε ακτινοβολία και αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του πάνελ κατά 30%. Η ρύθμιση φωτεινότητας μέσω PWM υψηλής συχνότητας στα 3840Hz αποδεικνύεται ιδιαίτερα ξεκούραστη για τα μάτια κατά το βραδινό διάβασμα σε σκοτεινά δωμάτια, εξαλείφοντας το ανεπαίσθητο τρεμόπαιγμα που ταλαιπωρεί τους ευαίσθητους χρήστες.

Σε εξωτερικούς χώρους κάτω από έντονο μεσημεριανό ήλιο, η οθόνη αγγίζει τα 2.000 nits σε ολόκληρη την επιφάνειά της και κορυφώνεται στα 3.600 nits σε σημειακές προβολές HDR, διατηρώντας την αναγνωσιμότητα των χαρτών και του σκοπεύτρου της κάμερας σε κορυφαίο επίπεδο ακόμη και όταν φοράς πολωτικά γυαλιά ηλίου. Κάτω από το γυαλί βρίσκεται ένας αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων τεχνολογίας υπερήχων, ο οποίος ξεκλειδώνει τη συσκευή αστραπιαία ακόμη και με ελαφρώς υγρά δάχτυλα, παρόλο που η τοποθέτησή του λίγο χαμηλότερα από το ιδανικό σημείο οδηγεί περιστασιακά σε ακούσια πατήματα πάνω στις ειδοποιήσεις της οθόνης κλειδώματος.

Hardware - Απόδοση

Στο εσωτερικό του OPPO Find X10 Pro Max χτυπά ο νέος επεξεργαστής MediaTek Dimensity 9600 Pro, κατασκευασμένος στην προηγμένη λιθογραφική μέθοδο των 2 νανομέτρων, με οκτώ πυρήνες που φτάνουν σε συχνότητα τα 4,55 GHz και επεξεργαστή γραφικών Arm Mali G2-Ultra NX. Στην καθημερινή χρήση, από την εναλλαγή δεκάδων εφαρμογών μέχρι την επεξεργασία αρχείων RAW υψηλής ανάλυσης και την εξαγωγή βίντεο 4K, η αίσθηση αμεσότητας είναι υποδειγματική, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό στα animations. Ακόμη πιο εντυπωσιακή αποδείχθηκε η θερμική συμπεριφορά του αναβαθμισμένου θαλάμου ατμών, καθώς κατά τη διάρκεια πολύωρης πλοήγησης GPS σε ζεστό περιβάλλον και συνεχόμενων λήψεων βίντεο, το πίσω μέρος της συσκευής παρέμεινε απλώς χλιαρό, αποφεύγοντας τις ενοχλητικές πτώσεις φωτεινότητας οθόνης που ταλαιπωρούν άλλες ναυαρχίδες.

Η OPPO επέλεξε μια ελαφρώς συντηρητική ρύθμιση στη διαχείριση ισχύος υπό παρατεταμένο φόρτο εργασίας, θυσιάζοντας ένα μικρό ποσοστό από το απόλυτο προκειμένου να διασφαλίσει σταθερά καρέ στα απαιτητικά mobile games και κορυφαία ενεργειακή απόδοση. Ένα σημείο που αξίζει να επισημανθεί για την ευρωπαϊκή αγορά είναι ότι η συσκευή διατίθεται αποκλειστικά σε μία έκδοση μνήμης με 12GB LPDDR5X RAM και 512GB αποθηκευτικού χώρου UFS 4.1, τη στιγμή που επιλεγμένες ασιατικές αγορές λαμβάνουν εκδόσεις με 16GB RAM και 1TB χωρητικότητας. Αν και τα 12GB επαρκούν απολύτως για το σημερινό multitasking και τις τοπικές λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, η απουσία επιλογής για 16GB RAM σε ένα τηλέφωνο που κοστίζει 1.799 ευρώ αποτελεί μια εμφανή παραχώρηση που οφείλεται εν μέρει στη διεθνή στενότητα προμήθειας μνημών.

Αυτονομία

Η ενσωμάτωση μπαταρίας τεχνολογίας πυριτίου-άνθρακα (Silicon-Carbon) επιτρέπει στο OPPO Find X10 Pro Max να προσφέρει αυτονομία που αλλάζει εντελώς τις καθημερινές σου συνήθειες φόρτισης. Αν και η ευρωπαϊκή έκδοση φέρει διπλή κυψέλη χωρητικότητας 7.150 mAh αντί για τη μονοκόμματη μπαταρία των 8.000 mAh που διατίθεται στις ασιατικές και λοιπές διεθνείς αγορές λόγω κανονιστικών περιορισμών, στην πράξη το αποτέλεσμα παραμένει εντυπωσιακό. Ακόμη και σε ημέρες με έντονη χρήση δεδομένων 5G, λήψη δεκάδων φωτογραφιών, βίντεο και πλοήγηση, το ποσοστό σπάνια έπεφτε κάτω από το 35% πριν τον ύπνο, καθιστώντας τη διήμερη αυτονομία απολύτως εφικτή με μέτρια χρήση, ενώ η OPPO εγγυάται διατήρηση του 80% της χωρητικότητας ύστερα από πέντε χρόνια καθημερινών κύκλων φόρτισης.

Στον τομέα της φόρτισης, η ενσύρματη τεχνολογία 80W SuperVOOC (μαζί με υποστήριξη 55W USB-C PPS και 50W ασύρματης φόρτισης AirVOOC) γεμίζει πλήρως τη μεγάλη μπαταρία σε περίπου 35 έως 40 λεπτά. Παρότι σε απόλυτους αριθμούς ο χρόνος αυτός είναι εξαιρετικά πρακτικός για ένα γρήγορο πρωινό φρεσκάρισμα της ενέργειας, αποτελεί μια μικρή υποχώρηση σε σχέση με τα 100W ή 120W παλαιότερων μοντέλων της εταιρείας, ενώ ένας ακόμη τομέας όπου η συσκευή υστερεί ελαφρώς απέναντι στους άμεσους ανταγωνιστές της είναι τα στερεοφωνικά ηχεία, τα οποία αποδίδουν καθαρούς διαλόγους αλλά στερούνται βάθους στα μπάσα και μέγιστης έντασης.

Λογισμικό

Το λειτουργικό σύστημα Android 17 σε συνδυασμό με το περιβάλλον ColorOS 17 προσφέρει μια από τις πιο ομαλές και καλοσχεδιασμένες εμπειρίες χρήσης στο οικοσύστημα του Android, συνοδευόμενο από δέσμευση για πέντε μεγάλες αναβαθμίσεις λειτουργικού και έξι χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας. Η απόκριση της διεπαφής είναι ακαριαία, η διαχείριση των ειδοποιήσεων και των αιωρούμενων παραθύρων διευκολύνει ουσιαστικά την παραγωγικότητα, ενώ εργαλεία όπως το Mind Space συγκεντρώνουν έξυπνα αποσπάσματα οθόνης, σημειώσεις και άρθρα σε έναν οργανωμένο κόμβο χωρίς περιττή πολυπλοκότητα. Παράλληλα, η ενσωματωμένη σουίτα επεξεργασίας στη συλλογή φωτογραφιών προσφέρει λεπτομερή έλεγχο φωτεινών και σκοτεινών τόνων, ενώ η λειτουργία Lumo Framing προτείνει διακριτικά εναλλακτικά καδραρίσματα κατά τη λήψη.

Το μοναδικό στοιχείο που ξενίζει αισθητικά στο ColorOS 17 είναι η έντονη υιοθέτηση ημιδιαφανών εφέ τύπου Liquid Glass, τα οποία μιμούνται απροκάλυπτα τη σχεδιαστική γλώσσα του iOS σε μενού, εικονίδια και κέντρα ελέγχου. Τουλάχιστον, η OPPO παρέχει άμεσες ρυθμίσεις για να περιορίσεις τον βαθμό διαφάνειας και να επαναφέρεις μια πιο καθαρή, ευανάγνωστη εμφάνιση, αποδεικνύοντας ότι κάτω από τις αισθητικές επιρροές κρύβεται ένα ώριμο και ιδιαίτερα σταθερό λογισμικό.

Κάμερες

Ο βασικός λόγος για τον οποίο το OPPO Find X10 Pro Max κερδίζει τον τίτλο του πληρέστερου φωτογραφικού smartphone της χρονιάς βρίσκεται στο πίσω μέρος, όπου η εταιρεία τοποθέτησε τρεις αισθητήρες ανάλυσης 200 megapixel αντί να επενδύσει όλο τον προϋπολογισμό μόνο στον κύριο φακό. Η κύρια ευρυγώνια κάμερα των 24 χιλιοστών βασίζεται στον αισθητήρα Samsung ISOCELL HPC μεγέθους 1/1,3 ιντσών με διάφραγμα f/1.5, οπτική σταθεροποίηση επιπέδου CIPA 6.5 και τη νέα τεχνολογία DeepPix HDR, η οποία αυξάνει τη χωρητικότητα ηλεκτρονίων κάθε εικονοστοιχείου προσφέροντας δυναμικό εύρος έως 17 στοπ χωρίς τεχνητές σκιές. Δίπλα της βρίσκεται ο περισκοπικός τηλεφακός 3x των 70 χιλιοστών με αισθητήρα ISOCELL HP5 μεγέθους 1/1,56 ιντσών, διάφραγμα f/2.1, οπτική σταθεροποίηση CIPA 7.5 και δυνατότητα εστίασης από τα μόλις 10 εκατοστά για εντυπωσιακές λήψεις telemacro, ενώ τον ίδιο μεγάλο αισθητήρα χρησιμοποιεί και ο υπερευρυγώνιος φακός των 13 χιλιοστών με πεδίο θέασης 124 μοιρών και αυτόματη εστίαση.

Αυτή η ομοιομορφία στο μέγεθος των αισθητήρων δημιουργεί μια εμπειρία φωτογράφισης που σπάνια συναντάς σε κινητό τηλέφωνο, διότι η μετάβαση από το 0,5x στο 1x, στο 3x και μέσω περικοπής υψηλής ανάλυσης στο 6x (140mm) ή ακόμη και στο 13,2x (308mm) γίνεται χωρίς αισθητή πτώση στην ευκρίνεια ή αλλοίωση της χρωματικής ισορροπίας. Με τη βοήθεια του αισθητήρα True Color 24 καναλιών και της μηχανής επεξεργασίας LUMO, οι φωτογραφίες αποπνέουν μια φυσική, σχεδόν αναλογική αισθητική που αποφεύγει την υπερβολική όξυνση και τον αφύσικο κορεσμό, ενώ οι 18 ενσωματωμένες χρωματικές παλέτες της Hasselblad μπορούν να εφαρμοστούν ή να τροποποιηθούν αναδρομικά μετά τη λήψη χωρίς απώλεια ποιότητας.

Στο μέτωπο του βίντεο, η δυνατότητα εγγραφής 8K στα 30 καρέ και 4K στα 120 καρέ και από τους τρεις πίσω φακούς, σε συνδυασμό με την υποστήριξη Dolby Vision 10-bit, το προφίλ O-Log 2, την εγγραφή Open Gate που αξιοποιεί ολόκληρη την επιφάνεια του αισθητήρα και την εγγενή συνεργασία με την εφαρμογή Blackmagic Camera, μετατρέπει τη συσκευή σε ένα αξιόπιστο εργαλείο παραγωγής, συμπληρωμένο από μια εξαιρετική μπροστινή κάμερα 50 megapixel με αυτόματη εστίαση.

Ωστόσο, ακόμη και αυτό το φωτογραφικό «οπλοστάσιο» δεν στερείται αδυναμιών που γίνονται αντιληπτές μετά από προσεκτική παρατήρηση. Στην αυτόματη λειτουργία, η κάμερα αποθηκεύει λήψεις 26 megapixel μόνο όταν το λογισμικό κρίνει ότι το φως της ημέρας είναι ιδανικό, υποβιβάζοντας αυτόματα την ανάλυση στα 12 megapixel μόλις πέσει ο φωτισμός, χωρίς να δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να κλειδώσει χειροκίνητα τα 26 megapixel πέρα από τις εξειδικευμένες λειτουργίες Hi-Res και Master RAW Max. Επιπλέον, όταν ξεπεράσεις το ζουμ 20x ή 30x (και σποραδικά ακόμη και στο 6x πάνω σε επαναλαμβανόμενες υφές όπως μεταλλικά κάγκελα) ενεργοποιείται υποχρεωτικά μια επιθετική ανακατασκευή μέσω τεχνητής νοημοσύνης που λειαίνει αφύσικα τις λεπτομέρειες και δεν απενεργοποιείται πλήρως από τις ρυθμίσεις. Τέλος, τόσο ο κύριος όσο και ο υπερευρυγώνιος φακός εμφανίζουν περιστασιακά αντανακλάσεις φωτός (lens flare) όταν στοχεύεις κοντά στον χαμηλό ήλιο.

Photo Gallery

Συμπεράσματα

Αξιολογώντας συνολικά το OPPO Find X10 Pro Max, τα ισχυρότερα επιχειρήματα υπέρ της αγοράς του εστιάζουν στη μοναδική φωτογραφική συνέπεια των τριών αισθητήρων 200 megapixel που καταργούν τον συμβιβασμό ποιότητας ανάμεσα στον υπερευρυγώνιο, τον κύριο και τον περισκοπικό φακό, στις επαγγελματικές δυνατότητες βίντεο, στην κορυφαία αυτονομία της μπαταρίας πυριτίου-άνθρακα των 7.150 mAh και στην υποδειγματική ψύξη του επεξεργαστή MediaTek Dimensity 9600 Pro.

Στον αντίποδα, τα βασικά μειονεκτήματα που οφείλει να σταθμίσει κάθε υποψήφιος αγοραστής είναι η ιδιαίτερα υψηλή τιμή των 1.799 ευρώ, η μειωμένη κατά 10% χωρητικότητα μπαταρίας της ευρωπαϊκής έκδοσης έναντι της διεθνούς, ο περιορισμός στα 12GB RAM στην Ευρώπη, η μέτρια απόδοση των ηχείων στα χαμηλά και η αδυναμία πλήρους απενεργοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στο μεγάλο ψηφιακό ζουμ.

Αν το υψηλό κόστος απόκτησης δεν αποτελεί απαγορευτικό εμπόδιο, η ναυαρχίδα της OPPO προσφέρει μια εμπειρία χρήσης χωρίς ουσιαστικούς τεχνικούς συμβιβασμούς, δικαιώνοντας κάθε ευρώ της επένδυσης για τους λάτρεις της φορητής τεχνολογίας και της εικόνας. Αρκεί, φυσικά, να έχεις τη δυνατότητα και να είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις…